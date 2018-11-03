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    Орлов – о Глушакове: «Люди – не животные. Всегда надо давать второй шанс»

    Комментатор Геннадий Орлов призвал болельщиков «Спартака» прекратить травлю капитана команды Дениса Глушакова. По его словам, полузащитник нужен красно-белым.

    «Глушаков – игрок. «Спартаку» выгодно, чтобы он выступал. Если он перейдет в другую команду, то вдруг начнет забивать голы красно-белым? Глушаков прежде всего футболист, спортсмен. Возможно, у него что-то там произошло с тренером. Но ведь вы же не будете спорить, что у него есть харизма. Не случайно же его назначили капитаном.

    Сейчас я наблюдаю за надуманным конфликтом между болельщиками и Глушаковым. Да это все надумано, несерьезно! Сами фанаты должны понять, что им нужен не красивый человек Глушаков, а футболист Глушаков.

    Он профессионал. Ну кого волнует, как ведет себя за пределами завода слесарь пятого разряда? Если он не нужен вам как игрок, отказывайтесь от него. Но я считаю, что Глушаков нужен красно-белым.

    «Съедят» ли болельщики своего капитана? Ну а вспомните, как травили Быстрова. А Кантона? Его 50 процентов обожали, 50 – ненавидели. Такова жизнь. Не можешь ты нравиться всем поголовно.

    Что делать Глушакову? Играть! Да, он сам допустил много оплошностей. Но все же ошибаются, без ошибок никуда. Иногда тренеры теряют игроков по глупости. Но надо всегда давать второй шанс. Люди тем и отличаются от животных. Мы можем думать, а, значит, можем измениться и стать лучше. Надо быть добрее», – сказал Орлов.

    Во время домашнего матча 1/8 финала Кубка России с «Анжи» болельщики «Спартака» вывесили несколько оскорбительных баннеров и кричали нецензурные слова в адрес Глушакова из-за его конфликта с бывшим главным тренером команды Массимо Каррерой.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.11.2018 14:02
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 3 ноября 2018, 21:34

      Дать второй шанс Глушакову надо не в Спартаке а в другой команде. Он не достоин играть в Спартаке. Только вот желающих на него вряд ли найдутся.

      2
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      Рейтинг: +4208

      Дедуктор 3 ноября 2018, 19:31

      Глушак - не животное чтобы так говорить Орлову. Меру то надо знать!
      Хотя, и человеком Глушака назвать как то ... не то.
      Гнида? Пожалуй, да.
      А гниде надо давать шанс?
      Хотя, и то дело. Своими поступками Глушак в последнее время очень многого добился. ИМХО, стал Глушак самой исключительной мразью всего постсоветского футбола. Масштаб?!
      Переплюнул, гнида, даже всем известную банду "подписантов". Всех, зараз.
      Мамайка с Коко на фоне Глушака = овечки, невинно пострадавшие.
      И надо акценты правильные расставить. Болелы должны требовать вычистить из Спартака всякую мразь. Это приоритет, а не диффирамбы Каррере.

      2
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      Рейтинг: +5072

      Т34 3 ноября 2018, 18:45

      А что же Игорю Денисову не дали шанса? Игрок по-круче Глушакова. Выперли из Зенита, а за что? Ну, возможно, как говорит Орлов, что-то произошло с тренером, но он же футболист, профессионал. А может и конфликт там был надуманным? Орлов не интересовался или ему интересно только то, что происходит в Спартаке? Свое грязное белье, для него, не воняет. Люди и отличаются тем от животных, что везде свои советы пытаются давать, хотя их никто и не спрашивает. Добрее, конечно, надо быть, но надо быть и умнее.

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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 3 ноября 2018, 18:26

      Вот мне интересно - В сети столько всего уже написано про то, как обошёлся Глушаков с Каррерой.
      1, После чемпионского сезона требовал продлить контракт с + 500 тыс. Его даже хотел купить Рубин, но Спартак не продал, но и контракт не хотел продлевать. Тогда Глушаков стал подбивать на саботаж игроков и Спартак провалил начало сезона. Пришлось Каррере просить за Глушака перед Федуном, что бы ситуация в команде нормализовалась.
      2, Заговор - Глушаков, Пилипчук и ещё один. Итог - двоих уволили Глушака оставили.
      3, Глушаков сливает всю кухню журналисту, где показывает, что Каррера демон и издевается над игроками, заставляя их тягать штангу. Итог - Глушаков сидит на скамейке.
      4, Глушаков сливает кубок. (?) Это под вопросом, т.к. плохо он и так играл. А пенальти мог и просто так не забить.
      5, Глушаков сливает чемпионат. Да, есть такая версия, что "пенсионеры" специально не взяли 2 место. (Могли бы и в тройку не войти, но премиальные и т.д. и т.п.) Почему им не нужна была ЛЧ? Всё просто - "пенсионеры" не тянут на ЛЧ, а Федун в конце чемпионата сказал, что если Спартак попадёт в ЛЧ то он обязательно даст денег на укрепление состава. Кто же пожелает, что бы его место на поле досталось другому?
      6, Лайк. Глушаков лайкнул стишок, где была явная пропаганда против главного тренера. Капитан такого допускать не должен.

      Многие говорят, что всё это только слухи и Каррера сам шёл против Глушакова.
      Тогда дайте свои версии того, что Каррера сливал Глушакова.

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      Рейтинг: +408

      Боцман52 > Владислав Vlad 5 ноября 2018, 09:30

      Еще одного надо было увольнять - Измайлова. С его приходом начались конфликты его с Каррерой

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      Рейтинг: +569

      avera 3 ноября 2018, 18:24

      Орлов. Животные намного лучше!

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      Рейтинг: +3545

      momwig_ 3 ноября 2018, 18:24

      Забавно слышать это от паталогического болел Зенита. Ну, вот пусть бомжи его забирают и пусть он им пользу приносит.

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      Рейтинг: +257

      vikrub 3 ноября 2018, 17:57

      Да всё просто, господин Орлов. Сделал хорошо - тебе похвала, сделал плохо - тебе ****. Через полчаса признал, что сделал плохо и исправил и сделал хорошо - тебе опять похвала. Совершить ошибку и не исправить её - вот это и называется совершить ошибку. А ошибка Глушакова в том, что он и послечемпионский сезон провёл плохо, а этот ещё хуже. Пусть он будет каким угодно вне поля, но на поле он ДОЛЖЕН быть лучшим, потому, что КАПИТАН.

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      Рейтинг: +854

      amazonaws 3 ноября 2018, 17:13

      Это по вине Глушакова и ОПГ "Ромашка" отставили Карреру.
      Глушакова не пригласили на прощальный ОБЕД Карреры и поэтому он не пришел!
      Званый обед прошел на ура.
      Новая спартаковская авантюра утверждается - СПЛАВИТЬ и ОТОБЕДАТЬ!
      Что ещё надо для спокойной футбольной жизни в Спартаке.
      А воз и ныне там - очередного тренера СПЛАВИЛИ игроки.
      Они белые пушистые и при деньгах, а во всех своих бедах виновным выставили тренера Карреру.
      Каррера отдувается за всех игроков и их безобразной игры.
      Опять на те же грабли - спартаковским болельщикам ПОЛБУ в очередной раз.
      Получите и распишитесь в собственном бессилии руководства Спартака.
      Сначала руководству Спартака надо было довести положение в команде до такой ситуации, чтобы потом рубить с федуновского плеча.

      Стали известны подробности конфликта между полузащитником «Спартака» Глушаковым и уже бывшим главным тренером команды Массимо Каррерой.
      Взаимоотношения между футболистом и гл. тренером испортились ещё весной этого года.
      Всё началось в апреле 2018 года - именно тогда Глушаков начинает плотно сотрудничать с журналистом одного спортивного издания.
      Этот человек – стал идеальным кандидатом Глушакова для слива компромата на Карреру в прессу.
      Глушаков через него сливает спартаковские интриги в прессу и начинает использовать журналиста в своих корысных интересах.

      Журналист, не забесплатно, начинает ВОСХВАЛЯТЬ Глушакова - спонсора наката на Карреру.
      Этот ГРАНДИОЗНЫЙ скандал в Спартаке на совести Глушакова.
      Во всём футбольном мире уже знают, кто такой Глушаков и недобрая слава о нём пошла гулять по миру.
      Все показывают на него пальцем и в спину кричат ему всякие МАТЮКИ!
      Это и есть ему "награда" за заслуги сплавления Карреры!
      Отгрузил Глушаков Каррере своего "ДОБРА" вагон и целую тележку.
      Вся Италия в шоке.
      И после этого Глушаков, и глазом не моргнув, ещё верит в светлое будущее Карреры!

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      Рейтинг: +3795

      serppion 3 ноября 2018, 15:11

      Глушаку пусть жена дает, хоть второй, хоть третий шанс. А Спартачам он осточертел. Иуда!

      4
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 3 ноября 2018, 15:03

      Говорит про Глушакова,а имеет ввиду КокаМама.

      2
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