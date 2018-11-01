Ребров, Глушаков и Еременко – в старте «Спартака» на матч с «Анжи»

«Спартак» и «Анжи» объявили стартовые составы на матч стадии 1/8 Кубка России.

«Спартак»: Ребров, Кутепов, Джикия, Рассказов, Мельгарехо, Самедов, Глушаков, Еременко, Тимофеев, Ломовицкий, Ханни.

«Анжи»: Дюпин, Удалый, Гапон, Чансельор, Кулик, Гиголаев, Савичев, Рабиу, Глебов, Чайковский, Понсе.

Встреча пройдет на «Открытие Арене» и начнется в 20:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Ранее сообщалось, что красно-белых перед домашним стадионом встретили менее пяти болельщиков.

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