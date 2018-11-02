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    Гиггз – об уходе Рэмзи из «Арсенала»: «У Аарона не будет недостатка в предложениях»

    Главный тренер сборной Уэльса Райан Гиггз поделился мнением об уходе полузащитника «Арсенала» Аарона Рэмзи из клуба.

    «Меня много спрашивают об уходе Аарона из «Арсенала» летом. Я могу сказать только, что когда он приезжает на сборы, он всегда готов, он профессионал, его ситуация с контрактом никогда не сказывалась на игре.

    Это не зависит от меня, но я хочу, чтобы он играл. У него не будет недостатка в предложениях, потому что он талантливый игрок. Если он проведет полный сезон, то забьет 10-15 голов, играя в полузащите. Это привлекательный игрок для любой команды», – сказал Гиггз.

    Рэмзи летом бесплатно покинет «Арсенал». Клуб не будет продлевать с ним контракт

    Источник: Sky Sports

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    02.11.2018 19:18
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 2 ноября 2018, 20:05

      В этом никто не сомневается, там выстроится очередь желающих из топ-клубов.

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