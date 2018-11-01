Рианчо покинул сборную Украины из-за конфликта с Шевченко

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Рауль Рианчо ранее работал в составе тренерского штаба сборной Украины, который он покинул в июне этого года.

Причиной ухода стал конфликт с главным тренером национальной команды Андреем Шевченко. Рианчо занимался в сборной Украины организацией и проведением тренировок, но к концу квалификации ЧМ-2018 начал вмешиваться в тактические схемы.

Его указания футболистам расходились с мнением Шевченко, из-за чего возник конфликт. После этого Рианчо отстранили от работы, а позже он принял предложение «Спартака».