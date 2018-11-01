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    Дмитрий Черышев – о незасчитанном голе в ворота «Нижнего Новгорода»: «Не верю. Не верю»

    Главный тренер «Нижнего Новгорода» Дмитрий Черышев прокомментировал незасчитанный гол на 83-й минуте матча Кубка России от «Урала». Мяч после дальнего удара попал в перекладину, отскочил в ворота и вылетел в поле.

    Матч 1/8 финала Кубка России «Урал» – «Нижний Новгород» завершился со счетом 2:0 в дополнительное время.

    – С вашей скамейки было заметно, что «Урал» забил гол, который судья не увидел?

    – Если бы у меня был такой обзор (смеется)... Ну давайте возьмем траекторию мяча. Он попадает с эффектом... Случайный удар получился в ворота. Даже если он попадает в верхнюю штангу, катится вдаль...

    Вот скажите мне: мог он туда зайти с эффектом или нет? Сорок сантиметров – это вот столько (показывает), вы представляете? Мог мяч туда зайти вот на столько?

    – Да.

    – Не верю. Не верю.

    Источник: ФК «Урал»

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    01.11.2018 09:15
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +209

      Горький565 3 ноября 2018, 13:52

      Просто подольше хотелось поиграть в кубке....

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      Рейтинг: +3541

      acor94 1 ноября 2018, 09:23

      Ненавижу предвзятых игроков или тренеров. Ну если гол был или пенальти или любой другой спорный случай, ну будь мужиком, признай ошибку свою или своего игрока. Нет же спорят и позорятся.

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