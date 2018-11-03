Рианчо сравнил Глушакова с заводским станком

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Рауль Рианчо поговорил о своем полузащитнике Денисе Глушакове. Испанец дал понять, что при нем хавбек будет играть.

«Считаю, он хороший футболист. И с моей стороны было бы глупо не использовать хорошего игрока.

Представьте, что директор завода дает вам 10 станков, но один вы не используете. Что скажет директор? «Парень, я даю тебе все для работы, а ты это не используешь. Значит, ты плохой профессионал», – заключил Рианчо.

«Спартак» идет в РПЛ шестым.

Фанаты «Спартака» обиделись на клуб. Больше всех страдает Глушаков