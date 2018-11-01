Стерлинг откроет академию для детей из неблагополучных районов Лондона

Сегодня «Бомбардир» писал о договоренности между «Манчестер Сити» и Рахимом Стерлингом по продлению контракта до 2023 года.

По информации Daily Mail, клуб поднимет полузащитнику зарплату с 180 тысяч фунтов до 300 тысяч. Согласно источнику, игрок сборной Англии планирует открыть футбольную академию для юношей из неблагополучных районов Северного Лондона.

Стерлинг пополнил состав «Сити» в июле 2015 года, перейдя из «Ливерпуля» за 57,3 миллиона фунтов.

В текущем сезоне 23-летний игрок забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи в 12-ти играх всех соревнований на клубном уровне.