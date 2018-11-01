Карпин – о победе над «Зенитом»: «Ребята молодцы, но эйфории нет»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подвел итог победе над «Зенитом» (3:1) в матче 1/8 финала Кубка России.

– Сегодня вы «убили сразу двух зайцев». Дали отдохнуть основе и вышли в следующий раунд.



– Мы еще посмотрим, кто будет играть в Краснодаре и кто у нас «основа». Одного убитого зайца достаточно. Я про выход в четвертьфинал. Хорошо сыграли, ребята молодцы, но эйфории нет, так как у «Зенита» была не совсем «основа».



– Сегодня у «Ростова» была практически новая оборона. Понимали, что идете на риск?



– Мы не шли на огромный риск. У нас 20 игроков в команде и все хорошо работают на тренировках. Надо еще посмотреть, кто основа, а кто нет, проверить всех в боевых условиях. Сегодня те, кто получил шанс – хорошо им воспользовались.

– Семак сейчас жаловался, что с еврокубками получается очень тяжелый график. Хочет ли «Ростов» в еврокубки и в этот график?

– Собираемся, хотим. Конечно, будет тяжело по графику. Но что ж теперь делать — не выходить? Заканчивать с футболом?

– Сегодня впервые в основе вышел Хаджикадунич. Довольны ли вы его игрой?

– Молодой парень, у него первая игра на таком уровне в российском футболе. Сыграл очень достойно во всех аспектах. Не уступал в борьбе, в том числе против очень классных форвардов. Поздравил его, ему есть куда расти, талантливый парень.

– Калачев сегодня впервые за пару сезонов сыграл на позиции правого защитника. Как оцените его игру?

– Очень достойно, справился со всеми задачами. Заменили его только потому, что увидели, что «Зенит» выпускает Дзюбу. Поэтому усилили защиту Рагнаром для противодействия Дзюбе, и оставили на поле Логашова, потому что он чуть-чуть повыше Калачева.

«Зенит» продал таланта в Германию, а теперь проиграл ему в Кубке России