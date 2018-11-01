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    Ибрагимович выпустит книгу «Я – футбол»

    Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович опубликовал в инстаграме пост с анонсом новой книги.

    «На следующей неделе выходит моя книга «Я – футбол»! Она рассказывает о моей карьере профессионального игрока.

    Было очень весело работать над ней. Внутри вы найдете много интервью и фотографий со мной и людьми, с которыми я работал на протяжении карьеры.

    Книга выйдет на шведском, английском, датском, голландском, финском, французском, итальянском и норвежском языках», – подписал запись 37-летний швед.

    В сентябре 2013 года вышла автобиографическая книга Ибрагимовича «Я – Златан».

    Форвард пополнил состав американского клуба в марте, перейдя бесплатно из «Манчестер Юнайтед». В текущем сезоне МЛС игрок забил 22 гола и отдал семь результативных передач в 27-ми матчах.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Инстаграм Златана Ибрагимовича

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    01.11.2018 22:10
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2438

      Maxi_7 2 ноября 2018, 06:10

      Скорее должна называться : "Я около футбола". Слишком много понтов и самомнения, которые и помешали в итоге фокусироваться на игре.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +382

      Усы Газаева 1 ноября 2018, 22:57

      На Чака Норриса в мире футбола не особо тянет как-то

      0
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      Рейтинг: +1290

      AHTUNGBOL 1 ноября 2018, 22:36

      А на Русском не надо, ведь пол мира говорит на английском, а вторая на норвежском, блеать..

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