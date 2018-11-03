Рианчо: «Профессионализм Глушакова может помочь нам»

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Рауль Рианчо поговорил о фигуре своего капитана Дениса Глушакова. Испанец считает, что игрок может помочь красно-белым.

«Все тренировки мы пишем, в том числе и пульс футболиста. Глушаков всегда тренировался фантастически, начиная со сбора в Австрии и до нынешнего времени он показывал себя как профессионал. И этим профессионализмом он может помочь «Спартаку», – сказал тренер.

Предыдущий тренер «Спартака» отправил Глушакова в дублирующий состав.

Фанаты «Спартака» обиделись на клуб. Больше всех страдает Глушаков