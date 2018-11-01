Романьоли: «Милан» слишком часто критикуют»

Защитник «Милана» Алессио Романьоли, который стал автором гола и автогола в матче с «Дженоа», считает, что команда слишком часто подвергается необоснованной критике.

«Мы провели отличный матч, а «Милан» заслужил победу в нем. Хочу извиниться перед всеми за гол в свои ворота. Мне не повезло в этом моменте, но затем я исправился. Хотел ли сделать подачу или ударить по воротам? Я был нацелен в ворота.

Считаю, что в последнее время нас слишком часто критикуют. Результат – вот то, что имеет значение. И сегодня он у нас есть. Нам нужно улучшить свою игру и продолжать взбираться по турнирной таблице», – заявил футболист.

В текущем сезоне после 10 туров «Милан» занимает в турнирной таблице Серии А четвертое место.