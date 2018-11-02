Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Бывший тренер «Реала» выбирает между «Спартаком» и «Спортингом»

    45-летний специалист Айтор Каранка является одним из кандидатов на пост главного тренера «Спартака».

    Ранее сообщалось, что бывший помощник Жозе Моуринью в «Реале» близок к тому, чтобы сменить Жозе Пезейру на посту главного тренера лиссабонского «Спортинга».

    Сейчас Каранка работает главным тренером «Ноттингем Форест». Ранее он возглавлял «Мидлсбро», юношескую сборную Испании, а с 2010 по 2013 год ассистировал Жозе Моуринью в «Реале».

    Источник: Calciomercato

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.11.2018 07:42
    Рекомендуем
    Комментарии22
    ...
    • ...
      Рейтинг: +29203

      JTherry 3 ноября 2018, 00:59

      мутный какой-то тренер, никого толком и не тренировал сам, кроме середняка АПЛ...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 2 ноября 2018, 19:03

      Пока Федун отдыхает руководство делает вид, что работает.)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 2 ноября 2018, 18:12

      Выбор у него какой-то чересчур экстремальный.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +478

      DimonSPM 2 ноября 2018, 17:00

      Выбирает он видите ли между Спартаком и Спортингом... А Спортинг может вовсе не Лиссабонский, а Зажопинский? - потому и выбирает

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert 2 ноября 2018, 16:07

      Это что то новое.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5604

      Mazai-NN 2 ноября 2018, 13:48

      Сколько еще будет кандидатов?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +238

      za logiku 2 ноября 2018, 13:15

      Мжт тогда уж Тихонов лучше...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 2 ноября 2018, 12:35

      Чем больше в армии дубов, тем крепче наша оборона.Хотя нет.Это уже другая пьеса.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7396

      Старикан > Мары 2 ноября 2018, 13:53

      Ага...Большому кораблю - большая торпеда!))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +23534

      Мары > Старикан 2 ноября 2018, 13:55

      :-)) !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 2 ноября 2018, 12:20

      Я намного моложе Федуна, это радует, есть шанс увидеть Спартак в руках умелого президента...

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7558

      серега кашин 2 ноября 2018, 12:08

      ну и зачем он нужен, проще своих назначить

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 