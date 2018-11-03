Президент ФТР Тарпищев: «Фанатам «Спартака» не за что осуждать Глушакова»

Президент Федерации тенниса России, член Международного олимпийского комитета Шамиль Тарпищев прокомментировал отношения между фанатами «Спартака» и хавбеком Денисом Глушаковым. По мнению функционера, болельщики не должны осуждать игрока.

«Я, обращаясь к болельщикам, призвал бы не драматизировать ситуацию, которая сложилась, потому что никто из них не знает, что там случилось на самом деле. За что Глушакова осуждать? Он что, исподтишка что-то сделал, что-то делал скрыто? Если он высказывался, то высказывал свое мнение.

А ситуация с «лайками» — это вообще глупость несусветная со стороны Массимо Карреры, маразм какой-то. Я бы на месте Карреры посмеялся над этой историей и на этом закончил», – сказал Тарпищев агентству «Р-Спорт».

Радикально настроенная часть фанатов «Спартака» просит Глушакова покинуть клуб.

Фанаты «Спартака» обиделись на клуб. Больше всех страдает Глушаков