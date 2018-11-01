Погребняк: «Соскучился по футболу, жду возвращения в строй»

Нападающий «Урала» Павел Погребняк признался, что с нетерпением ожидает своего возвращения на поле.

34-летний форвард перешел в команду из Екатеринбурга этим летом, но еще не провел за нее ни одной игры из-за травмы. В перерыве матча РПЛ С «Уфой» футболист был представлен болельщикам «Урала».

«Работаю по индивидуальной программе, очень жду возвращения в строй, соскучился по футболу.

Большое спасибо болельщикам «Урала» за теплый прием. Было приятно такое внимание с их стороны», – сказал Погребняк.