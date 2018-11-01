Карпин – Арустамяну: «Ты сам сказал, что я общался со «Спартаком». Что спрашиваешь?»

думаю валере в ростове хорошо, судя по его довольному виду. ))) пусть там и остается. помню какой он спартаке был - как там уткин сказал - одна сплошная "харизма". нечего там федуну доказывать - спартак идет своей дорогой, а федун - своей. шнобель тоже остался доволен. так и должно быть позитивно в футбольном клубе. на каждого бердыева свой карпин найдется. ))) главное чтобы был на своем месте и на чемодане не сидел.
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился мнением насчет информации о его возможном приходе в «Спартак».
– Как вам работалось на фоне ваших слухов о переходе в «Спартак»?
– Это не мои слухи. Здесь Нобель, его спрашивайте. Про «Спартак» он знает, я ничего не знаю.
– Ну а если серьезно оценить?
– Конкретики не было и нет. Говорить не о чем. Хочу поблагодарить всех болельщиков «Ростова» за послания в соцсетях.
– Нобель подошел, будем у него спрашивать?
– Нобель, расскажи.
– Вы общались с руководством «Спартака»?
– Ты же сам сказал, что да. Что спрашиваешь? – спросил Карпин.
[Арустамян] – Я не спрашиваю, мне сказали.
Карпин тренировал красно-белых в периоды 2009-2012 и 2012-2014.