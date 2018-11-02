Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Ханни: «Рад забить свой первый гол на «Открытие Арене»

    Полузащитник «Спартака» Софьян Ханни поделился эмоциями от забитого мяча в домашней игре 1/8 финала Кубка России с «Анжи» (1:0). Этот гол стал для алжирца первым в текущем сезоне и дебютным в карьере на стадионе «Открытие Арена»

    «Рад, что вчера забил свой первый гол на стадионе «Спартака». И счастлив выиграть этот матч.

    Я надеюсь, дальше будет только больше», – написал Ханни в инстаграме.

    Ханни перешел в «Спартак» из «Андерлехта» в начале 2018 года. В прошлом сезоне он забил за москвичей два гола – оба на выезде.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Инстаграм Софьяна Ханни

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.11.2018 13:53
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +33633

      oyabun 3 ноября 2018, 06:37

      Хани толковый и техничный футболист. Ему бы еще скорости и резкости добавить как у Промеса - вообще б цены не было!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert 2 ноября 2018, 21:13

      Молодец. ждем новых голов.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4906

      алдан2014 2 ноября 2018, 18:32

      С почином!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 2 ноября 2018, 15:00

      Рад, что у нас хоть кто то забивает, хотя если вспомнить начало сезона и тот атакующий футбол который показывала команда, становится понятно, что Рианчо временный поверенный специалист по особо змеиным поручениям.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3545

      momwig_ 2 ноября 2018, 14:19

      Там четко видно, как Глушак гапку к его голове тянет поздравить. Надеюсь. Софьян хорошенько голову помыл, тем более прическа способствует...

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +314

      MrSmit > momwig_ 2 ноября 2018, 14:40

      Физруковер))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5256

      Агасфер 2 ноября 2018, 13:56

      Молодец.Насколько я помню,то это его второй гол за "Спартак".Следовательно,свой трансфер уже оправдал.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 