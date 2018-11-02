Ханни: «Рад забить свой первый гол на «Открытие Арене»

Полузащитник «Спартака» Софьян Ханни поделился эмоциями от забитого мяча в домашней игре 1/8 финала Кубка России с «Анжи» (1:0). Этот гол стал для алжирца первым в текущем сезоне и дебютным в карьере на стадионе «Открытие Арена»

«Рад, что вчера забил свой первый гол на стадионе «Спартака». И счастлив выиграть этот матч.

Я надеюсь, дальше будет только больше», – написал Ханни в инстаграме.

Ханни перешел в «Спартак» из «Андерлехта» в начале 2018 года. В прошлом сезоне он забил за москвичей два гола – оба на выезде.