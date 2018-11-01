Ловрен: «Рамос ошибается чаще, чем я. Но он играет в «Реале»

Защитник «Ливерпуля» Деян Ловрен поделился мнением об игроке обороны «Реала» Серхио Рамосе.

«Я называл себя лучшим? Я лишь сказал, что я – один из лучших.

Скажите, кто еще по ходу одного сезона сыграл в финале Лиги чемпионов и чемпионата мира? Я в этом отношении стал вторым после Тьерри Анри.

Рамос? Он ошибается намного чаще, чем я, но он играет в «Реале», где долгое время был Криштиану Роналду. Когда побеждаешь 5:1 или 5:2, никто особо не обращает внимания на твои ошибки», – цитирует хорвата AS.

В финале ЛЧ-2017/18 «Ливерпуль» уступил «Реалу» со счетом 1:4, а сборная Хорватии в решающем матче ЧМ-2018 проиграла французам – 2:4.