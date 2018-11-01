Шалимов: «Зря Каррера обострил отношения с российским костяком «Спартака»

Главный тренер «Химок» и бывший полузащитник «Спартака» Игорь Шалимов рассказал об ошибках, которые допустил Массимо Каррера когда возглавлял красно-белых.

– «Спартак» завершил чемпионат России-2017/18 третьими, не попав напрямую в Лигу чемпионов. И уже тогда вопросы к Каррере у руководства могли возникнуть. Затем команда не вышла в ЛЧ, уступив среднему ПАОК. Это что касается результата. Был и еще один важный момент.

– Какой?

– Вопрос российского костяка. Наших футболистов должно быть на поле как минимум пятеро, поэтому такой костяк исторически очень важен. Это «Зенит», который выиграл Кубок УЕФА и Суперкубок. Это ЦСКА золотых времен, самая стабильная команда России того периода. В чемпионский год у «Спартака» тоже присутствовал российский костяк. Нельзя необоснованно обострять отношения с его представителями.

– Что имеется в виду?

– Обострять можно, если человек не соответствует уровню, выходя на поле. Все, что касается нефутбола, не должно никак влиять на отношение к игроку. Но это, на мой взгляд, было не так – и в прошлом году, и в этом.