Алдонин – Глушакову: «Если все против тебя, то играй с двойным усердием»

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин посоветовал хавбеку «Спартака» Денису Глушакову показывать хорошую игру, чтобы вернуть себе расположение болельщиков.

Часть фанатов московского клуба подвергли Глушакова критике и оскорблениям из-за его конфликта с бывшим главным тренером команды Массимо Каррерой.

«Посоветую Глушакову доказывать все болельщикам игрой. Словами тут ничего не докажешь, у каждого свое мнение, и свой взгляд на ситуацию. Только качественным футболом, голами и передачами Денис может вновь расположить болельщиков к себе.

На то он и профессиональный игрок, чтобы не думать о посторонних вещах. У тебя есть контракт, и ты должен выполнять его условия. А если все против тебя, то – играть с двойным усердием», – сказал Алдонин.

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