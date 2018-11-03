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    Президент ФТР Тарпищев: «Фанатам «Спартака» не за что осуждать Глушакова»

    Президент Федерации тенниса России, член Международного олимпийского комитета Шамиль Тарпищев прокомментировал отношения между фанатами «Спартака» и хавбеком Денисом Глушаковым. По мнению функционера, болельщики не должны осуждать игрока.

    «Я, обращаясь к болельщикам, призвал бы не драматизировать ситуацию, которая сложилась, потому что никто из них не знает, что там случилось на самом деле. За что Глушакова осуждать? Он что, исподтишка что-то сделал, что-то делал скрыто? Если он высказывался, то высказывал свое мнение.

    А ситуация с «лайками» — это вообще глупость несусветная со стороны Массимо Карреры, маразм какой-то. Я бы на месте Карреры посмеялся над этой историей и на этом закончил», – сказал Тарпищев агентству «Р-Спорт».

    Радикально настроенная часть фанатов «Спартака» просит Глушакова покинуть клуб.

    Фанаты «Спартака» обиделись на клуб. Больше всех страдает Глушаков

    Источник: «Р-Спорт»

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    03.11.2018 11:06
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 3 ноября 2018, 20:57

      Тарпищев где то что то слышал и излагает свои мысли не понимая сути.

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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 3 ноября 2018, 18:48

      Радикально настроенная часть фанатов «Спартака» просит Глушакова покинуть клуб.

      О, как заговорили. Скоро к экстремистам припишут.
      Не радикально настроенная часть, а основная часть.
      Радикально настроенные стишки пишут и их же лайкают.

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      Рейтинг: +2545

      Ruryu 3 ноября 2018, 14:04

      Интересно,все высказались?! Или ещё люди,от волейболах,баскетбола,гандбола будут?? Почему бы,самому Дениске,не прокомментировать ситуацию? Был конфликт или не было. Хотя бы,со своей "колокольни".

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      Рейтинг: +408

      Боцман52 > Ruryu 5 ноября 2018, 09:05

      Вот это и наводит на мысли, что рыльце в пушку у Дениски.

      0
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      Рейтинг: +2455

      docndoc 3 ноября 2018, 12:35

      Считаю, что львиная доля так называемых фанатов-радикалов обвиняет именно Глушакова в заговоре против Карреры, что привело к отставке Массимо. Они напоминают мне визжащих фанаток, создавших себе кумира и не видят, что кумир уже не тот. Не умаляя заслуг Карреры, скажу, что клуб полтора года буксовал и превращался в болото. В таких случаях отвечает всегда тренер и это мировая практика. Я не в восторге от Глушакова, точнее от его игры в последнее время, но связывать его семейные скандалы и уж тем более лайки в соцсетях - это для любителей дома-2... Ждём жесткого главного тренера, который отобьёт у окружения и игроков охоту к интригам и все начнут заниматься футболом. Если тренер докажет руководству компетентность и твёрдость, то будут и хорошие приобретения в команду.

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      Рейтинг: +886

      kolyma999 > docndoc 3 ноября 2018, 14:07

      Странно...16 лет без титулов,чемпионство,бронза и это болото?Ну тогда жди ещё лет двадцать.

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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad > docndoc 3 ноября 2018, 18:53

      До тебя, походу так и не дойдёт?
      Глушакова обвиняют в том, что он будучи капитаном, не соответствовал своему статусу. Так же требуют отставки Измайлова и Родионова.

      Если ты не читал петицию, то зачем пишешь то, чего не знаешь.

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      Рейтинг: +2455

      docndoc > kolyma999 3 ноября 2018, 19:01

      Чемпионство - в лучшем случае на 50 % заслуга Карреры. Далее по нисходящей. Достаточно видеть игру команды, чтобы уловить тенденцию (если смотришь футбол, конечно). При сохранении статус кво Спартак стопудово не попал бы в пятёрку или даже шестёрку. Или нужно обязательно убедится в очевидном??? По игре Локомотив, ЦСКА, Зенит, Краснодар и Ростов однозначно на данный момент превосходят по организации игры красно-белых, с Арсеналом уже не справится... Может всю команду нахер выгнать и набрать новую, специально под Карреру?

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      Рейтинг: +2455

      docndoc > Владислав Vlad 3 ноября 2018, 19:11

      А капитана выбирает команда. С каких пор болельщики стали выбирать капитана? Может вы план на игру и состав будете своими петициями определять? Ещё рейдерский захват клуба устройте.))) Я повторю, что сам от Глушакова в нынешнем состоянии не в восторге... Но не надо лезть в такие дела, где всё равно ничего не решите. Вот на бомбардире свои эмоции и мнения выплескивайте, а петициями только народ смешить. Не выставляйте спартаковское сообщество на посмешище перед болелами других клубов.

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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем > docndoc 3 ноября 2018, 19:21

      То есть на твой взгляд нужно быть терпилами Федуна и надеяться что вдруг у них появиться мотивация побороться за титулы, нанять нормальный персонал и продать балласт, а не Промеса? Или предлогаешь ждать от шлюшакова что он опомниться и будет мотивирован и начнет тащить команду? Спартаковские болельщики где только могут пытаются распространять клич что Федуну пора сменить руководство и выгнать ромашку, а есть терпилы как derrik2000 их все устраивает, они молятся на Федуна и Романцева с другими ветеранами...

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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad > docndoc 3 ноября 2018, 19:29

      Не, ну ты читать-то умеешь. Тебе же по ходу не меньше 60-ти должно быть. Ты же за Спартак уже 50 лет топишь. А рассуждаешь, как школьник.
      При чём тут выбор капитана????
      Если игрок не соответствует статусу..... Залезь в гугл и прочитай, что такое статус, если не понимаешь русского языка.
      Если команда играет плохо, есть разлады в команде, то вина лежит не только на тренере, но и на капитане. Таков его статус. Капитан отвечает не только за себя, но и за других. Не хотел бы Глушаков быть капитаном - отказался бы. Тем более, что понимает, что не тянет на стартовый состав, но всё равно лезет.
      А из-за того, что была составлена петиция к руководству - другие болельщики ещё больше зауважали спартаковских. Посмотри на ютубе мнения других болел, посмотри в других соцсетях.
      Хотя, если для тебя важно, что скажут ветераны - то тогда смысл тебе что-то объяснять.

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      Рейтинг: +408

      Боцман52 > docndoc 5 ноября 2018, 09:04

      По нисходящей пошло с весны этого года, после прихода Измайлова. Как только он пришел, сразу разгорелся его конфликт с Каррерой. А потом постепенно он руками Глушакова и т. д. сплавил тренера. Но в процессе этого сплава команда развалилась. Поэтому Глушак не меньше Измайлова виновен во всем происходящим со Спартаком.

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      Рейтинг: +3412

      APchelov 3 ноября 2018, 12:27

      С ума посходили с этим глушаком! Впрочем, это по-спартаковски. Как всегда. По любому поводу или событие или скандал )

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      Рейтинг: +23534

      Мары 3 ноября 2018, 12:20

      Спартак не в вакууме живёт.Город большой, но друзей и знакомых, в том числе и из Тарасовки вполне достаточно.У многих конфликт между Тренером и игрочишкой развивался на глазах.Поэтому я не понимаю почему мы должны верить Тарпищеву и защитничкам Глушакова, а не собственным глазам.
      Глушаков должен покинуть клуб.Вновь наступать на те же грабли будет преступлением.Мы итак до Карреры все 16 лет бегать по граблям не прекращали.Это уже превратилось в национальную забаву.

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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 3 ноября 2018, 11:40

      Так Вы тогда сделайте официальное заявление как всё было! Пока что выглядит всё так, как и видят болельщики

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      Рейтинг: +21192

      derrik2000 > filosof sparty 3 ноября 2018, 12:17

      БОЛЕЛЬЩИКИ перфомансы не устраивают и кричалки не репетируют.
      Ты ФАНАТОВ, которые любят быть "в процессе хрен знает чего - потом разберёмся, если захотим и ума хватит" с БОЛЕЛЬЩИКАМИ не путай.

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      Рейтинг: +23534

      Мары > derrik2000 3 ноября 2018, 12:24

      Ты ещё предложи всем кто не согласен не посещать стадион.Ят ходить столько же сколько у ЦСКА.Я тебя уверяю, что тогда на футбол на Открытие арену народу будет ходить меньше чем на ЦСКА.И вообще я тебя понял.Есть только твоё мнение и не правильное.Хорошо наверное так жить с такой философией.

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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем > derrik2000 3 ноября 2018, 19:24

      Ты дол...б как тогда болельщикам выражать несогласие с действиями Федуна и руководства??? Просто конченный иди в церковь еще за Федуна и Измайлова свечки поставь...

      1
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 3 ноября 2018, 11:32

      А знает ли сам Тарпищев ситуацию с Глушаковым?Даже если отбросить трения с Массимо,Глушаков полтора года уже не играет в футбол,а обозначает свое присутствие на поле,нужно избавляться от него,комбарова,ещенко,самедова,это балласт Спартака

      3
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 3 ноября 2018, 11:32

      Если всё это будет продолжаться, предположу, что Каррера не выдержит и всё изложит как было и почему в его редакции событий.

      6
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