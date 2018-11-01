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    Мещеряков: «Удаление Крыховяка было ошибочным»

    Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков жалеет скорейшего введения системы VAR в российском футболе, которой не хватало в матче Кубка России с «Енисеем». Глава клуба отметил, что удаление полузащитника железнодорожников Гжегожа Крыховяка было незаслуженным.

    «Любой матч непростой. Меня очень порадовало, как прилично сыграла молодежь. Да, на поле была команда, все бились друг за друга, это не может не радовать.

    Единственное, что меня расстраивает – нам надо быстрее задумываться о VAR, потому что в моменте с удалением явно видно, что Крыховяк сыграл в мяч.

    На мой взгляд, удаление было ошибочным. Нам надо быстрее принимать решение по VAR», – сказал Мещеряков.

    Матч 1/8 финала Кубка России «Локомотив» – «Енисей» завершился со счетом 4:1.

    Источник: «Р-Спорт»

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    01.11.2018 06:19
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1904

      Artemka69 1 ноября 2018, 18:24

      VAR нужен обязательно!!!

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 1 ноября 2018, 09:37

      По введению VAR нужно уже не задумываться, а вводить в действие эту систему.
      А мы (правительство и РФС) продолжаем спать в одном ботинке, как всегда.

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      Рейтинг: +272

      Muhametshin 1 ноября 2018, 07:34

      Кстати от Крыховяка мячь и покинул поле.

      0
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