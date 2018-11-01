Иньеста: «Канте – центральная фигура «Челси» и сборной. Хотел бы видеть его в своей команде долгие годы»

Полузащитник «Виссел Кобэ» Андрес Иньеста поделился мнением о хавбеке «Челси» Н'Голо Канте.

«Игрока такого типа я хотел бы видеть в своей команде долгие годы.

Конечно, он не приедет в Японию, но мне определенно нравится то, как он выполняет свою работу на поле и с какой уверенностью он это делает.

Мастерство Канте делает его центральной фигурой «Челси» и сборной Франции», – цитирует испанца talkSPORT со ссылкой на RMC Sport.

Канте пополнил состав синих в июле 2016 года, перейдя из «Лестера» за 32,2 миллиона фунтов. В текущем сезоне он забил один гол и отдал одну результативную передачу в 14-ти играх всех турниров. В июле 27-летний француз стал чемпионом мира.