Шалимов: «Для «Спартака» важно обратить внимание на стиль нового тренера»

Главный тренер «Химок» и бывший полузащитник «Спартака» Игорь Шалимов считает, что для руководства красно-белых стоит обратить внимание на стиль при выборе нового тренера.

– Что главное в вопросе назначения нового главного тренера?

– Стиль. Для меня характерен пример Сарри, который и в «Эмполи» прививал атакующий футбол, и в «Наполи», и теперь в «Челси». Если у тебя средние исполнители, будешь идти в середине таблицы, но все равно зрителю интересна такая игра, а если ты в топ-команде с топ-футболистами, то, помимо достижения результата, твои ребята будут получать удовольствие от самого процесса.

– Какой стиль у Карреры?

​– У Массимо была очень сильная группа атаки. «Спартак» часто действовал по схеме, условно, 2-1-7: кода в атаку выбегали крайние защитники, в обороне оставались два центральных и один опорник. Остальные находились впереди.