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    Рианчо покинул сборную Украины из-за конфликта с Шевченко

    Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Рауль Рианчо ранее работал в составе тренерского штаба сборной Украины, который он покинул в июне этого года.

    Причиной ухода стал конфликт с главным тренером национальной команды Андреем Шевченко. Рианчо занимался в сборной Украины организацией и проведением тренировок, но к концу квалификации ЧМ-2018 начал вмешиваться в тактические схемы.

    Его указания футболистам расходились с мнением Шевченко, из-за чего возник конфликт. После этого Рианчо отстранили от работы, а позже он принял предложение «Спартака».

    Источник: «ТаТоТаке»

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    01.11.2018 10:05
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +799

      амани 12 ноября 2018, 11:47

      напишите еще что, Шева специально его справил в Спартак, чтобы тот все развалил.....идиоты! Бомбардир , Вам новостей футбольных не хватает?.....сплетни одни

      0
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      Рейтинг: +298

      Алексей новый 1 ноября 2018, 15:00

      Что за бред здесь обсуждают? Нажмите на источник этой информации и больше не комментируйте этот бред.

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      Рейтинг: +3545

      momwig_ 1 ноября 2018, 14:29

      Не хочу "приговаривать" Рианчо раньше времени, но мне уже кажется .что он изнутри себя видит заметно "выше и стройнее", чем оно есть на самом деле. Анализировать по большому счету рано, но "встряски", чего ожидают по умолчанию от прихода нового тренера, с командой явно не случилось, а своими установками он пока разве что убил те кусочки осмысленной игры, которые просматривались в атаке. Упорные навесы Еременко на Ханни и оттянутый назад Зе, не успевающий вперед когда навес идет в его зону из Матча в Глазго - просто до сих пор перед глазами. Это не Каррера. это Рианчо. И это пока только ухудшило игру. Не появилось ничего и в матче с Рубином. Не попади Комбаров в руку, это осталовь бы очередным неточным бестолковым навесом, глядишь - и проиграли бы ещё.

      2
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      Рейтинг: +3541

      acor94 1 ноября 2018, 14:07

      Крым не поделили))

      0
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      Рейтинг: +844

      lejnin 1 ноября 2018, 13:27

      Пока не могу ничего сказать про Рианчо, как ГТ, но то, что он еще при Каррере начал во время матчей бегать и подсказывать игрокам, в обход ГТ, не принесло ему вистов в моих глазах...

      0
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 1 ноября 2018, 13:05

      Очередной вброс.

      3
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      Рейтинг: +546

      Всем привет, я тут время 1 ноября 2018, 13:03

      Писать видать совсем не о чем...напишем ещё о том, что Карера в детстве читал книгу про Спартака и решил что после 40 обязательно будет тренировать Спартак....

      1
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      Рейтинг: +23534

      Мары 1 ноября 2018, 12:12

      Важный вопрос почему эта новость всплыла именно сейчас и не окажется ли она очередной уткой.

      0
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      Рейтинг: +1702

      altezzik 1 ноября 2018, 12:04

      Кто запустил эту новость именно сейчас?

      0
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      Рейтинг: +1021

      Фотон 1 ноября 2018, 11:24

      Если уже один раз пнули...

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