Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Алдонин – Глушакову: «Если все против тебя, то играй с двойным усердием»

    Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин посоветовал хавбеку «Спартака» Денису Глушакову показывать хорошую игру, чтобы вернуть себе расположение болельщиков.

    Часть фанатов московского клуба подвергли Глушакова критике и оскорблениям из-за его конфликта с бывшим главным тренером команды Массимо Каррерой.

    «Посоветую Глушакову доказывать все болельщикам игрой. Словами тут ничего не докажешь, у каждого свое мнение, и свой взгляд на ситуацию. Только качественным футболом, голами и передачами Денис может вновь расположить болельщиков к себе.

    На то он и профессиональный игрок, чтобы не думать о посторонних вещах. У тебя есть контракт, и ты должен выполнять его условия. А если все против тебя, то – играть с двойным усердием», – сказал Алдонин.

    Фанаты «Спартака» обиделись на клуб. Больше всех страдает Глушаков

    Источник: RT

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.11.2018 12:38
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +428

      qwera 1969 3 ноября 2018, 20:12

      Дениска, удачи.....

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 3 ноября 2018, 18:45

      Ну, и сколько он будет доказывать с двойным усердием??? Пару матчей может и выдаст, а дальше?????

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +415

      uS_Number oNe 3 ноября 2018, 14:05

      Всё правильно сказал!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 3 ноября 2018, 12:56

      Если глянуть его статистику за Спартак, то Евгений бы понял что это не возможно, его уровень днищенский а чемпионский сезон единственное исключение. У него есть контракт да, подписав который он начал регрессировать и вернулся к концу сезона на днищенский уровень и присел на лавку. Он пропустил домашний ЧМ из за того что спустился на дно, ему этой мотивации было мало, а еще был кубок и возможность выиграть 2 раз чемпионат, помимо нового хорошего контракта и болельщиков... Какое двойное усердие, в Ахмат или в другой середняк ему пора и то если там не будут против...

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем > gol_kak_sokol 3 ноября 2018, 13:38

      Играл норм серьезно? Удары куда попало, ни одной обостряющей передачи, 1 отбор за игру и куча брака. Единственное положительное что можно выделить это то что он не обрезался, но это потому что Спартак слишком просто и не через него выходил из обороны...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad > кузнецов артем 3 ноября 2018, 18:44

      Ошибочка. Глушак один раз оброезал, но сам же догнал и отобрал. А так - полностью с тобой согласен.
      Шанс у Глушака был в кубке и прошлом чемпионате. Он всё-таки был капитаном.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 