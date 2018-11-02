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    Обляков – о переходе в ЦСКА: «Для меня это шаг вперед»

    Полузащитник ЦСКАИван Обляков рассказал о своем переходе из «Уфы».

    – Вы перешли в ЦСКА в последние дни трансферного окна, почему сделка так затянулась?

    – Так случилось. Каких-то вопросов относительно перехода касаться не хотелось бы. Для меня ЦСКА – это шаг вперед. Я рад, что этот трансфер в итоге состоялся, и сейчас я в этом клубе. Уже адаптировался в команде и готов помогать армейцам добиваться результатов.

    – Вы дебютировали в ЦСКА уже на следующий день после оформления сделки, при этом за сутки до трансфера еще играли в составе «Уфы» в решающем матче квалификации Лиги Европы. Насколько сложно было проводить два матча за три дня?

    – Если я сыграл, значит, это возможно и не так сложно. Я молодой футболист и восстанавливаюсь достаточно быстро. Если тренер хочет меня задействовать в игре, то я должен быть полностью готов.

    – Вы уже работали с Виктором Гончаренко в «Уфе». Он изменился с тех пор?

    – Думаю, Виктор Михайлович не сильно изменился. Прошло всего полтора года с тех пор. По сути, это тот же человек, что был в «Уфе». Просто в ЦСКА требования чуть выше, и их больше. А так, Гончаренко, как и раньше, во всем помогает игрокам, подсказывает, как действовать на поле в том или ином эпизоде. Он отличный тренер и хороший человек.

    Источник: «Известия»

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    02.11.2018 08:51
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 2 ноября 2018, 19:16

      Шаг вперед, два шага назад, как писал дедушка Ленин.

      0
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      Рейтинг: +54

      stop_clowns 2 ноября 2018, 17:36

      Вань, ты пока что не оправдываешь доверия.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5256

      Агасфер 2 ноября 2018, 10:15

      А для ЦСКА это пока шаг назад.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +250

      kara-mba 2 ноября 2018, 09:50

      Очередная рабочая лошадка, не больше, но и не меньше.

      0
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      Рейтинг: +546

      Всем привет, я тут время 2 ноября 2018, 09:07

      Парень талантлив! Думаю он раскроется в ближайшие год-два и будет достойно играть на уровне, ЦСКА, Сборной и может быть выше))))

      2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Всем привет, я тут время 2 ноября 2018, 09:15

      У нас по большей части таланты не раскрывают, а зарывают, присыпав деньгами...

      2
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Рубик Докоян 2 ноября 2018, 12:59

      Это у вас, а у нас раскрывают.

      1
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      Рейтинг: +546

      Всем привет, я тут время > Рубик Докоян 2 ноября 2018, 14:08

      Надеюсь с этим поколением придут и новые тенденции!!!

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Всем привет, я тут время 2 ноября 2018, 16:24

      Откуда им взяться новым тенденциям ?

      2
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