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    Шалимов: «Зря Каррера обострил отношения с российским костяком «Спартака»

    Главный тренер «Химок» и бывший полузащитник «Спартака» Игорь Шалимов рассказал об ошибках, которые допустил Массимо Каррера когда возглавлял красно-белых.

    – «Спартак» завершил чемпионат России-2017/18 третьими, не попав напрямую в Лигу чемпионов. И уже тогда вопросы к Каррере у руководства могли возникнуть. Затем команда не вышла в ЛЧ, уступив среднему ПАОК. Это что касается результата. Был и еще один важный момент.

    – Какой?

    – Вопрос российского костяка. Наших футболистов должно быть на поле как минимум пятеро, поэтому такой костяк исторически очень важен. Это «Зенит», который выиграл Кубок УЕФА и Суперкубок. Это ЦСКА золотых времен, самая стабильная команда России того периода. В чемпионский год у «Спартака» тоже присутствовал российский костяк. Нельзя необоснованно обострять отношения с его представителями.

    – Что имеется в виду?

    – Обострять можно, если человек не соответствует уровню, выходя на поле. Все, что касается нефутбола, не должно никак влиять на отношение к игроку. Но это, на мой взгляд, было не так – и в прошлом году, и в этом.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.11.2018 08:44
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +3545

      momwig_ 1 ноября 2018, 17:12

      Это Глушаков - костяк? Глушаков - это остеомаляция.

      1
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 1 ноября 2018, 12:42

      По мнению Шалимова, нельзя обострять отношения с "костяком" команды и все будет на должном уровне. Если бы Каррера придерживался этого правила ,то он работал бы тренером до сих пор. Да что там вокруг да около - главный зачинщик конфликта ,Глушаков. Тренировки видите ли для него стали непосильными. Но все прекрасно видели как он стал играть и как снизил к себе требовательность. Выходит Каррере надо было просто помалкивать и не трогать этого зажравшегося игрока. Но он сделал правильно ,отправив Глушакова в молодежку ,поплатившись своей карьерой. Шалимов даже сейчас назывался одним из кандидатов на пост ГТ Спартака. Так вот такие как Глушаков, ждут его с нетерпением.

      4
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      Рейтинг: +23534

      Мары 1 ноября 2018, 12:37

      То есть судя по всему Глушаков по версии Шалимова соответствовал уровню ?
      О майн гот.Это уже просто финиш.

      4
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      Рейтинг: +1834

      gor77 1 ноября 2018, 11:43

      Пост-фактум многие говорят хорошие и правильные слова. А проблемы остаются с командой.
      Но что-то эти слова про "костяк" напоминают «Письмо четырнадцати», 1993 года. И опять об этом говорит Шалимов.
      Ну, да ладно.

      0
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      Рейтинг: +762

      sprint5 1 ноября 2018, 10:49

      русского костяка нет в Спартаке

      0
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      Рейтинг: +5072

      Т34 1 ноября 2018, 10:40

      От гнилого костяка загнивает и вся команда. Поэтому надо найти в себе смелость и волю, чтобы очистить этот костяк от гнили, а если этого сделать невозможно, то удалить его. Команда должна быть здоровой, но вот в руководстве Спартака, похоже думают иначе. Они пошли другим путем, более легким, им проще убрать одного человека, который начал бороться с гнилым костяком, чем убрать нескольких, образовавших этот гнилой костяк. Только к ничему хорошему, это заигрывание, с так называемым "костяком", не приведет.

      8
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      Рейтинг: +844

      lejnin 1 ноября 2018, 10:13

      Вот потому наши клубы и не блистают в мире...потому что "играть должны не лучшие, а российский костяк"...а то, что российский костяк снизил к себе требования и играл явно хуже чемпионского сезона, так это, похоже, мелочи, главное наличие паспорта

      8
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      Рейтинг: +3609

      александр п > lejnin 1 ноября 2018, 10:19

      Лимит снижает конкуренцию,что неминуемо приводит к снижению требований к себе,и завышает зарплаты российских игроков,что также разрушительно ,учитывая наш менталитет.

      6
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      Рейтинг: +844

      lejnin > александр п 1 ноября 2018, 11:06

      полностью с вами согласен! я за отмену лимита полностью или хотя бы за тот его вид, который активно муссируется в прессе, когда лимит только на заявку на сезон, а не на присутствующих на поле
      Пы.Сы. идеальный вариант, как по мне, лимит в Англии, когда легионеры должны сыграть определенное количество матчей за свою сборную...другео дело, в Россию таких легионеров заманишь только большими деньгами, что тоже не есть хорошо

      2
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      Рейтинг: +3609

      александр п > lejnin 1 ноября 2018, 13:44

      Отменить лимит полностью это по нашему по российски из крайности в крайность.10-15 мне представляется оптимальным на данном этапе.Английский вариант нам не подходит,по деньгам не потянем.Экономика наша в глубоком кризисе и выхода из него не видно.

      0
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      Рейтинг: +3609

      александр п 1 ноября 2018, 10:01

      Шалимов знает о чём говорит,ситуация стандартная,при неудачах всегда начинают искать виновников,игроки считают ,что тренер виноват,тренер что игроки.Но истину что нет плохих солдат есть плохие командиры никто не опроверг.

      -3
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      Рейтинг: +844

      lejnin > александр п 1 ноября 2018, 11:09

      Хотите сказать, что если условный Зидан (а он довольно неплохой "командир") придёт тренером в условный Шинник (а они даже по меркам РПЛ не самые лучшие "солдаты"), то сможет так же взять ЛЧ?? Не смешите мои тапочки ))))

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      Рейтинг: +3609

      александр п > lejnin 1 ноября 2018, 13:53

      Я этого не говорил.Но тот же Бесков привёл Спартак состоявший из списанных или неизвестных футболистов выиграл чемпионат СССР,почти того же добился Бердыев с Ростовом,чудом не ставший чемпионом.

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 1 ноября 2018, 09:31

      Кто внутри команды, те лучше знают, что там, от чего и как. А с российским костяком Шалимов пусть в "Химках" работает...

      7
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      Рейтинг: +8169

      nik55 1 ноября 2018, 09:23

      гнать вон такой костяк

      6
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