Оздоев и Заболотный – в стартовом составе «Зенита» на матч с «Ростовом»

Стали известны стартовые составы «Ростова» и «Зенита» на матч 1/8 финала Кубка России.

Встреча пройдет сегодня в Ростове-на-Дону и начнется в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию.

«Ростов»: Песьяков, Логашов, Ингасон, Хаджикадунич, Гацкан, Калачев, Ионов, Скопинцев, Зуев, Салетрос, Кьяртассон.

Запасные: Абаев, Паршивлюк, Сигурдссон, Вилюш, Бобен, Юсупов, Щадин, Гулиев, Майер, Шомуродов, Сигурдарсон.

«Зенит»: Лунев, Анюков, Иванович, Набиуллин, Нету, Шатов, Оздоев, Ерохин, Краневиттер, Заболотный, Дриусси.

Запасные: Кержаков, Рыбиков, Чернов, Мевля, Маммана, Кузяев, Мак, Эрнани, Паредес, Маркизио, Дзюба.

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