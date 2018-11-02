Ребров: «Глушаков все равно наш капитан. Он будет сейчас доказывать это на поле»

Голкипер «Спартака» Артем Ребров после кубкового матча с «Анжи» высказал свое отношение к оскорблениям в адрес капитана команды Дениса Глушакова со стороны фанатского сектора.

«Не было ударов в створ? Я бы не расстроился, если бы вообще мяча не тронул. Главное – победа и ноль сзади. А сколько было ударов – не так важно.

Глушаков все равно наш капитан, мы его сами выбирали. Он будет сейчас доказывать это на поле. Наверное, есть какие-то единицы отдельно от нас, а есть мы – «Спартак». Наша главная задача – вернуть доверие болельщиков», – сказал Ребров.

Матч 1/8 финала Кубка России «Спартак» – «Анжи» завершился со счетом 1:0. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи. В следующем раунде москвичи сыграют с «Уралом».

Фанаты «Спартака» обиделись на клуб. Больше всех страдает Глушаков