Кубок России. «Ростов» примет «Зенит» в 1/8 финала

В четверг, 1 ноября, состоится очередной матч 1/8 финала Кубка России, в котором в Ростове-на-Дону местный «Ростов» примет «Зенит». Интерес к игре поднимает еще тот факт, что обе команды находятся в лидирующей группе в розыгрыше РПЛ.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Ростов» – «Зенит». Начало в 19:00 по московскому времени, не пропустите!

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