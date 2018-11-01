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    Божович: «Крылья Советов» проиграли незаслуженно. Жаль игроков»

    Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович подвел итог поражению от «Краснодара» (1:2) в 1/8 финала Кубка России.

    «Это был второй матч, который мы незаслуженно проигрываем.

    Сегодня у нас было много хороших моментов, но мы забили всего один мяч. Должны были больше.

    Потом мы пропустили и уступили. Мне жаль игроков. Они сражались, но незаслуженно проиграли», – сказал Божович.

    «Быки» победили благодаря голу Ивана Игнатьева на 111-й минуте.

    Источник: ФК «Крылья Советов»

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    01.11.2018 21:41
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +16625

      афоня72 2 ноября 2018, 09:06

      А мне очень симпатичны Крылышки при Божовиче..совсем другой коленкор!!!

      0
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      Рейтинг: +1710

      Sviro 2 ноября 2018, 08:30

      Счёт по игре, но игра крыльев мне понравилась. Смотрел не отрываясь, скучно не было!!! А то что вылетели из Кубка, так это - к лучшему! Наша задача на данном этапе не Кубок взять, а остаться в Премьер лиге без стыковых матчей!

      2
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      Рейтинг: +1749

      Retiremen_VMF 2 ноября 2018, 07:25

      Крылышки имели шансы только когда Краснодар играл на сейве вторым составом.
      Давайте будем правильно оценивать событие.

      1
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      Рейтинг: +966

      Харченко 1 ноября 2018, 23:20

      Божович, не нужно лукавить.
      Конечно, "Крылья Советов" играли хорошо.
      Но "Краснодар" имел шансы выиграть с гораздо более крупным счетом.

      1
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      Рейтинг: +304

      Victor.Vings > Харченко 2 ноября 2018, 08:14

      Если бы "Крылья" могли забивать голы, они бы не были в зоне стыков.

      1
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