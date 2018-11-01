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    Бывший помощник Карреры: «В «Спартаке» команда живет сама по себе, а клубное начальство – своей жизнью»

    Джорджо Д’Урбано, работавший в тренерском штабе «Спартака» в прошлом сезоне, считает, что отставка Массимо Карреры не решит проблем в клубе. По словам итальянского специалиста, красно-белым необходим связующий человек между командой и руководством.

    «Я уверен, что отставкой Карреры «Спартак» ничего кардинально в своей жизни к лучшему не изменит. Дело-то не в Массимо, которого недаром так полюбили болельщики за чемпионство и за его достойное поведение.

    В «Спартаке», у которого существует огромный потенциал для роста по всем направлениям, практически полностью отсутствует система эффективного взаимодействия команды и клуба. Под понятием «команда» я имею в виду как игроков, так и тренерский штаб. За тот сезон, что я отработал в Москве, у меня сложилось такое мнение: команда живет сама по себе, а клубное начальство — своей жизнью. И я вовсе не веду речь о синьоре Федуне — у него хватает задач и посерьезнее. Беда в том, что в клубе отсутствует спортивный или генеральный директор, который бы ежедневно жил проблемами команды и всегда был в курсе внутренней кухни. Нет в «Спартаке» такого топ-менеджера, что мог бы не через третьи руки и чьи-то мнения, а напрямую погружаться с головой в ежедневный быт команды, то есть регулярно посещать базу в Тарасовке и общаться с тренерским штабом, присутствовать на тренировках, чтобы это обязательно видели и сами футболисты, а также ездить вместе с командой на все гостевые матчи. Для ведущих клубов серии А наличие подобного человека настолько естественное и непреложное правило, что его даже и объяснять никому не надо.

    Если клуб через своих официальных доверенных лиц не погружен в жизнь команды, то и самому хозяину нельзя рассчитывать на объективное видение общей картины. Спортивный или генеральный директор, живущий жизнью команды, всегда может сыграть на опережение и предотвратить или уничтожить в зародыше ситуации, которые могут выйти из-под контроля и рождают хаос. В «Спартаке» же, к сожалению, такой хаос рождается слишком часто, если судить по бесконечной тренерской чехарде», — сказал Д’Урбано.

    Над «Спартаком» снова все смеются. Как же это надоело

    Источник: «Матч ТВ»

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    01.11.2018 15:00
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 2 ноября 2018, 11:27

      Это уже не открытие - в Спартаке сейчас каждый сам по себе. И не решен главный вопрос ,наказания виновных.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 1 ноября 2018, 19:41

      Интересно, что это видят все кроме тех, кто это должен самый первый видеть

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5256

      Агасфер 1 ноября 2018, 18:46

      Невелика новость,мы и так это знаем и видим.Но взгляд изнутри полезен отрицающим это плачевное состояние ФК "Спартак".

      0
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      Рейтинг: +81

      Марк Аврелий 1 ноября 2018, 17:53

      Абсолютно точно и совершенно верно!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1639

      dendiesel 1 ноября 2018, 17:21

      Вот это уже похоже на правду! Руководство клуба не работает с командой! там спокойно может качать свои права Глушаков и прочие...

      3
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      Рейтинг: +1021

      Фотон 1 ноября 2018, 17:09

      Ну и правильно сказал...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +24596

      DOCTOR PENALTY 1 ноября 2018, 16:42

      Вот поэтому мы и просим их: " Хватит глумиться, продайте клуб нормальным людям!"

      4
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim > DOCTOR PENALTY 1 ноября 2018, 17:55

      Невозможно, никакими благими помыслами оправдать глупость и некомпетентность.... Смотрю на Спартак а вижу красно-белый Лукойл и нет этому конца и края...

      2
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      Рейтинг: +387

      Vizual 1 ноября 2018, 16:34

      А Родионов есть или нет никто?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +6913

      батог 1 ноября 2018, 16:25

      Правильно!!! Четыре старых пердуна-маразматика(Ловчев, Романцев, Гаврилов, Кавазашвили) пришли к Федуну и тренера нет!!! Это где такое видано!!! А!!! Нахрена тогда клуб, руководство? Оставил этих 4-х, они и бобло поделят и игроков наберут и тренера уберут, если им не понравится!!!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +845

      Avaretz 1 ноября 2018, 16:07

      4урбано прав

      1
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