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    Рианчо: «Профессионализм Глушакова может помочь нам»

    Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Рауль Рианчо поговорил о фигуре своего капитана Дениса Глушакова. Испанец считает, что игрок может помочь красно-белым.

    «Все тренировки мы пишем, в том числе и пульс футболиста. Глушаков всегда тренировался фантастически, начиная со сбора в Австрии и до нынешнего времени он показывал себя как профессионал. И этим профессионализмом он может помочь «Спартаку», – сказал тренер.

    Предыдущий тренер «Спартака» отправил Глушакова в дублирующий состав.

    Фанаты «Спартака» обиделись на клуб. Больше всех страдает Глушаков

    Источник: Чемпионат.com

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    03.11.2018 19:35
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 4 ноября 2018, 06:52

      Весь профессионализм Глушакова уходит на сплетни и козни.

      0
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      Рейтинг: +4208

      Дедуктор 4 ноября 2018, 06:30

      Не беря во внимание конфликт прощелыги Рианчи с Шевченко, можно отметить уже и по спартаковскому периоду ...
      Что это очень непорядочный человек. И - банально глупый. Недоступно понять этому прохвосту, что в данной ситуации, здесь и сейчас ... лучшей тактикой для него было бы молчать. Игнорировать подобные вопросы СМИ. И работать. Работать!
      В команде сейчас огромадные проблемы не только с психологией. Полные провалы в тактической подготовке. Работай, падла.
      Но этой гниде треба быть на слуху. Аки блоха скачет. Притомила уже Рианча эта своими дурацкими комментариями.

      0
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      Рейтинг: +3545

      momwig_ 3 ноября 2018, 23:34

      Лизать, лизать, лизать!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1237

      Semargl18 3 ноября 2018, 23:15

      Дайте ему уже денег, пусть не позорится пытаясь отмыть презерватив штопанный, а купит новый.

      1
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 3 ноября 2018, 23:09

      Молодец,стойкий испанский конкистадор!

      0
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 3 ноября 2018, 23:05

      Рианчо понимает что работать тренером Спартака ему придется совсем мало и он напоследок хочет наворочать больших дел.

      5
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      Рейтинг: +3644

      Gek Dement 3 ноября 2018, 22:58

      Тренеросливазм Глушакова..) Глушаков выходит на поле быстро сливает тренера соперников, Спартак выигрывает, бинго. ..)))))

      0
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 3 ноября 2018, 22:51

      Все тренировки мы пишем, в том числе и пульс футболиста.
      --------------------------
      На тренировках пахать надо, а они чистописанием занялись.)))

      0
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      Рейтинг: +5072

      Т34 3 ноября 2018, 22:47

      Чувствуется, что у нового тренера профессионализм, как и у Глушакова. Вот, наконец-то Спартак заиграет! С такими профессионалами Спартаку не будет равных. Давай, Спартак, вперед! Ты дождался своего часа побед!

      2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 3 ноября 2018, 20:44

      Когда появится главный тренер и кто в "Спартаке" пока не ведомо, но играющий тренер уже у Рианчо есть...

      8
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