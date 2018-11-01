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    Шалимов: «Федун подобрал «Спартак» после периода развала, сделал большое дело. И спустя время люди это оценят»

    Бывший футболист «Спартака» Игорь Шалимов отметил вклад Леонида Федуна в московский клуб.

    Российский предприниматель был подвержен критике после увольнения Массимо Карреры с поста главного тренера команды.

    – Сейчас болельщицкая среда красно-белых расколота – одни за Карреру, другие против. Вы за кого?

    – Я редко бываю на матчах “Спартака», но иногда попадаю на них. Подходят фанаты, просят сфотографироваться, вспоминают старые времена. Спартаковские болельщики благодарные. Ни разу от них не слышал плохих слов. Понятно, что и Массимо любят. Но точно так же фаны благодарны и Романцеву, и Титову, и Мостовому, и Гаврилову. Они помнят и чтят Черенкова.

    Всем, кто играл в команде и оставил добрую память, они признательны. Отдельно хочу сказать о Федуне. Владелец «Спартака» подобрал команду после периода развала, сделал большое дело, клуб прошел серьезный путь. Потратил много времени, денег. И спустя время люди это оценят. Болельщики у красно-белых не злые, раскол ни к чему.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.11.2018 16:31
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    Комментарии39
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      Рейтинг: +1484

      balam 2 ноября 2018, 17:11

      кто то желает быть подобратым. а хрюшки зря напрягаются. массимо приятный человек. а как тренера оценить можно было через года 3-4. но *** некогда нам

      0
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 2 ноября 2018, 11:59

      Никто заслуги Федуна отрицать не будет. Но Шалимов скорей всего не в курсе что сейчас происходит в Спартаке и свои мысли он излагает ,обходя острые углы.

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      Рейтинг: +6913

      батог 2 ноября 2018, 04:37

      Подобрал? Как Прохоров норильский Никель!!!

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      Рейтинг: +806

      plehanov6 2 ноября 2018, 00:50

      Полностью согласен! Шалимов тоже великая история " Спартака"!!!

      1
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      Рейтинг: +2545

      Ruryu 1 ноября 2018, 19:59

      Забавно все это. Теперь,Федун спаситель Спартака... только не забывайте,что у компаний,которые вкладывают в спорт(взрослый,детский),культуру,и тд,одно время существовали(и думаю существуют) налоговые преференции. Плюс,это не плохая "стиральная" машина. И никто не умаляет заслуг Федуна. Стадион построен,инфраструктура налажена (наверное),зарплату платит. Вот только ощущение,что ему эта "игрушка" надоела,а бросить не может-денег ввалил немерено. Не можешь рулить сам,найми человека,который будет рулить и отвечать... наверное,так...

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      Рейтинг: +2420

      zritelx > Ruryu 1 ноября 2018, 21:08

      Согласен. В незабываемые годы начала правление алкоголика было дано конкретное указание Кремля, основной инициатор тогда пользующейся большим весом в окружении алкоголика , начальник его охраны и ярый фанат якобы народной команды , народной в ковычках, Лукойлу ,конкретно Аликперову финансировать Спартак, в тоже время финансирование Зенита, ЦСКА, Динамо в приказном порядке было снижено до минимума, за что Лукойл в несколько раз снизил налоговые нагрузки, пошли победы Спартака , только к сожалению почему-то не в еврокубках.

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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 1 ноября 2018, 19:02

      Когда оценят-уберут похабную статую "гладиатора",а на его место поставят монумент Федуна,работы последователей скульптора Церетели.

      -1
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 1 ноября 2018, 18:45

      Этот бегун вырвался на полкорпуса вперёд конкурентов. Скоро он будет привычно шалить руками в карманах на кромке стадиона "Открытие".

      0
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      Рейтинг: +2744

      a_who 1 ноября 2018, 18:25

      Кроме того у самой любимой команды страны ( но не властей) Спартака не было своего стадиона. Федун сделал !!!

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      Рейтинг: +298

      Алексей новый 1 ноября 2018, 18:20

      Вроде нормальный человек. Но зачем так лизать? Зачем из ворюг-бандитов делать героев. Восхищаться надо футболистами и их игрой.

      0
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      Рейтинг: +5527

      SPACE TRUCKIN 1 ноября 2018, 18:20

      время всех рассудит...Думаю Федун оказался тогда как нельзя кстати Спартаку...

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