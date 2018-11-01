Яквинта: «Два года тюрьмы? Это позор. Я чемпион мира!»

Бывший нападающий «Ювентуса» Винченцо Яквинта прокомментировал приговор суда. Экс-форвард сборной Италии был приговорен к двум годам лишения свободы за незаконное хранение оружия.

«Это позор! Они разрушают мою жизнь, хотя я ничего не сделал. Уже четыре года я страдаю как загнанный пес.

Я даже название этой мафиозной группы не слышал. Они просто разрушают мою жизнь.

Меня наказывают из-за моего происхождения, а ведь я чемпион мира по футболу», – сказал Яквинта.