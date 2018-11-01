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    Погребняк: «Соскучился по футболу, жду возвращения в строй»

    Нападающий «Урала» Павел Погребняк признался, что с нетерпением ожидает своего возвращения на поле.

    34-летний форвард перешел в команду из Екатеринбурга этим летом, но еще не провел за нее ни одной игры из-за травмы. В перерыве матча РПЛ С «Уфой» футболист был представлен болельщикам «Урала».

    «Работаю по индивидуальной программе, очень жду возвращения в строй, соскучился по футболу.

    Большое спасибо болельщикам «Урала» за теплый прием. Было приятно такое внимание с их стороны», – сказал Погребняк.

    Источник: «Р-Спорт»

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    01.11.2018 17:24
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1164

      Karpathian 3 ноября 2018, 06:10

      Побревняк уже старый

      0
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    • ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert 2 ноября 2018, 12:13

      Поклонники его таланта ,заждались.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5256

      Агасфер 2 ноября 2018, 10:16

      Через три месяца : "Выйти из строя!! Нале-во! На выход-шагом марш!"

      -1
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      Рейтинг: +1643

      Psih86 1 ноября 2018, 20:38

      Я не понимаю что действительно футболисты на столько безтолковые люди?....Погребняк,Сычев итд...Вы что не можите открыть бизнес,или все свои миллионные зарплаты просерали? Неужели по кайфу под сраку лет бегать как школота?...Ладно если бы вы были достойные игроки,а то так посмешище!

      -1
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      Рейтинг: +3609

      александр п > Psih86 2 ноября 2018, 09:21

      Будет бегать пока востребован,а в бизнесе легче деньги потерять ,чем заработать.Да и не каждый может им заниматься.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1814

      vitvik 1 ноября 2018, 20:19

      В следующем году может гол забить. В позапрошлом забил..., с пенальти. Почему бы этот подвиг не повторить? Он же форвард!

      1
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      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e 1 ноября 2018, 18:48

      пошел ты на куй,выгребняк

      0
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 1 ноября 2018, 17:44

      Большое По..
      нимание пришло..
      со всех сторон...

      3
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