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    Карпин – Арустамяну: «Ты сам сказал, что я общался со «Спартаком». Что спрашиваешь?»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился мнением насчет информации о его возможном приходе в «Спартак».

    – Как вам работалось на фоне ваших слухов о переходе в «Спартак»?

    – Это не мои слухи. Здесь Нобель, его спрашивайте. Про «Спартак» он знает, я ничего не знаю.

    – Ну а если серьезно оценить?

    – Конкретики не было и нет. Говорить не о чем. Хочу поблагодарить всех болельщиков «Ростова» за послания в соцсетях.

    – Нобель подошел, будем у него спрашивать?

    – Нобель, расскажи.

    – Вы общались с руководством «Спартака»?

    – Ты же сам сказал, что да. Что спрашиваешь? – спросил Карпин.

    [Арустамян] – Я не спрашиваю, мне сказали.

    Карпин тренировал красно-белых в периоды 2009-2012 и 2012-2014.

    Источник: Sports.ru

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    01.11.2018 22:02
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +41

      thereddog 3 ноября 2018, 11:49

      думаю валере в ростове хорошо, судя по его довольному виду. ))) пусть там и остается. помню какой он спартаке был - как там уткин сказал - одна сплошная "харизма". нечего там федуну доказывать - спартак идет своей дорогой, а федун - своей. шнобель тоже остался доволен. так и должно быть позитивно в футбольном клубе. на каждого бердыева свой карпин найдется. ))) главное чтобы был на своем месте и на чемодане не сидел.

      1
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      Рейтинг: +5527

      SPACE TRUCKIN 2 ноября 2018, 17:31

      Карпин повеселил...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1484

      balam 2 ноября 2018, 16:50

      уже все поняли-арустамян пустоголовый недоумок. комментатор мля

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert 2 ноября 2018, 14:31

      Отчитал как школьника.

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +3545

      momwig_ 2 ноября 2018, 14:16

      Арустамян - обыкновенный свистун. И как коммент - недоразумение, игры не видит, уж тем более - не разбирается в ней.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1484

      balam > momwig_ 2 ноября 2018, 17:13

      зато ему сказали

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 2 ноября 2018, 13:58

      мне коза сейчас сказала...)))

      0
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      Рейтинг: +12162

      BRO_football 2 ноября 2018, 06:38

      Карпин молодец. Хорошо подколол этого журналюгу

      7
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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 2 ноября 2018, 05:24

      Шнобель - "достойный" продолжатель дела армянского радио.Валера с должным терпением и тактом отшил шустрого щелкопёра.Красавец!

      8
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    • ...
      Рейтинг: +1216

      VikNMar 2 ноября 2018, 00:06

      А мне одна бабка сказала ......

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 2 ноября 2018, 00:03

      Представил на пару секунд, что я болельщик Спартака... Как-то не по себе стало )

      0
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