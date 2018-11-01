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    Оздоев и Заболотный – в стартовом составе «Зенита» на матч с «Ростовом»

    Стали известны стартовые составы «Ростова» и «Зенита» на матч 1/8 финала Кубка России.

    Встреча пройдет сегодня в Ростове-на-Дону и начнется в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию.

    «Ростов»: Песьяков, Логашов, Ингасон, Хаджикадунич, Гацкан, Калачев, Ионов, Скопинцев, Зуев, Салетрос, Кьяртассон.

    Запасные: Абаев, Паршивлюк, Сигурдссон, Вилюш, Бобен, Юсупов, Щадин, Гулиев, Майер, Шомуродов, Сигурдарсон.

    «Зенит»: Лунев, Анюков, Иванович, Набиуллин, Нету, Шатов, Оздоев, Ерохин, Краневиттер, Заболотный, Дриусси.

    Запасные: Кержаков, Рыбиков, Чернов, Мевля, Маммана, Кузяев, Мак, Эрнани, Паредес, Маркизио, Дзюба.

    Ставь на матч в Конкурсе прогнозов и становись звездой!

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.11.2018 18:06
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    Комментарии13
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    • ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert 2 ноября 2018, 12:23

      Ни минуты не сомневался в присутствии в составе Оздоева.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6375

      порт 1 ноября 2018, 20:54

      Пристрелите Заболотного, а я добью Эрнани.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +174

      RealGirl61 1 ноября 2018, 18:40

      Ну ,будем , СМОТРЕТЬ И БОЛЕТЬ! Отдых тоже нужен основе.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +718

      ДВС 1 ноября 2018, 18:28

      Семак мог бы на ворота Лодыгина поставить, чтоб не мучиться. Но для слива сойдёт и так. Особенно рад за гения российского ногомяча.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1134

      qawzsexdr 1 ноября 2018, 18:28

      Почему бы Мевлю не выпустить в старте

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 1 ноября 2018, 18:19

      Мой состав играет. ))) Я допускал, что ещё возможно Мевлю выпустит.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4305

      Zubo > Рубик Докоян 1 ноября 2018, 19:05

      На замену выйдет...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Zubo 1 ноября 2018, 20:12

      Смотря какой счёт будет, а так скорей Дзюба выйдет с Кузяевым и Маком.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +718

      BuenosArgentina 1 ноября 2018, 18:15

      Антон, соберись, нужно забить сегодня , давай болеем за тебя !

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +67857

      portero 1 ноября 2018, 18:15

      Ивановичу надо было дать отдохнуть.
      Вот мужик форму держит !!!!! в отличии от молодых звездунов , игру сыграют и две недели бегать не могут

      11
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1351

      15112007 1 ноября 2018, 18:11

      Продуют.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12623

      Вомбат > 15112007 1 ноября 2018, 20:05

      едва ли!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3541

      acor94 1 ноября 2018, 18:09

      Решили слить кубок? *****...

      2
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