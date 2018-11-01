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    Романьоли – первый за 9 лет игрок «Милана», забивший гол и автогол в одном матче Серии А

    В среду состоялся перенесенный матч первого тура итальянской Серии А, в котором встречались «Милан» и «Дженоа». Игра завершилась со счетом 2:1.

    Защитник «Милана» Алессио Романьоли в этой встрече сначала поразил свои ворота (1:1), а на 90-й минуте – чужие, принеся победу команде.

    Благодаря этому он стал первым за 9 лет игроком красно-черных, забившим гол и автогол в одной игре Серии А. В ноябре 2009-го в матче с «Лацио» (2:1) защитник Тиаго Силва, выступающий сейчас в «ПСЖ», забил первый гол «Милана», а при счете 2:0 поразил свои ворота.

    Источник: GracenoteLive

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    01.11.2018 07:35
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +794

      VeniaminS 1 ноября 2018, 09:06

      Так и надо исправлять свои ошибки.

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      Рейтинг: +3534

      Берёза В. 1 ноября 2018, 09:04

      Повезло , кол красавец забил

      0
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