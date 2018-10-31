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    Над «Спартаком» снова все смеются. Как же это надоело


    3.1
    Голосов: 17
    31.10.2018 14:30
    Каждую неделю новые поводы. Когда это закончится?

    Фотоспам в твиттере

    Массимо Карреру уволили девять дней назад. Твит об увольнении в официальном твиттере стал легендарным – там нет фотографии тренера, зато есть изображение стадиона. Пережив неприятную новость, фанаты задались вполне логичным вопросом: «Какого черта клуб даже не вывесил фото человека, завоевавшего долгожданные трофеи?».

    После этого едва ли не каждый твит в твитере «Спартака» сопровождается издевательскими комментариями – там теперь постоянно присутствует то самое фото стадиона. По любому поводу.

    Вероятно, этот бессильный глум кончится еще очень не скоро.

    Тренера нет, но вы держитесь

    Надо ли бы увольнять Карреру – вопрос дискуссионный, на эту тему уже столько всего сказано и написано, что повторяться смысла нет. Произошло ли это чисто по футбольным причинам или нет – мы едва ли когда-либо узнаем. Но какой смысл было так торопиться с увольнением, чтоб до сих пор не договориться о замене? На ум тут же приходят слова обозревателя Сергея Егорова из «СЭ»: «Говорят, один из членов Совета директоров клуба в качестве аргументации говорил, что надо убирать Массимо сейчас, иначе потом итальянец начнет выигрывать».

    Что ж, «гениальный» ход – оставлять «Спартак» без тренера на во многом решающие матчи в групповом этапе Лиги Европы (как и обычно, это 3-4 туры) и в тот период, когда конкуренты за место в ЛЧ набирают ход («Зенит» побеждает, «Краснодар» уходит дальше, уже впереди «Спартака» и ужасно начавший сезон «Локомотив»). Прям совсем «вовремя».

    Ветераны плюют вслед тренеру

    Здесь только цитаты:

    «Карреру ведь за что любят болельщики? В первую очередь, за чемпионство. Так и Глушаков, как и Каррера, завоевывал это золото. Только одного теперь носят на руках, а другого готовы с землей смешать», – Евгений Ловчев.

    «Мы были у Федуна в четверг, разговаривали с ним. Было тогда уже понятно, что Каррера не остается. Федун вначале был за него, потом мы убедили его, что «Спартак» с Каррерой не растет, он фактически развалил коллектив», – Юрий Гаврилов.

    «И прежде считал, и сейчас считаю – назначение Карреры на должность главного тренера было ошибкой. А выигрыш чемпионского золота – это заслуга Аленичева, который готовил команду к сезону», – Олег Романцев.

    «Каррера же должен благодарить судьбу за то, что он из ассистента Дмитрия Аленичева стал главным тренером. Потом он просто не мешал команде давать результат», – Анзор Кавазашвили.

    Кто-нибудь когда-нибудь остановит этот поток?

    Вероятно, уже нет. И вот почему:

    От Карпина избавлялись, а теперь приглашают

    Кандидатура Валерия Карпина на пост главного тренера «Спартака» – это просто финиш. Прозвище «сбитый летчик» от Федуна, куча потраченных денег, ноль трофеев, жалобы на судейство по любому поводу, психи на послематчевых интервью, постоянные скандалы и разговоры о заговоре – вот, что вспоминается в первую очередь при Карпине в «Спартаке». Не говоря уже о том, что за игрой команды при этом тренере наблюдать зачастую было просто мучительно. Впрочем, кто-то может возразить, вспоминая две серебряных медали и четвертьфинал Лиги Европы. И эти люди тоже будут правы.

    Но дело даже не в этом. Первый раз Карпина убрали в 2012 году, чтобы команду на новый уровень поднял Эмери. Сам Карпин испанцу помогать не собирался и вернулся к желанной работе после ожидаемого увольнения Унаи. Второй раз Карпина уволили весной 2014-го после слабого старта в чемпионате и вылета из Кубка.

    Убрать с поста тренера дважды, чтобы потом опять позвать на то же место, притом что Карпин за это время так ничего и не выиграл? Это просто потрясающая логика.

    У «Спартака» вообще есть гендиректор?

    Вообще, есть. Зовут его Сергей Родионов. Это был прекрасный форвард, который забил больше сотни голов за «Спартак», от него пострадали и «Барселона» с «ПСЖ» в Лиге чемпионов. Человек, которого нельзя не уважать и за заслуги, и за человеческие качества. С ним в качестве гендиректора «Спартак» выиграл два трофея в прошлом году. Над ним по-доброму шутили за каменное выражение лица во время представления игроков, но к работе это не имело отношения – когда были успехи, то заслугу Родионова в них отрицать было нельзя.

    А вот как только пошли неудачи – никаких разъяснений не последовало.

    Судя по поиску, последнее свое интервью, касающееся клуба, Родионов дал еще летом – сообщил о задаче выхода в 1/4 ЛЕ и объяснил уход Промеса. С тех пор в «Спартак» чуть не перешел Джон Терри, Глушаков и Ещенко были сосланы в дубль за лайки, «Спартак» проиграл несколько матчей, уволили Карреру, команда почти десять дней сидит без тренера, а от гендиректора за это время не прозвучало ни одного слова.

    Как вообще такое возможно в серьезном клубе?

    А владелец в отпуске

    Похоже, предыдущий вопрос можно оставлять без ответа. После того, как «Спорт-Экспресс» сообщил о том, что с Олегом Кононовым почти все согласовано, но окончательное решение примет Леонид Федун, который сейчас находится в отпуске за границей, никаких других вопросов, наверное, быть уже не может. Попробуйте представить на его месте Флорентино Переса или, если ближе к реальности, скажем, Сергея Галицкого.

    Итак, в «Спартаке» сейчас:

    • 2 победы в 11 осенних официальных матчах
    • «Минус 9» от лидирующего «Зенита» в РПЛ
    • Всего два очка за первый круг в слабой группе ЛЕ
    • Вокруг клуба негативный фон, как и после каждого увольнения тренера
    • Фанаты в ярости – они недовольны отставкой тренера и оскорбляют капитана
    • В клубе нет тренера, есть только и.о., команда понятия не имеет, с кем ей дальше работать

    И правда, как тут не съездить в отпуск.

    Уткин: «Федун в отпуске? Наша олигаршня свято чтит две вещи: майские и ноябрьские»

    Спартаковский сезон-2016/17 был каким-то вырванным из реальности. В руководстве была крепкая команда, игроки обожали тренера, болельщики сходили с ума, а в «Спартаке» не скандалили. Результат – заслуженное чемпионство с диким отрывом, которое никак нельзя случайным или фартовым, это действительно был результат мощной работы всего клуба. Вдумайтесь, все это было еще в прошлом году! 5:1 над «Севильей», 10:2 в общей сложности над «Зенитом», «Краснодаром» и ЦСКА – тоже были год назад.

    Сейчас в клубе продолжили заниматься всем тем, что было до Карреры: выгонять тренеров, скандалить на всю страну, смешить всех, кто «Спартак» не любит, а главное – производить впечатление людей, у которых нет стратегии развития, нет понимания, что делать дальше, нет ответов на элементарные вопросы. Один из этих вопросов – куда-то свыше: ну почему в самом популярном клубе большой и великой страны все происходит именно так?

    А другой – сугубо риторический: Леонид Федун, вот правда, вам не надоело унижать свой клуб?

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 3.1 Голосов: 17
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    Комментарии43
    ...
    • ...
      Рейтинг: +298

      Алексей новый 4 ноября 2018, 21:34

      Как наш клубный футбол может развиваться когда клубы в руках таких людей!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +422

      TRELL 3 ноября 2018, 01:03

      Насмешили статьей... Особенно про самый популярный)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1396

      Taps 1 ноября 2018, 21:02

      Полностью сгнивший менеджмент во главе с иудеем Ф.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6913

      батог > Taps 2 ноября 2018, 08:39

      Иудеев четверо, они интервью дали, старые козлы!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +211

      х** вам всем 1 ноября 2018, 17:25

      Народная команда, вот народ и смеётся

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 1 ноября 2018, 16:58

      команда клоунов и шутов

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +422

      TRELL > giluxa1963 3 ноября 2018, 01:03

      Это точно! Смех и грех...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +298

      Алексей новый > giluxa1963 4 ноября 2018, 21:31

      Клоуны подбирают клоунов

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3438

      violator20 1 ноября 2018, 13:58

      Смеется тот,кто смеется последним.....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11

      ноунэйм 1 ноября 2018, 11:17

      ищите кому выгодно, как говорил классик....

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1306

      Артурка32 1 ноября 2018, 09:09

      "народная" команда давно стала как Дом-2)
      одни насмешки и интрижки

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +979

      TUMS 1 ноября 2018, 07:13

      Шапито...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +701

      Хведя 1 ноября 2018, 06:43

      Если уж требуется тренеров автохтонный спартаковец, то please: один недавно из Крыльев ушел, другого из Красноярска не сегодня, так завтра попрут - берите!

      2
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