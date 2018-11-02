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    Ребров: «Глушаков все равно наш капитан. Он будет сейчас доказывать это на поле»

    Голкипер «Спартака» Артем Ребров после кубкового матча с «Анжи» высказал свое отношение к оскорблениям в адрес капитана команды Дениса Глушакова со стороны фанатского сектора.

    «Не было ударов в створ? Я бы не расстроился, если бы вообще мяча не тронул. Главное – победа и ноль сзади. А сколько было ударов – не так важно.

    Глушаков все равно наш капитан, мы его сами выбирали. Он будет сейчас доказывать это на поле. Наверное, есть какие-то единицы отдельно от нас, а есть мы – «Спартак». Наша главная задача – вернуть доверие болельщиков», – сказал Ребров.

    Матч 1/8 финала Кубка России «Спартак» – «Анжи» завершился со счетом 1:0. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи. В следующем раунде москвичи сыграют с «Уралом».

    Фанаты «Спартака» обиделись на клуб. Больше всех страдает Глушаков

    Источник: «Матч ТВ»

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    02.11.2018 08:08
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 2 ноября 2018, 16:16

      Что можно услышать от закадычного дружка - только хорошее.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +978

      РМЗ 2 ноября 2018, 14:34

      Не ты не глушак по спортивному не проходят в состав

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 2 ноября 2018, 12:43

      Сердце женщины не обманешь.Если даже она решила от Глушака избавиться, то это точно уже нелеквид.Хватит.Доказывать раньше надо было своей игрой и поведением, а теперь уже поздно.Поезд ушёл.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 2 ноября 2018, 11:14

      Если чел тебя один раз предал, он предаст и второй раз... Жена Шлюхака это хорошо поняла, и то же от него избавляется....

      4
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      Рейтинг: +24596

      DOCTOR PENALTY 2 ноября 2018, 10:02

      А вчера Глушаков был на поле? Я что-то не заметил...

      5
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      Рейтинг: +3545

      momwig_ > DOCTOR PENALTY 2 ноября 2018, 11:14

      Я больше скажу - некоторые партнеры по команде старательно не замечали его. Не так там всё однозначно - "выбрали", "наш капитан"... Собственно, а что ещё мог сказать член "Ромашки". У него самого счастье - на поле пустили. Конечно он был бы рад мяча не коснуться, особенно ногами - там каждый раз стрем.

      3
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      Рейтинг: +5072

      Т34 > momwig_ 2 ноября 2018, 12:12

      Рианчо уже пригласили вступить в "Ромашку" или еще не успели? И какие права у него там будут, полноправного члена или почетного? А вообще они там все ... члены!

      4
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      Рейтинг: +24596

      DOCTOR PENALTY > momwig_ 2 ноября 2018, 13:05

      полностью согласен

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      Рейтинг: +3545

      momwig_ > Т34 2 ноября 2018, 14:10

      По понтам - валет козырный. Но повадки шестерку выдают.

      3
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 2 ноября 2018, 09:42

      Да положить на вас всех, имеется у меня огромное желание...
      - выкладывайтесь на поле, без заговоров и сливов, тогда на сауны и лайки, мне будет поху... - хотя поху... уже сейчас, время достойных людей и спортсменов, закончилось в Спартаке...
      - чемпионство и претензии на него, доказывается и подтверждается временем, а не одним удачным сезоном "на дурачка" , а по итогам событий констатирую - голый королЬ.)))))

      10
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 2 ноября 2018, 09:39

      Реброва в раму!

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      Рейтинг: +4436

      ЮНик 2 ноября 2018, 09:34

      Чтобы доказывать что ты лидер и капитан на поле, надо играть лучше всех. Это не про него. Помню у Высоцкого: "Он все больше хмелел. Я за ним по пятам. Только в самом конце разговора, Я обидел его, я сказал: - Капитан! Никогда ты не будешь майором!".

      2
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      Рейтинг: +3795

      serppion > ЮНик 2 ноября 2018, 11:58

      Я тоже помню:
      "Пусть мелодия мчится, как птица,
      Пусть расскажет ее перебор,
      Что кладу я на вашу столицу
      Вот такой вот таежный прибор!
      На вокзалы кладу и аллеи,
      На Мослифт, Москонцерт и Мосгаз.
      На Лужкова с его юбилеем
      Я кладу восемьсот песят раз.
      На убогие ваши сужденья.
      На бесстыжий столичный бардак.
      И отдельно, с большим наслажденьем
      Я кладу на херовый Глушак".

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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 2 ноября 2018, 09:27

      чтобы глушака простили, ему нужно гонку бомбардиров выиграть)))))

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      Рейтинг: +8169

      nik55 2 ноября 2018, 09:24

      и Ребров замазан ?

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