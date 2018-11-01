Бывший помощник Карреры: «В «Спартаке» команда живет сама по себе, а клубное начальство – своей жизнью»

Джорджо Д’Урбано, работавший в тренерском штабе «Спартака» в прошлом сезоне, считает, что отставка Массимо Карреры не решит проблем в клубе. По словам итальянского специалиста, красно-белым необходим связующий человек между командой и руководством.

«Я уверен, что отставкой Карреры «Спартак» ничего кардинально в своей жизни к лучшему не изменит. Дело-то не в Массимо, которого недаром так полюбили болельщики за чемпионство и за его достойное поведение.

В «Спартаке», у которого существует огромный потенциал для роста по всем направлениям, практически полностью отсутствует система эффективного взаимодействия команды и клуба. Под понятием «команда» я имею в виду как игроков, так и тренерский штаб. За тот сезон, что я отработал в Москве, у меня сложилось такое мнение: команда живет сама по себе, а клубное начальство — своей жизнью. И я вовсе не веду речь о синьоре Федуне — у него хватает задач и посерьезнее. Беда в том, что в клубе отсутствует спортивный или генеральный директор, который бы ежедневно жил проблемами команды и всегда был в курсе внутренней кухни. Нет в «Спартаке» такого топ-менеджера, что мог бы не через третьи руки и чьи-то мнения, а напрямую погружаться с головой в ежедневный быт команды, то есть регулярно посещать базу в Тарасовке и общаться с тренерским штабом, присутствовать на тренировках, чтобы это обязательно видели и сами футболисты, а также ездить вместе с командой на все гостевые матчи. Для ведущих клубов серии А наличие подобного человека настолько естественное и непреложное правило, что его даже и объяснять никому не надо.

Если клуб через своих официальных доверенных лиц не погружен в жизнь команды, то и самому хозяину нельзя рассчитывать на объективное видение общей картины. Спортивный или генеральный директор, живущий жизнью команды, всегда может сыграть на опережение и предотвратить или уничтожить в зародыше ситуации, которые могут выйти из-под контроля и рождают хаос. В «Спартаке» же, к сожалению, такой хаос рождается слишком часто, если судить по бесконечной тренерской чехарде», — сказал Д’Урбано.

Над «Спартаком» снова все смеются. Как же это надоело