Спаллетти начал сезон в «Интере» лучше, чем Моуринью в 2010 году, когда команда оформила требл

Издание Calciomercato сравнило статистику главного тренера «Интера» Лучано Спаллетти и Жозе Моуринью, работавшего с командой с 2008 по 2010 год.

По состоянию на 1-е ноября «Интер» Спаллетти выиграл девять из 13-ти матчей всех турниров. Это на одну победу больше, чем у Моуринью в тот же период сезона-2009/10, по итогам которого «нерадзурри» выиграли требл.

При итальянце команда забила 29 голов и пропустила 10. Под руководством португальца – 20 и 12 соответственно.

Миланский клуб занимает второе место в турнирной таблице Серии А и идет вторым в группе B Лиги чемпионов.

Участие в Кубке Италии команда начнет в декабре.