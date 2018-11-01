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    Стерлинг откроет академию для детей из неблагополучных районов Лондона

    Сегодня «Бомбардир» писал о договоренности между «Манчестер Сити» и Рахимом Стерлингом по продлению контракта до 2023 года.

    По информации Daily Mail, клуб поднимет полузащитнику зарплату с 180 тысяч фунтов до 300 тысяч. Согласно источнику, игрок сборной Англии планирует открыть футбольную академию для юношей из неблагополучных районов Северного Лондона.

    Стерлинг пополнил состав «Сити» в июле 2015 года, перейдя из «Ливерпуля» за 57,3 миллиона фунтов.

    В текущем сезоне 23-летний игрок забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи в 12-ти играх всех соревнований на клубном уровне.

    Источник: Daily Mail

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    01.11.2018 19:35
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