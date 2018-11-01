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    Кубок России. «Ростов» примет «Зенит» в 1/8 финала

    В четверг, 1 ноября, состоится очередной матч 1/8 финала Кубка России, в котором в Ростове-на-Дону местный «Ростов» примет «Зенит». Интерес к игре поднимает еще тот факт, что обе команды находятся в лидирующей группе в розыгрыше РПЛ.

    «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Ростов» – «Зенит». Начало в 19:00 по московскому времени, не пропустите!

    Ставь на матчи в Конкурсе прогнозов и становись звездой!

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.11.2018 18:00
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    Комментарии30
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      Рейтинг: +466

      dik_fransis 1 ноября 2018, 20:57

      ага щас бомжата начнут пиндеть мол нам кубок нафиг не нужен мы слили-а на самом деле получили по-полной пиндюлей от валеры-толи ещё будет!!!

      0
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      Рейтинг: +2780

      BlackMurder 1 ноября 2018, 19:40

      Честно, приятно наблюдать за этим двумя тренерами.

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      Рейтинг: +144

      человек просто 1 ноября 2018, 18:55

      А сможет-ли посмотрим. Я за Ростов.

      0
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      Рейтинг: +144

      человек просто 1 ноября 2018, 18:48

      нужна победа Зениту посмотрим по выставленному составу. Хотя и в лучьшем составе результат неизвестен . Класная команда должна играть всегда

      1
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      Рейтинг: +1214

      латунный сепаратист 1 ноября 2018, 18:45

      ростов 2-0

      1
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      Рейтинг: +1026

      lotsman 1 ноября 2018, 14:25

      В основное время будет ничья.

      0
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 1 ноября 2018, 13:29

      У Зенита шансов нет.

      0
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      Рейтинг: +18201

      paracetamol 1 ноября 2018, 11:50

      Зенит выиграет и заберет все трофеи этого сезона!

      3
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 1 ноября 2018, 11:38

      Возможно в этом матче Зенит выставит неосновной состав. Ведущим игрокам требуется отдых. Для Зенита важней победы в чемпионате.

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      Рейтинг: +18201

      paracetamol > zigbert 1 ноября 2018, 11:51

      Может быть, но и скамейка у Зени не худая и не короткая.

      2
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      Рейтинг: +4095

      Kollljan > zigbert 1 ноября 2018, 13:11

      Согласен.

      3
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 1 ноября 2018, 10:42

      Болеем за наших !!!

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