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    Шалимов: «Глушакова убрали не по игровым причинам. Такого в топ-командах быть не должно»

    Бывший футболист «Спартака» Игорь Шалимов высказал мнение о конфликте экс-главного тренера красно-белых Массимо Карреры с полузащитником Денисом Глушаковым.

    Футболист был сослан в дубль. После отставки итальянца российский хавбек вернулся в основной состав команды.

    – Все, что касается нефутбола, не должно никак влиять на отношение к игроку. Но это, на мой взгляд, было не так – и в прошлом году, и в этом.

    – Думаете, что Каррере стоило с ним договориться?

    – Не думаю, что его убрали из состава по игровым причинам. Причины, скорее всего, личностные. Не знаю, что происходило внутри команды, но внешне это выглядит так, что убрали из-за лайков – наверное, это трудно назвать футбольным обоснованием решения. Такого в топ-командах быть не должно.

    – Как поступили бы, если бы вас сливал ключевой игрок, а потом еще и поставил лайк в соцсети под постом с критикой в ваш адрес?

    – А я не считаю, что Глушаков сливал Карреру. Не видел такого. Все придрались к кубковому матчу с «Тосно», когда он не забил, выйдя один в один – но хотя бы вырвался на эту позицию. Еще Денису припоминают незабитый в серии пенальти. Но смазать 11-метровый может любой. И это даже не вся игра – только два момента.

    – Но потом Глушакова не взяли в сборную на ЧМ-2018, потому что перестал тянуть.

    – Нет, не взяли, потому что перестал попадать в состав своего клуба

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.11.2018 12:22
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +1290

      AHTUNGBOL 1 ноября 2018, 18:56

      Шалимов начал знатно лизать.., на что надеется..??

      1
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 1 ноября 2018, 15:53

      Прям,место уплывает..(
      Горит земля из Химок под ногами...
      вот же Гав-..ОО..

      4
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      Рейтинг: +29203

      JTherry 1 ноября 2018, 14:26

      лучше бы Шалимов молчал...

      2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > JTherry 1 ноября 2018, 17:38

      Поддержу и сам промолчу, ибо больше хочется материться, чем что-то объяснять, где Глушаков с его игрой и где главным тренером Шалимов...

      3
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      Рейтинг: +1212

      fanchik 1 ноября 2018, 14:22

      Публичные истории взаимоотношений тренера и игрока с отрицательными отзывами, всегда влияют на результат команды .В конфликте, в проигрыше остаются все,команда,тренер,игрок, победителей как правило не бывает, вот только "помойные ведра" не доброжелателей всегда готовы на такие случаи

      2
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      Рейтинг: +2533

      Krasnodar 123 1 ноября 2018, 13:50

      Когда Шалимов работал в Краснодаре, на Матч ТВ все Спартаковские эксперты кричали, что он прекрасный тренер. Приглашайте в Спартак пока не увели конкуренты!

      0
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      Рейтинг: +959

      Dimka_Foxy > Krasnodar 123 1 ноября 2018, 14:02

      Он видать и сам напрашивается, слишком его сегодня много. Ну пусть приглашают, одной командой с дырявой обороной будет больше, жалко что ли)

      0
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad > Krasnodar 123 1 ноября 2018, 17:27

      Все спартаковские эксперты матч тв кричат, что Карреру правильно уволили, но это не говорит о том, что к их мнениям нужно прислушиваться.

      1
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      Рейтинг: +3438

      violator20 1 ноября 2018, 13:41

      Сейчас заплачу, так Глушакова стало жалко... Так здорово играл, а злой Каррера к нему придрался , в состав не ставил, из-за этого он на ЧМ не попал.
      "Когда вы говорите, мне кажется что вы бредите"
      ("Иван Васильевич меняет профессию")
      Это г. Шалимов к вам относится....

      7
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      Рейтинг: +3545

      momwig_ 1 ноября 2018, 13:39

      "А я не видел..." Ну, значит не было. Не могу понять, кому он лизнуть пытается...

      5
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      Рейтинг: +23534

      Мары 1 ноября 2018, 13:26

      Массимо уже почти разжевал некоторым староверам, что Глушакова убрали совсем не за лайки.И вот как раз именно своей игрой Глушаков отправил себя в дубль и разными высказываниями тоже.(Это когда бунт с Пилипчуком во главе был, за право порулить)Ну и как апофез этого ветеранского безумия это то, что он не думает, что Глушаков сливал Карреру.Теперь в общем то понятно почему Шалимова убрали из Краснодара.За не проходящую тупость.

      7
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      Рейтинг: +4616

      Бомбардиръ 1 ноября 2018, 13:25

      А сам Шалимов в своё время был зачинщиком бунта в сборной при тренере Павле Садырине. Короче, эксперт нашёлся.

      5
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      Рейтинг: +3795

      serppion > Бомбардиръ 1 ноября 2018, 14:07

      В 1994 Шалимов был одним из футболистов сборной России, чья подпись стояла под «Письмом четырнадцати». Более того, Игорь, будучи капитаном национальной команды, предложил написать свои требования в письменной форме. Сам он как игрок не состоялся, не раскрылся. Другим сломал карьеру. И, главное, здорово навредил стране и сборной. Он, в отличие от Глушака, говнюк похлеще будет.

      5
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      Рейтинг: +1449

      spartakuz > serppion 1 ноября 2018, 14:53

      Однозначно!

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      Рейтинг: +881

      sined1951 > serppion 2 ноября 2018, 14:42

      Все слышали про письмо, но суть конфликта между тренером и игроками никто не знает. В чем суть разногласий тренера со всей командой (14 футболистов, а не один Глушаков) покрыто тайной и никто эту тайну не выдает. Вот когда РФС опубликует разбирательство по этому делу, тогда и можно будет судить, кто прав, а кто неправ.

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      Рейтинг: +844

      lejnin 1 ноября 2018, 13:25

      А на портале whoscored, который занимается статистикой игроков, видно, что рейтинг Глушакова упал с 7,12 (чемпионский сезон) до 6,60 (сезон 18/19, те игры, которые он играл в главной команде), что говорит о явном спаде игрока исключительно по игровым, а не личностным причинам, чем и обусловлена его ссылка в дубль и с чем я категорически был согласен с Каррерой. Да и в сборную его не вызывали после Бразилии, хотя тогда он еще был твердым игроком основы, так что и тут Шалимов попал в молоко

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      Рейтинг: +3609

      александр п > lejnin 1 ноября 2018, 14:55

      Здесь нужно сравнивать личный рейтинг с общекомандном в эти же периоды.

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