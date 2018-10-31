Над «Спартаком» снова все смеются. Как же это надоело

Каждую неделю новые поводы. Когда это закончится?

Фотоспам в твиттере

Массимо Карреру уволили девять дней назад. Твит об увольнении в официальном твиттере стал легендарным – там нет фотографии тренера, зато есть изображение стадиона. Пережив неприятную новость, фанаты задались вполне логичным вопросом: «Какого черта клуб даже не вывесил фото человека, завоевавшего долгожданные трофеи?».

twit text — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 22 октября 2018 г.

После этого едва ли не каждый твит в твитере «Спартака» сопровождается издевательскими комментариями – там теперь постоянно присутствует то самое фото стадиона. По любому поводу.

twit text — otto_kumm (@otto_kumm) 24 октября 2018 г.

twit text — Roman (@rybaknaozere) 24 октября 2018 г.

twit text — Vova (@VovaAlkob) 29 октября 2018 г.

Вероятно, этот бессильный глум кончится еще очень не скоро.

Тренера нет, но вы держитесь

Надо ли бы увольнять Карреру – вопрос дискуссионный, на эту тему уже столько всего сказано и написано, что повторяться смысла нет. Произошло ли это чисто по футбольным причинам или нет – мы едва ли когда-либо узнаем. Но какой смысл было так торопиться с увольнением, чтоб до сих пор не договориться о замене? На ум тут же приходят слова обозревателя Сергея Егорова из «СЭ»: «Говорят, один из членов Совета директоров клуба в качестве аргументации говорил, что надо убирать Массимо сейчас, иначе потом итальянец начнет выигрывать».

Что ж, «гениальный» ход – оставлять «Спартак» без тренера на во многом решающие матчи в групповом этапе Лиги Европы (как и обычно, это 3-4 туры) и в тот период, когда конкуренты за место в ЛЧ набирают ход («Зенит» побеждает, «Краснодар» уходит дальше, уже впереди «Спартака» и ужасно начавший сезон «Локомотив»). Прям совсем «вовремя».

Ветераны плюют вслед тренеру

Здесь только цитаты:

«Карреру ведь за что любят болельщики? В первую очередь, за чемпионство. Так и Глушаков, как и Каррера, завоевывал это золото. Только одного теперь носят на руках, а другого готовы с землей смешать», – Евгений Ловчев.

«Мы были у Федуна в четверг, разговаривали с ним. Было тогда уже понятно, что Каррера не остается. Федун вначале был за него, потом мы убедили его, что «Спартак» с Каррерой не растет, он фактически развалил коллектив», – Юрий Гаврилов.

«И прежде считал, и сейчас считаю – назначение Карреры на должность главного тренера было ошибкой. А выигрыш чемпионского золота – это заслуга Аленичева, который готовил команду к сезону», – Олег Романцев.

«Каррера же должен благодарить судьбу за то, что он из ассистента Дмитрия Аленичева стал главным тренером. Потом он просто не мешал команде давать результат», – Анзор Кавазашвили.

Кто-нибудь когда-нибудь остановит этот поток?

Вероятно, уже нет. И вот почему:

twit text — Alexey Z. Spectre (@LoonySpectre) 22 октября 2018 г.

От Карпина избавлялись, а теперь приглашают

Кандидатура Валерия Карпина на пост главного тренера «Спартака» – это просто финиш. Прозвище «сбитый летчик» от Федуна, куча потраченных денег, ноль трофеев, жалобы на судейство по любому поводу, психи на послематчевых интервью, постоянные скандалы и разговоры о заговоре – вот, что вспоминается в первую очередь при Карпине в «Спартаке». Не говоря уже о том, что за игрой команды при этом тренере наблюдать зачастую было просто мучительно. Впрочем, кто-то может возразить, вспоминая две серебряных медали и четвертьфинал Лиги Европы. И эти люди тоже будут правы.

Но дело даже не в этом. Первый раз Карпина убрали в 2012 году, чтобы команду на новый уровень поднял Эмери. Сам Карпин испанцу помогать не собирался и вернулся к желанной работе после ожидаемого увольнения Унаи. Второй раз Карпина уволили весной 2014-го после слабого старта в чемпионате и вылета из Кубка.

Убрать с поста тренера дважды, чтобы потом опять позвать на то же место, притом что Карпин за это время так ничего и не выиграл? Это просто потрясающая логика.

У «Спартака» вообще есть гендиректор?

Вообще, есть. Зовут его Сергей Родионов. Это был прекрасный форвард, который забил больше сотни голов за «Спартак», от него пострадали и «Барселона» с «ПСЖ» в Лиге чемпионов. Человек, которого нельзя не уважать и за заслуги, и за человеческие качества. С ним в качестве гендиректора «Спартак» выиграл два трофея в прошлом году. Над ним по-доброму шутили за каменное выражение лица во время представления игроков, но к работе это не имело отношения – когда были успехи, то заслугу Родионова в них отрицать было нельзя.

А вот как только пошли неудачи – никаких разъяснений не последовало.

Судя по поиску, последнее свое интервью, касающееся клуба, Родионов дал еще летом – сообщил о задаче выхода в 1/4 ЛЕ и объяснил уход Промеса. С тех пор в «Спартак» чуть не перешел Джон Терри, Глушаков и Ещенко были сосланы в дубль за лайки, «Спартак» проиграл несколько матчей, уволили Карреру, команда почти десять дней сидит без тренера, а от гендиректора за это время не прозвучало ни одного слова.

Как вообще такое возможно в серьезном клубе?

А владелец в отпуске

Похоже, предыдущий вопрос можно оставлять без ответа. После того, как «Спорт-Экспресс» сообщил о том, что с Олегом Кононовым почти все согласовано, но окончательное решение примет Леонид Федун, который сейчас находится в отпуске за границей, никаких других вопросов, наверное, быть уже не может. Попробуйте представить на его месте Флорентино Переса или, если ближе к реальности, скажем, Сергея Галицкого.

Итак, в «Спартаке» сейчас:

2 победы в 11 осенних официальных матчах

«Минус 9» от лидирующего «Зенита» в РПЛ

Всего два очка за первый круг в слабой группе ЛЕ

Вокруг клуба негативный фон, как и после каждого увольнения тренера

Фанаты в ярости – они недовольны отставкой тренера и оскорбляют капитана

В клубе нет тренера, есть только и.о., команда понятия не имеет, с кем ей дальше работать

И правда, как тут не съездить в отпуск.

Уткин: «Федун в отпуске? Наша олигаршня свято чтит две вещи: майские и ноябрьские»

Спартаковский сезон-2016/17 был каким-то вырванным из реальности. В руководстве была крепкая команда, игроки обожали тренера, болельщики сходили с ума, а в «Спартаке» не скандалили. Результат – заслуженное чемпионство с диким отрывом, которое никак нельзя случайным или фартовым, это действительно был результат мощной работы всего клуба. Вдумайтесь, все это было еще в прошлом году! 5:1 над «Севильей», 10:2 в общей сложности над «Зенитом», «Краснодаром» и ЦСКА – тоже были год назад.

Сейчас в клубе продолжили заниматься всем тем, что было до Карреры: выгонять тренеров, скандалить на всю страну, смешить всех, кто «Спартак» не любит, а главное – производить впечатление людей, у которых нет стратегии развития, нет понимания, что делать дальше, нет ответов на элементарные вопросы. Один из этих вопросов – куда-то свыше: ну почему в самом популярном клубе большой и великой страны все происходит именно так?

А другой – сугубо риторический: Леонид Федун, вот правда, вам не надоело унижать свой клуб?