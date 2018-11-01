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    Карпин – о победе над «Зенитом»: «Ребята молодцы, но эйфории нет»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подвел итог победе над «Зенитом» (3:1) в матче 1/8 финала Кубка России.

    – Сегодня вы «убили сразу двух зайцев». Дали отдохнуть основе и вышли в следующий раунд.

    – Мы еще посмотрим, кто будет играть в Краснодаре и кто у нас «основа». Одного убитого зайца достаточно. Я про выход в четвертьфинал. Хорошо сыграли, ребята молодцы, но эйфории нет, так как у «Зенита» была не совсем «основа».

    – Сегодня у «Ростова» была практически новая оборона. Понимали, что идете на риск?

    – Мы не шли на огромный риск. У нас 20 игроков в команде и все хорошо работают на тренировках. Надо еще посмотреть, кто основа, а кто нет, проверить всех в боевых условиях. Сегодня те, кто получил шанс – хорошо им воспользовались.

    – Семак сейчас жаловался, что с еврокубками получается очень тяжелый график. Хочет ли «Ростов» в еврокубки и в этот график?

    – Собираемся, хотим. Конечно, будет тяжело по графику. Но что ж теперь делать — не выходить? Заканчивать с футболом?

    – Сегодня впервые в основе вышел Хаджикадунич. Довольны ли вы его игрой?

    – Молодой парень, у него первая игра на таком уровне в российском футболе. Сыграл очень достойно во всех аспектах. Не уступал в борьбе, в том числе против очень классных форвардов. Поздравил его, ему есть куда расти, талантливый парень.

    – Калачев сегодня впервые за пару сезонов сыграл на позиции правого защитника. Как оцените его игру?

    – Очень достойно, справился со всеми задачами. Заменили его только потому, что увидели, что «Зенит» выпускает Дзюбу. Поэтому усилили защиту Рагнаром для противодействия Дзюбе, и оставили на поле Логашова, потому что он чуть-чуть повыше Калачева.

    «Зенит» продал таланта в Германию, а теперь проиграл ему в Кубке России

    Источник: ФК «Ростов»

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    01.11.2018 23:00
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 2 ноября 2018, 05:20

      Георгич молодец!Всё скромно и объективно.А самое главное что У Карпина полное взаимопонимание с командой.Игроки с удовольствием выходят на поле и дают результат.Ростов заставил соперников себя уважать и опасаться.Ещё раз спасибо за игру.С победой Ростов!!!

      7
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      Рейтинг: +1449

      spartakuz 2 ноября 2018, 03:20

      Всю жизнь болею за Спартак! Но вчера не было желания смотреть игру Спартака. Отбили! Молодец Карпин, что остался в Ростове! Удачи и успехов !

      8
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      Рейтинг: +1591

      Almazovich 2 ноября 2018, 01:01

      Молодец! Скромняга!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +459

      77SAM 2 ноября 2018, 00:44

      С победой !

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +23534

      Мары 2 ноября 2018, 00:06

      Молодец Ростов.
      Молодец Валера.

      8
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      Рейтинг: +24596

      DOCTOR PENALTY 1 ноября 2018, 23:19

      Какая может быть эйфория, мужики же!

      6
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 1 ноября 2018, 23:12

      Теперь в 1/4 и в 1/2 финала Кубка России будут и ответные игры. Это дополнительно усложнит график тем кто старается попасть в групповой этап ЛЧ и ещё будет играть в еврокубках. Избавился "Зенит" от этих игр ну и... хорошо.

      6
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