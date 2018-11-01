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    Ловрен: «Рамос ошибается чаще, чем я. Но он играет в «Реале»

    Защитник «Ливерпуля» Деян Ловрен поделился мнением об игроке обороны «Реала» Серхио Рамосе.

    «Я называл себя лучшим? Я лишь сказал, что я – один из лучших.

    Скажите, кто еще по ходу одного сезона сыграл в финале Лиги чемпионов и чемпионата мира? Я в этом отношении стал вторым после Тьерри Анри.

    Рамос? Он ошибается намного чаще, чем я, но он играет в «Реале», где долгое время был Криштиану Роналду. Когда побеждаешь 5:1 или 5:2, никто особо не обращает внимания на твои ошибки», – цитирует хорвата AS.

    В финале ЛЧ-2017/18 «Ливерпуль» уступил «Реалу» со счетом 1:4, а сборная Хорватии в решающем матче ЧМ-2018 проиграла французам – 2:4.

    Источник: AS

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    01.11.2018 20:46
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +20

      ACEBERG999 2 ноября 2018, 21:49

      серхио рамос самый гнусный и подлый защитник в мире

      0
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      Рейтинг: +352

      mauxa 2 ноября 2018, 10:17

      К примеру Варан и не только сыграл в двух финалах, но и выиграл их.. Модрич сыграл в двух финалах.. Второй он...

      0
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      Рейтинг: +1893

      isco2307 2 ноября 2018, 01:20

      про Рамоса норм сказав

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +836

      Жёлто-синий 1 ноября 2018, 21:32

      На выход ☜

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2438

      Maxi_7 1 ноября 2018, 21:26

      Как же это жалко выглядит...

      0
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      Рейтинг: +15

      smit1096 1 ноября 2018, 21:10

      3-1 вообще-то

      0
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      Рейтинг: +12484

      DeStar 1 ноября 2018, 20:57

      "Скажите, кто еще по ходу одного сезона сыграл в финале Лиги чемпионов и чемпионата мира? Я в этом отношении стал вторым после Тьерри Анри."
      Вот щас не понял? кто сыграл в финале еще? вторым после Анри? будешь после Победителя варана как минимум, и после модрича. Не говоря о том, что и раньше такие бывали ребята )

      1
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      Рейтинг: +906

      Football06 > DeStar 1 ноября 2018, 22:52

      Согласен..Варан Модрич точно так же ..а Ловрен чем отметился ! ? Я так и не понял ..Модрич Ракитич да ..были лучшие ..но Ловрен ! Что-то уж больно много слов от защитников стало

      1
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      Рейтинг: +25044

      bset 1 ноября 2018, 20:55

      Вы оба ошибаетесь чаще, чем я, но вы играете в Реале и Ливерпуле, а я сижу на диване.

      4
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      Рейтинг: +578

      Hala Madrid 1 ноября 2018, 20:53

      По его словам Рамос не заслужил Кубок ЛЧ? =)
      Ну так надо было громить "Реал".

      -1
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      Рейтинг: +906

      Football06 > Hala Madrid 1 ноября 2018, 22:51

      По его словам что Рамос разговаривает много стал а дела не идут ..но он все таки в Реале ..он хочет сказать что Игрок уровня Рамоса должен меньше болать раз считал и считаешь себя лучшим ..его поступки портят его и отношение к нему в целом

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