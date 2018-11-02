Карпин: «Слова об Арустамяне – шутка. Нобель – информированный журналист, поэтому и перевел вопрос на него»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал, что у него нормальные отношения с комментатором Нобелем Арустамяном.

В четверг после победы над «Зенитом» (3:1) в 1/8 финала Кубка России специалиста спросили о его возможном переходе в «Спартак». На что Карпин ответил журналисту: «Это не мои слухи. Здесь Нобель, его спрашивайте. Про «Спартак» он знает, я ничего не знаю».

Ранее Арустамян сообщил, что Карпин провел переговоры со «Спартаком».

«Конечно же, я вчера пошутил. Мы с Нобелем даже посмеялись вместе. Нобель весьма информированный журналист, поэтому и перевел вопрос на него», – сказал Карпин.