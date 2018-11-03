Гендиректор «Крыльев Советов»: «Готовы взять Глушакова к себе. У него есть хорошие человеческие и лидерские качества»

Генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков признался, что самарцы готовы пригласить полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова в случае его ухода из московского клуба.

После увольнения Массимо Карреры с поста главного тренера красно-белых болельщики команды с негативом относятся к хавбеку и призывают его уйти из «Спартака». На матче 1/8 финала Кубка России с «Анжи» (1:0) фанаты выкрикивали в адрес Глушакова различные оскобления.

– Если Денис уйдет из «Спартака», готовы взять его к себе?

– Почему нет? Футболист хороший, квалифицированный. У него есть хорошие и человеческие, и лидерские качества. И все для того, чтобы здорово играть в футбол.

– Не отталкивает, что у него возникают проблемы с тренерами, болельщиками?

– Тренер для того и есть, чтобы находить компромисс. Все люди разные. Лидер сам по себе не может быть легким, удобным и комфортным. Поэтому надо находить общий язык с каждым.

Фанаты «Спартака» обиделись на клуб. Больше всех страдает Глушаков