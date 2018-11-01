Карпин – Арустамяну: «Ты сам сказал, что я общался со «Спартаком». Что спрашиваешь?»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился мнением насчет информации о его возможном приходе в «Спартак».

– Как вам работалось на фоне ваших слухов о переходе в «Спартак»?

– Это не мои слухи. Здесь Нобель, его спрашивайте. Про «Спартак» он знает, я ничего не знаю.

– Ну а если серьезно оценить?

– Конкретики не было и нет. Говорить не о чем. Хочу поблагодарить всех болельщиков «Ростова» за послания в соцсетях.

– Нобель подошел, будем у него спрашивать?

– Нобель, расскажи.

– Вы общались с руководством «Спартака»?

– Ты же сам сказал, что да. Что спрашиваешь? – спросил Карпин.

[Арустамян] – Я не спрашиваю, мне сказали.

Карпин тренировал красно-белых в периоды 2009-2012 и 2012-2014.