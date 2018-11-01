Ибрагимович выпустит книгу «Я – футбол»

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович опубликовал в инстаграме пост с анонсом новой книги.

«На следующей неделе выходит моя книга «Я – футбол»! Она рассказывает о моей карьере профессионального игрока.

Было очень весело работать над ней. Внутри вы найдете много интервью и фотографий со мной и людьми, с которыми я работал на протяжении карьеры.

Книга выйдет на шведском, английском, датском, голландском, финском, французском, итальянском и норвежском языках», – подписал запись 37-летний швед.

В сентябре 2013 года вышла автобиографическая книга Ибрагимовича «Я – Златан».

Форвард пополнил состав американского клуба в марте, перейдя бесплатно из «Манчестер Юнайтед». В текущем сезоне МЛС игрок забил 22 гола и отдал семь результативных передач в 27-ми матчах.