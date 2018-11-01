Дмитрий Черышев – о незасчитанном голе в ворота «Нижнего Новгорода»: «Не верю. Не верю»

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Дмитрий Черышев прокомментировал незасчитанный гол на 83-й минуте матча Кубка России от «Урала». Мяч после дальнего удара попал в перекладину, отскочил в ворота и вылетел в поле.

Матч 1/8 финала Кубка России «Урал» – «Нижний Новгород» завершился со счетом 2:0 в дополнительное время.

– С вашей скамейки было заметно, что «Урал» забил гол, который судья не увидел?

– Если бы у меня был такой обзор (смеется)... Ну давайте возьмем траекторию мяча. Он попадает с эффектом... Случайный удар получился в ворота. Даже если он попадает в верхнюю штангу, катится вдаль...

Вот скажите мне: мог он туда зайти с эффектом или нет? Сорок сантиметров – это вот столько (показывает), вы представляете? Мог мяч туда зайти вот на столько?

– Да.

– Не верю. Не верю.