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    Рианчо сравнил Глушакова с заводским станком

    Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Рауль Рианчо поговорил о своем полузащитнике Денисе Глушакове. Испанец дал понять, что при нем хавбек будет играть.

    «Считаю, он хороший футболист. И с моей стороны было бы глупо не использовать хорошего игрока.

    Представьте, что директор завода дает вам 10 станков, но один вы не используете. Что скажет директор? «Парень, я даю тебе все для работы, а ты это не используешь. Значит, ты плохой профессионал», – заключил Рианчо.

    «Спартак» идет в РПЛ шестым.

    Фанаты «Спартака» обиделись на клуб. Больше всех страдает Глушаков

    Источник: Чемпионат.com

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    03.11.2018 20:38
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 4 ноября 2018, 11:13

      Неудачный пример. В команде 23 игрока и на поле должны выходить лучшие из них. А этот десятый станок пора отправлять на переплавку.

      2
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 4 ноября 2018, 10:54

      Станок интриги не "плетет", палки в колеса не вставляет и атмосферу не портит! Сравнение неправильное! Никогда не будет результата, если игрок и тренер не уважают друг друга. И если появилась неприязнь одного к другому, то нужно от одного избавляться! Но, сколько уже раз отстраняли тренеров, а Глушаков "непотопляемый"! Может, все-таки, не от тех избавляется Федун?

      1
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 4 ноября 2018, 05:42

      вот и иди на завод к своему директору

      1
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      Рейтинг: +26844

      slavutiq70 4 ноября 2018, 05:40

      Сломанные станки или ремонтируют капитально либо списываю и покупают новый,,,,но не как не оставляют как есть если нормальное руководство...

      2
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 3 ноября 2018, 22:49

      Что за клоунада?????

      5
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      Рейтинг: +23534

      Мары 3 ноября 2018, 22:26

      К сожалению этот станок делает бракованные детали и срок гарантии на него давно истёк, поэтому нашему директору следует этот станок заменить.Но директор у нас очень жадный и к сожалению не очень умный.

      5
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      Рейтинг: +432

      --Сергей-- 3 ноября 2018, 21:23

      Представьте, что директор даёт Вам 23 станка, но использовать Вы можете только 11. А один из станков думает, что он умнее профессионала, который на нем работает. Будете ли Вы его использовать?

      8
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 3 ноября 2018, 21:06

      Уже использовали с Тосно этот станок, он бракованный и его пора выкинуть, но директор то у нас жадный, заменять его не хочет...

      5
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 3 ноября 2018, 20:39

      Станок,для производства дерьма....

      7
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