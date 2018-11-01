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    Романьоли: «Милан» слишком часто критикуют»

    Защитник «Милана» Алессио Романьоли, который стал автором гола и автогола в матче с «Дженоа», считает, что команда слишком часто подвергается необоснованной критике.

    «Мы провели отличный матч, а «Милан» заслужил победу в нем. Хочу извиниться перед всеми за гол в свои ворота. Мне не повезло в этом моменте, но затем я исправился. Хотел ли сделать подачу или ударить по воротам? Я был нацелен в ворота.

    Считаю, что в последнее время нас слишком часто критикуют. Результат – вот то, что имеет значение. И сегодня он у нас есть. Нам нужно улучшить свою игру и продолжать взбираться по турнирной таблице», – заявил футболист.

    В текущем сезоне после 10 туров «Милан» занимает в турнирной таблице Серии А четвертое место.

    Источник: Football Italia

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    01.11.2018 11:33
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +22

      Igreks 1 ноября 2018, 16:35

      Романьоли не уровень МИЛАНА!!!!
      Как и Доннарума!!!!!
      Малолетки косят под великих своими смещными повадками и стрижками....лузеры

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      Рейтинг: +1591

      Almazovich 1 ноября 2018, 12:52

      Успехов Милану! Потихоньку подымаются по таблице.

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