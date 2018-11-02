Мендеш хочет совершить трансфер Де Хеа и Хамеса в «Ювентус»

Футбольный агент Жорже Мендеш хочет совершить для «Ювентуса» двойной трансфер.

Португалец намерен поспособствовать переходу в туринский клуб голкипера «Манчестер Юнайтед» Давида Де Хеа по окончании текущего сезоне. Кроме того, Мендеш хочет привезти в «Ювентус» полузащитника «Баварии» Хамеса Родригеса. Он представляет интересы обоих игроков.

Контракт Де Хеа с «Юнайтед» истекает в июне 2019 года, и Мендеш хочет устроить ему переход в туринский клуб на правах свободного агента. Хамес [права на колумбийца принадлежат «Реалу»] готов покинуть «Баварию» уже в январе, и агент предложил услуги полузащитника президенту «Ювентуса» Андреа Аньелли.