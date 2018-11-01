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    Рахимов: «Ахмат» сам себя выкинул из Кубка России»

    Главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов пожаловался на нулевую реализацию голевых моментов игроками своей команды в кубковом матче с тульским «Арсеналом».

    Матч 1/8 финала Кубка России «Ахмат» – «Арсенал» завершился со счетом 0:2.

    – По игре, по движению, как держали мяч – провели одну из лучших игр на данном отрезке. Мы создали пять моментов, где нужно было забивать. Посмотрел статистику: соперники попали в створ два раза и забили два гола.

    В раздевалке сказал ребятам, что мы сами себя выкинули из Кубка. Если создаем моменты и не забиваем, невозможно без голов пройти дальше, победить.

    Прекрасно понимаю, что нужно команде зимой. Надо менять определенные позиции для того, чтобы играть в другой футбол. Меня, как тренера, это не устраивает. Команда была собрана и играла так год. Чтобы ее поменять, нужно в ней работать. Вижу, что ребята отдаются, выкладываются, но для того, чтобы был другой футбол, нужно добавить качество.

    – В молодежном составе есть неплохие ребята, дадите им шанс?

    – Шанс не дают, шанс завоевывают. Это «Ахмат», чтобы играть в команде – надо соответствовать уровню. Для меня, как для тренера, важно, чтобы свои выросли. Но когда приходит свой – и большие проблемы в тактическом и игровом плане, понимаю, что он определенное время упустил. Стараюсь вывести его на свой максимальный уровень.

    Дерево, когда растет, пускает корни, а затем растет. Игрок должен знать основы. Вы думаете, я не хочу, чтобы они заиграли? Даешь шанс – он не использует, даешь еще – не использует и привыкает к такому. Завоюй шанс, работай на тренировках, покажи, что превосходишь другого игрока на этой позиции. Меня, например, в этом матче приятно удивил Раванелли. Я ему сказал: «Ты должен продолжать так работать».

    Постоянно на связи с тренерским штабом дубля, кого можно взять и посмотреть. В последнее время с нами тренировались 3-4 человека из молодежки. Но чтобы играть вместо кого-то из игроков основного состава – его нужно превосходить.

    Источник: ФК «Ахмат»

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    01.11.2018 07:44
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1216

      Muboraksho 1 ноября 2018, 14:04

      Согласен с Рашидом. Команда пахала не плохо. Особенно во втором тайме. Однако нет в команде забивающего голы. Мбенг в прошлом году показывал чудеса в нападении а в этом году что то зачах. Ну в основном играли не плохо. Повезло Кононову. После этой игры его шансы стат главным тренером в Спартаке удвоились.

      0
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 1 ноября 2018, 11:42

      Результат неожиданный.

      1
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      Рейтинг: +571

      RJM555 1 ноября 2018, 10:10

      Это то ладно......Удивил комментатор который откровенно топил за Арсенал а ведь он чеченец из Чечни.......по моему он просто дурак.

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 1 ноября 2018, 09:20

      У Ахмата так бывает, то выиграет сложнейший матч, то проиграет
      слабой команде.

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      Рейтинг: +15876

      сапёр75 1 ноября 2018, 08:44

      В следующий раз

      1
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      Рейтинг: +2187

      Bozigit 1 ноября 2018, 08:41

      Обиднле поражение

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