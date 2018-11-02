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    Карпин: «Слова об Арустамяне – шутка. Нобель – информированный журналист, поэтому и перевел вопрос на него»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал, что у него нормальные отношения с комментатором Нобелем Арустамяном.

    В четверг после победы над «Зенитом» (3:1) в 1/8 финала Кубка России специалиста спросили о его возможном переходе в «Спартак». На что Карпин ответил журналисту: «Это не мои слухи. Здесь Нобель, его спрашивайте. Про «Спартак» он знает, я ничего не знаю».

    Ранее Арустамян сообщил, что Карпин провел переговоры со «Спартаком».

    «Конечно же, я вчера пошутил. Мы с Нобелем даже посмеялись вместе. Нобель весьма информированный журналист, поэтому и перевел вопрос на него», – сказал Карпин.

    Источник: Sport24

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    02.11.2018 18:39
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 3 ноября 2018, 07:46

      Арустамян журналюга сказочного жанра...))

      0
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      Рейтинг: +1597

      Leon_ARS 2 ноября 2018, 21:14

      Что-то шутников развелось ныне много: вначале Гаврилов, о походе ветеранов, теперь Карпин - об общении с Федуном, в изложении Арустамяна.

      1
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      Рейтинг: +966

      Харченко 2 ноября 2018, 19:44

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Карпин - обыкновенная посредственность с амбициями Моуриньо.
      А "Ростов" и без него очень квалифицированная команда, пока он ей не мешает.

      -7
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      Рейтинг: +23534

      Мары 2 ноября 2018, 19:43

      Валера сам мужик информированный и тут даже разные Шнобели не нужны чтобы сказать , что спортивное состязание бег по граблям ему просто противопоказан.

      4
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      Рейтинг: +43

      iordan137 2 ноября 2018, 19:31

      Дважды на одни грабли наступать не надо. В Ростове всё получится. Удачи Валера!

      4
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      Рейтинг: +12623

      Вомбат 2 ноября 2018, 19:15

      Да не уйдет Карпин из Ростова, где у него получается работа. Он слишком уважает себя, чтобы менять свой пусть и скромный дом на помойку, пусть даже и рублевскую. В Спартак пойдет скорее всего Кононов, и, если его не выгонят в этом сезоне, то со временем он помойку разгребет и у него все получится. Кадровый потенциал у Спартака, как и у ЦСКА, в порядке. В отличие, кстати, от Зенита.

      2
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      Рейтинг: +1602

      fortune-bva 2 ноября 2018, 18:57

      Хоть бы не ушел! получается же в Ростове, пусть бы сезон уже дорабатывал, не менял бы на пол сезона "коня"... А из Спартака все равно выпрут, как обычно там и происходит... Да и не только там, в Москве не прощают ошибок) столица же)

      4
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 2 ноября 2018, 18:56

      Шнобель-организатор незаконной прослушки офисов команд РПЛ.

      3
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      Рейтинг: +17425

      Garrincha58 2 ноября 2018, 18:45

      НуНобель погоди!

      1
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