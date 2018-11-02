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    Мендеш хочет совершить трансфер Де Хеа и Хамеса в «Ювентус»

    Футбольный агент Жорже Мендеш хочет совершить для «Ювентуса» двойной трансфер.

    Португалец намерен поспособствовать переходу в туринский клуб голкипера «Манчестер Юнайтед» Давида Де Хеа по окончании текущего сезоне. Кроме того, Мендеш хочет привезти в «Ювентус» полузащитника «Баварии» Хамеса Родригеса. Он представляет интересы обоих игроков.

    Контракт Де Хеа с «Юнайтед» истекает в июне 2019 года, и Мендеш хочет устроить ему переход в туринский клуб на правах свободного агента. Хамес [права на колумбийца принадлежат «Реалу»] готов покинуть «Баварию» уже в январе, и агент предложил услуги полузащитника президенту «Ювентуса» Андреа Аньелли.

    Источник: Tribalfootball

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    02.11.2018 12:27
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +10

      BYANKONERI95 3 ноября 2018, 07:21

      ВРАТАРИ У НАС ИТАК НЕ ПЛОХИЕ А ВОТ ХАМЕС ИДЕАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ

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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 2 ноября 2018, 21:31

      да мю жиды глейзеры так и отдадут де хеа бесплатно)))) хамес не дурак покинуть баварию или реал ! турину светят игроки далеко за 30 !

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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 2 ноября 2018, 21:27

      еще 2 топ игрока идут на понижение !

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      Рейтинг: +12484

      DeStar 2 ноября 2018, 13:13

      капец)) сити и псж закупается каждый год не хило, и барса с реалом есть, а лучший клуб по составу будет юве)) .
      реал там не думает хамеса вернуть? может они забыли, что он им принадлежит? зидан отдал, лопетеги не вернул, хотя очень бы не помешал, может новый тренер вернет уж.

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