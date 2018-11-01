Шалимов: «Федун подобрал «Спартак» после периода развала, сделал большое дело. И спустя время люди это оценят»

кто то желает быть подобратым. а хрюшки зря напрягаются. массимо приятный человек. а как тренера оценить можно было через года 3-4. но *** некогда нам
Бывший футболист «Спартака» Игорь Шалимов отметил вклад Леонида Федуна в московский клуб.
Российский предприниматель был подвержен критике после увольнения Массимо Карреры с поста главного тренера команды.
– Сейчас болельщицкая среда красно-белых расколота – одни за Карреру, другие против. Вы за кого?
– Я редко бываю на матчах “Спартака», но иногда попадаю на них. Подходят фанаты, просят сфотографироваться, вспоминают старые времена. Спартаковские болельщики благодарные. Ни разу от них не слышал плохих слов. Понятно, что и Массимо любят. Но точно так же фаны благодарны и Романцеву, и Титову, и Мостовому, и Гаврилову. Они помнят и чтят Черенкова.
Всем, кто играл в команде и оставил добрую память, они признательны. Отдельно хочу сказать о Федуне. Владелец «Спартака» подобрал команду после периода развала, сделал большое дело, клуб прошел серьезный путь. Потратил много времени, денег. И спустя время люди это оценят. Болельщики у красно-белых не злые, раскол ни к чему.