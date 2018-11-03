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    Гендиректор «Крыльев Советов»: «Готовы взять Глушакова к себе. У него есть хорошие человеческие и лидерские качества»

    Генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков признался, что самарцы готовы пригласить полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова в случае его ухода из московского клуба.

    После увольнения Массимо Карреры с поста главного тренера красно-белых болельщики команды с негативом относятся к хавбеку и призывают его уйти из «Спартака». На матче 1/8 финала Кубка России с «Анжи» (1:0) фанаты выкрикивали в адрес Глушакова различные оскобления.

    – Если Денис уйдет из «Спартака», готовы взять его к себе?

    – Почему нет? Футболист хороший, квалифицированный. У него есть хорошие и человеческие, и лидерские качества. И все для того, чтобы здорово играть в футбол.

    – Не отталкивает, что у него возникают проблемы с тренерами, болельщиками?

    – Тренер для того и есть, чтобы находить компромисс. Все люди разные. Лидер сам по себе не может быть легким, удобным и комфортным. Поэтому надо находить общий язык с каждым.

    Фанаты «Спартака» обиделись на клуб. Больше всех страдает Глушаков

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.11.2018 18:00
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 4 ноября 2018, 10:51

      Огласите весь список пожалуйста.....человеческих качеств дениски.

      2
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 3 ноября 2018, 22:23

      Не пойдет он в КС ,такого контракта вы ему не сделаете.

      2
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      Рейтинг: +10666

      ivany4 3 ноября 2018, 20:17

      Твои слова да в уши Федуну!
      Вперед на трансфермаркет, и удачи в приобретении!!

      2
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 3 ноября 2018, 19:57

      И Комбарова в придачу.....

      2
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      Рейтинг: +4208

      Дедуктор 3 ноября 2018, 19:38

      Дерьмовые у нас андердоги какие то.
      То Тосно на последние бапки прощелыгу Погребняка подписывает. После чего благополучно "крякает" и исходит на нет. То Павлюченко в Урале непонятно зачем содержали ( а теперича того же прощелыгу подписали). Теперь КС иуду хотят приютить. С такими приоритетами и КС вслед за Тосно отправятся.

      3
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 3 ноября 2018, 19:30

      Для Д. Глушакова это очень хороший вариант, а самое главное уйти из свинарника.

      0
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      Рейтинг: +2024

      DMитрий 3 ноября 2018, 18:54

      Была хорошая команда, и тут пришёл ...

      1
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 3 ноября 2018, 18:31

      это всё понятно что его к себе хотите взять а вот товарищ шашков согласен ему платить такую з/п которую он в Спартаке получает а ведь он потребует что язык свой проглотит

      4
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      Рейтинг: +101

      nefar1on 3 ноября 2018, 18:30

      нам своих до*бо*бов хватает.

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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 3 ноября 2018, 18:24

      да забирайте

      5
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad > piligrim1986 3 ноября 2018, 19:54

      А что? Скинуться всем болельщикам по десятке и отправить Дениску в плавание...

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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 > Владислав Vlad 3 ноября 2018, 19:59

      ага, жирно ему, скидываться на него. это он нам еще должен за моральный ущерб.

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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad > piligrim1986 3 ноября 2018, 20:47

      Тоже верно.

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