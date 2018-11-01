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    Ребров, Глушаков и Еременко – в старте «Спартака» на матч с «Анжи»

    «Спартак» и «Анжи» объявили стартовые составы на матч стадии 1/8 Кубка России.

    «Спартак»: Ребров, Кутепов, Джикия, Рассказов, Мельгарехо, Самедов, Глушаков, Еременко, Тимофеев, Ломовицкий, Ханни.

    «Анжи»: Дюпин, Удалый, Гапон, Чансельор, Кулик, Гиголаев, Савичев, Рабиу, Глебов, Чайковский, Понсе.

    Встреча пройдет на «Открытие Арене» и начнется в 20:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

    Ранее сообщалось, что красно-белых перед домашним стадионом встретили менее пяти болельщиков.

    Ставь на матч в Конкурсе прогнозов и становись звездой!

    Источник: Твиттер «Спартака»

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    01.11.2018 19:27
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    Комментарии18
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    • ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert 2 ноября 2018, 12:46

      Теперь его будут протаскивать в каждую игру.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 1 ноября 2018, 21:00

      Резиновое изделие № 2 в старте.
      Ну-ну. "Любовь" ему обеспечена,

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26844

      slavutiq70 1 ноября 2018, 20:34

      Гооооондон вернулся.....даже смотреть перехотелось....

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1370

      Koshkin@myshkyn 1 ноября 2018, 20:12

      норм что Глушака взяли, думаю землю будет рвать, реабилитация нужна)

      -1
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      Рейтинг: +312

      Vlad_Tverskoy > Koshkin@myshkyn 1 ноября 2018, 20:22

      ага... прям выйдет и разорвет...письками его покроют те кто на трибунах...не более

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1370

      Koshkin@myshkyn > Vlad_Tverskoy 1 ноября 2018, 20:25

      слушай, я не фанат Спартак, но когда они взяли чемпионство, к нему вопросов не было, его в буквальном смысле на руках носили... а сейчас готовы с говном сожрать

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +312

      Vlad_Tverskoy > Koshkin@myshkyn 1 ноября 2018, 20:29

      в этом и проблема друг!тренера слили махом...без уважения!
      а глушака раз и вернули в состав!!!
      в этом весь вопрос!!!как так то

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1370

      Koshkin@myshkyn > Vlad_Tverskoy 1 ноября 2018, 20:33

      в этом согласен, Карера не заслужил такого.. но я думаю всех тонкостей мы не узнаем...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2548

      Челнинец 1 ноября 2018, 20:05

      А где Фернандо, Зе Луиш, и Адриано???

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad > Челнинец 1 ноября 2018, 20:17

      болеють.

      0
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      ...
      Рейтинг: +312

      Vlad_Tverskoy > Челнинец 1 ноября 2018, 20:21

      хороший вопрос)

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +6913

      батог 1 ноября 2018, 20:04

      Составчик!!!! Спартак удачи!!!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +876

      movie 1 ноября 2018, 20:00

      эфир на футбол 1 идет

      0
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      Рейтинг: +733

      xrrrx 1 ноября 2018, 19:50

      самедов? глушаков? это 2017?

      0
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      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 1 ноября 2018, 19:40

      вротация? а изделие зачем.. лимита ж нет! лучше уж Нимели

      3
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      Рейтинг: +33633

      oyabun 1 ноября 2018, 19:38

      Снова игра без нападения. Вся надежда на пенальти.

      3
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