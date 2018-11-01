Шалимов: «Глушакова убрали не по игровым причинам. Такого в топ-командах быть не должно»

Бывший футболист «Спартака» Игорь Шалимов высказал мнение о конфликте экс-главного тренера красно-белых Массимо Карреры с полузащитником Денисом Глушаковым.

Футболист был сослан в дубль. После отставки итальянца российский хавбек вернулся в основной состав команды.

– Все, что касается нефутбола, не должно никак влиять на отношение к игроку. Но это, на мой взгляд, было не так – и в прошлом году, и в этом.

– Думаете, что Каррере стоило с ним договориться?

– Не думаю, что его убрали из состава по игровым причинам. Причины, скорее всего, личностные. Не знаю, что происходило внутри команды, но внешне это выглядит так, что убрали из-за лайков – наверное, это трудно назвать футбольным обоснованием решения. Такого в топ-командах быть не должно.

– Как поступили бы, если бы вас сливал ключевой игрок, а потом еще и поставил лайк в соцсети под постом с критикой в ваш адрес?

– А я не считаю, что Глушаков сливал Карреру. Не видел такого. Все придрались к кубковому матчу с «Тосно», когда он не забил, выйдя один в один – но хотя бы вырвался на эту позицию. Еще Денису припоминают незабитый в серии пенальти. Но смазать 11-метровый может любой. И это даже не вся игра – только два момента.

– Но потом Глушакова не взяли в сборную на ЧМ-2018, потому что перестал тянуть.

– Нет, не взяли, потому что перестал попадать в состав своего клуба