Мещеряков: «Удаление Крыховяка было ошибочным»

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков жалеет скорейшего введения системы VAR в российском футболе, которой не хватало в матче Кубка России с «Енисеем». Глава клуба отметил, что удаление полузащитника железнодорожников Гжегожа Крыховяка было незаслуженным.

«Любой матч непростой. Меня очень порадовало, как прилично сыграла молодежь. Да, на поле была команда, все бились друг за друга, это не может не радовать.

Единственное, что меня расстраивает – нам надо быстрее задумываться о VAR, потому что в моменте с удалением явно видно, что Крыховяк сыграл в мяч.

На мой взгляд, удаление было ошибочным. Нам надо быстрее принимать решение по VAR», – сказал Мещеряков.

Матч 1/8 финала Кубка России «Локомотив» – «Енисей» завершился со счетом 4:1.