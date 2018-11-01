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    Яквинта: «Два года тюрьмы? Это позор. Я чемпион мира!»

    Бывший нападающий «Ювентуса» Винченцо Яквинта прокомментировал приговор суда. Экс-форвард сборной Италии был приговорен к двум годам лишения свободы за незаконное хранение оружия.

    «Это позор! Они разрушают мою жизнь, хотя я ничего не сделал. Уже четыре года я страдаю как загнанный пес.

    Я даже название этой мафиозной группы не слышал. Они просто разрушают мою жизнь.

    Меня наказывают из-за моего происхождения, а ведь я чемпион мира по футболу», – сказал Яквинта.

    Источник: Football Italia

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    01.11.2018 15:12
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +10

      BYANKONERI95 3 ноября 2018, 07:22

      КЕМ БЫ ТЫ НЕ БЫЛ ВСЕ ЛЮДИ ОДИНАКОВЫЕ ТЫ НИЧЕМ НЕ ЛУЧШЕ ОБЫЧНЫХ ГРАЖДАН И ОТВЕЧАТЬ ДОЛЖЕН ПО ЗАКОНУ КАК И ВСЕ

      0
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 2 ноября 2018, 11:32

      С Чемпионами Мира так не поступают.

      2
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      Рейтинг: +3541

      acor94 1 ноября 2018, 19:51

      да всем насрать)

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      Рейтинг: +2780

      BlackMurder 1 ноября 2018, 17:11

      Садись к мамаю и кокоше, на троих сообразите

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      Рейтинг: +22

      Igreks 1 ноября 2018, 16:37

      закрывают, значит связан с мафией

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      Рейтинг: +14077

      shinnik 1 ноября 2018, 15:38

      пАверь,Братан..!
      Тут чемпионов мира нет..,
      тут титька-чемпионы..

      Но тоже валят.. мусора ,всех без разгона..
      давай,увидимся,базара нет..
      увидишь там кого,.на букву "Г"..
      передавай,типа..привет..

      2
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