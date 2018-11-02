Бывший тренер «Реала» выбирает между «Спартаком» и «Спортингом»

45-летний специалист Айтор Каранка является одним из кандидатов на пост главного тренера «Спартака».

Ранее сообщалось, что бывший помощник Жозе Моуринью в «Реале» близок к тому, чтобы сменить Жозе Пезейру на посту главного тренера лиссабонского «Спортинга».

Сейчас Каранка работает главным тренером «Ноттингем Форест». Ранее он возглавлял «Мидлсбро», юношескую сборную Испании, а с 2010 по 2013 год ассистировал Жозе Моуринью в «Реале».