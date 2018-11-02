Главный тренер сборной Уэльса Райан Гиггз поделился мнением об уходе полузащитника «Арсенала» Аарона Рэмзи из клуба.

«Меня много спрашивают об уходе Аарона из «Арсенала» летом. Я могу сказать только, что когда он приезжает на сборы, он всегда готов, он профессионал, его ситуация с контрактом никогда не сказывалась на игре.

Это не зависит от меня, но я хочу, чтобы он играл. У него не будет недостатка в предложениях, потому что он талантливый игрок. Если он проведет полный сезон, то забьет 10-15 голов, играя в полузащите. Это привлекательный игрок для любой команды», – сказал Гиггз.

Рэмзи летом бесплатно покинет «Арсенал». Клуб не будет продлевать с ним контракт