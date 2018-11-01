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    Спаллетти начал сезон в «Интере» лучше, чем Моуринью в 2010 году, когда команда оформила требл

    Издание Calciomercato сравнило статистику главного тренера «Интера» Лучано Спаллетти и Жозе Моуринью, работавшего с командой с 2008 по 2010 год.

    По состоянию на 1-е ноября «Интер» Спаллетти выиграл девять из 13-ти матчей всех турниров. Это на одну победу больше, чем у Моуринью в тот же период сезона-2009/10, по итогам которого «нерадзурри» выиграли требл.

    При итальянце команда забила 29 голов и пропустила 10. Под руководством португальца – 20 и 12 соответственно.

    Миланский клуб занимает второе место в турнирной таблице Серии А и идет вторым в группе B Лиги чемпионов.

    Участие в Кубке Италии команда начнет в декабре.

    Источник: Calciomercato

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    01.11.2018 23:48
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    Комментарии6
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      Рейтинг: -15

      АХМАТ95 4 ноября 2018, 01:56

      удачи ИНТЕРУ

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1036

      овертайм 3 ноября 2018, 21:21

      а в итоге что будет? юве?)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 2 ноября 2018, 07:14

      Удачи! Матчей ещё очень много впереди

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1364

      МВС 2 ноября 2018, 07:05

      Главного достижения Маура в Интере ему,конечно,не повторить,но Лучано качественно проделывает свою работу.ее результаты нельзя не заметить.

      1
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      Рейтинг: +1164

      Karpathian 2 ноября 2018, 00:28

      Никогда особо не интересовался серией А, но Интер симпатичен со времен Вьери

      0
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      Рейтинг: +966

      Харченко 2 ноября 2018, 00:04

      Так как начал, не закончит.

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