Божович: «Крылья Советов» проиграли незаслуженно. Жаль игроков»

Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович подвел итог поражению от «Краснодара» (1:2) в 1/8 финала Кубка России.

«Это был второй матч, который мы незаслуженно проигрываем.

Сегодня у нас было много хороших моментов, но мы забили всего один мяч. Должны были больше.

Потом мы пропустили и уступили. Мне жаль игроков. Они сражались, но незаслуженно проиграли», – сказал Божович.

«Быки» победили благодаря голу Ивана Игнатьева на 111-й минуте.