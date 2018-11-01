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    Шалимов: «Для «Спартака» важно обратить внимание на стиль нового тренера»

    Главный тренер «Химок» и бывший полузащитник «Спартака» Игорь Шалимов считает, что для руководства красно-белых стоит обратить внимание на стиль при выборе нового тренера.

    – Что главное в вопросе назначения нового главного тренера?

    – Стиль. Для меня характерен пример Сарри, который и в «Эмполи» прививал атакующий футбол, и в «Наполи», и теперь в «Челси». Если у тебя средние исполнители, будешь идти в середине таблицы, но все равно зрителю интересна такая игра, а если ты в топ-команде с топ-футболистами, то, помимо достижения результата, твои ребята будут получать удовольствие от самого процесса.

    – Какой стиль у Карреры?

    ​– У Массимо была очень сильная группа атаки. «Спартак» часто действовал по схеме, условно, 2-1-7: кода в атаку выбегали крайние защитники, в обороне оставались два центральных и один опорник. Остальные находились впереди.

    Источник: «Спор-Экспресс»

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    01.11.2018 09:42
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 1 ноября 2018, 16:46

      икру метит вокруг клуба и видимо себя с Сарри сравнивает так легко и непринуждённо я типа раз два и гол

      0
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      Рейтинг: +3545

      momwig_ 1 ноября 2018, 14:34

      - Что главное в вопросе назначения нового главного тренера?
      - Да!Да! Я готов!

      2
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 1 ноября 2018, 12:58

      Шалимов всем видом показывает что в тренеры Спартака он готов.

      3
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      Рейтинг: +23534

      Мары 1 ноября 2018, 12:14

      Я не знаю почему тут интерпретируют слова Шалимова как саморекламу.Человеку задали вопрос.Он ответил.Где здесь реклама ?

      2
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      Рейтинг: +2410

      baden69 1 ноября 2018, 11:29

      Вот еще один "стильный тренер" предлагает себя Спартаку...

      1
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 1 ноября 2018, 11:16

      Вот и этот не выдержал,перестал хранить молчание и приступил к осторожной саморекламе.

      1
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 1 ноября 2018, 10:43

      Павел Фёдорович угорает...(
      Не к месту,но тем не менее..
      да кто бы говорил..о тактике письма..

      5
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > shinnik 1 ноября 2018, 10:59

      ))) Скорей о стиле письма...

      4
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      Рейтинг: +5270

      Каратель 1 ноября 2018, 10:35

      Для Спартака в первую очередь надо от гнилых людишек избавиться и все остальное появится само собой

      5
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      ...
      Рейтинг: +5256

      Агасфер > Каратель 1 ноября 2018, 11:17

      А кто тогда в команде останется???

      0
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      Рейтинг: +5270

      Каратель > Агасфер 1 ноября 2018, 16:16

      Не переживай,найдутся люди

      1
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