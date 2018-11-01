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    Матюиди: «Возле Роналду все чувствуют себя сильнее. В свои 33 он дает нам дополнительный стимул»

    Полузащитник «Ювентуса» Блейз Матюиди поделился мнением об игре форварда Криштиану Роналду.

    «Мы все смертельно устали после матча с «МЮ», кроме Криштиану. Он работал как ненормальный с того дня, как приехал сюда. Он делал это больше, чем кто-либо другой, и он сказал мне, что «должен» вести себя так.

    Вот почему в свои 33 он является примером для нас и дает нам дополнительный стимул. Его влияние не ограничивается работой в течение недели.

    Он играет решающую роль на протяжении 90 минут. Он может делать то, чего не могут другие, и помогает улучшить игру.

    Все чувствуют себя сильнее возле него. В этом смысле он лидер», – сказал Матюиди.

    Роналду: «Только два игрока в мире способны быть на высоком уровне более десяти лет»

    Источник: Football Italia

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    01.11.2018 02:03
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    Комментарии187
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    • ...
      Рейтинг: +10

      BYANKONERI95 3 ноября 2018, 07:24

      РОН И МЕССИ ПРИМЕР ДЛЯ ВСЕХ

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 2 ноября 2018, 23:49

      Да и мы глядя на молодёжь тоже форму стараемся держать. И завтра сбор. Свободное посещение для всех... )))

      6
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      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > Рубик Докоян 3 ноября 2018, 00:26

      мы уже здесь!
      главное что бы вчерашний" "унитаз весомых аргументов" сюда не притащился )

      6
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 3 ноября 2018, 07:44

      Привет, Андрюша ! От таких любопытных не избавиться, как и от назойливых малосведущих. А я с утра по раньше посмотрел финал "Удивительные люди"-3 от 28.10. 2018. По телеку тогда не посмотрел

      6
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      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > Рубик Докоян 3 ноября 2018, 08:28

      Привет, Олег!.. Добрый день, соратники!..
      (с) Его влияние не ограничивается...
      Влияние, если есть, то оно проявляется везде и во всём...
      Причём, у Реала убыло, а в Ювентусе прибыло!..

      6
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 3 ноября 2018, 08:32

      Доброе утро, Андрей и всем коллегам ! Что там говорить, игрок, который делают игру, выдаёт результат уже на протяжении многих лет в разных топовых командах. Его отношение к делу, тренировкам, самоконтроль вызывают уважение и восхищение.

      6
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      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > Project Бабангида 3 ноября 2018, 08:32

      Привет, король посиделок!..))
      (с) что бы вчерашний ... сюда не притащился...
      Мы на наших удалённо-забытых ветках, остаёмся под пристальным вниманием некоторых пользователей, которые считают необходимым нас поправлять, корректировать и указывать нам на неточности...

      6
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      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > Рубик Докоян 3 ноября 2018, 08:35

      (с) Его отношение к делу, тренировкам...
      Уже не раз попадается инфа о его потрясающей заряженности на тренировки и результат... Не являюсь его поклонником, но подобные вещи не могут не вызывать уважение!..))

      6
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 3 ноября 2018, 08:40

      Я уже писал, что приходит раньше всех и уходит позже всех с тренировки. Самостоятельно много занимается в тренажёрном зале. Держит форму и физику в постоянном тонусе. Настоящий профи по отношению к профессии.

      6
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 3 ноября 2018, 08:44

      Я думаю Андрюша отсыпаться будет после ночных посиделок, тем более сегодня у него выходной. Я вечером отвлекусь на разговор телефонный с подругой молодости из Донецка, у неё сегодня Днюха. Уже не виделись 6 лет, а только перезваниваемся.

      6
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      Рейтинг: +70716

      insider_retro > Рубик Докоян 3 ноября 2018, 08:46

      (с) профи по отношению к профессии...
      Соглашусь... Профи, как мне кажется, - это стояние души, головы и тела, нацеленные на достижение результата!.. А всё лишнее и отвлекающее от дела - по боку и по бороде!..

      6
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 3 ноября 2018, 08:50

      Есть которые до фанатизма в этом, а есть такие, которым всё легко даётся и особо себя не напрягают. Тут каждый для себя определяется в этом. Но мне импонируют такие как Рон, в баскете Леброн.

      5
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      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > Рубик Докоян 3 ноября 2018, 08:51

      (с) Андрюша отсыпаться...
      Отдыхает и набирается сил богатырь Земли русской!!!
      Зато когда появится, то сразу и сходу, внесёт свежую струю в разговор, добавит самобытности и настроения!..))
      А там и Шинник отпишется, угарая и резвясь!..))

      5
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 3 ноября 2018, 08:53

      Ну так молодость, энергия чего нам уже давно не хватает... )))

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      Рейтинг: +70716

      insider_retro > Рубик Докоян 3 ноября 2018, 08:55

      (с) в баскете Леброн...
      Надо отдать должное амерам, но у НИХ в среде высокой конкуренции ВЕЗДЕ, сложно, вообще, просто выделиться... А стать заслуженной и почитаемой звездой в профессиональном баскетболе - это только для избранных, которые наголову выше по всем показателям... Как космонавты!...
      Иногда, скачиваю видеообзоры с лучшими моментами NBA и NHL... Вот где кайф и поклонение перед мастерством!..

      6
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      Рейтинг: +70716

      insider_retro > Рубик Докоян 3 ноября 2018, 08:59

      (с) молодость, энергия...
      За молодостью не угонишься... А энергия у нас перетекает во внутреннее состояние, когда она подпитывает нас изнутри в самых сложных ситуациях тонко и дозировано...))
      Молодая энергия, чаще, бывает во внешних проявлениях, расплёскивается и бьёт ключом!!.. И это здорово!..

      5
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 3 ноября 2018, 09:01

      Я на спортс.ру ( пишу кириллицей, чтобы быстрей ) почитал большую интересную статью про него с фото и роликами, кажется как он тренируется и готовит себя к сезону и играм. Сколько он тратит денег на разного рода специалистов, применяет новейшие тренажёры и прочие разработки и методики в подготовке спортсменов высших достижений. Леброн тоже фанат в этом и большой профи.

      6
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > shlomo 3 ноября 2018, 09:06

      На нём лунный камень взращивать ?... ))) Привет, Толя.

      6
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      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > shlomo 3 ноября 2018, 09:10

      Стильненько ты, Толя, всегда вкатываешься!... Привет!..
      Я готов нынче помахать лопаткой, расплачусь идеями, а кто и как их будет реализовывать - это на усмотрение каждого!..))
      Самовывоз))) Самосвал)))

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 3 ноября 2018, 09:14

      Для самовывоза у нас транспортников хватает. Готов быть бригадиром грузчиков.)))

      6
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      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > Рубик Докоян 3 ноября 2018, 09:18

      (с) Готов быть бригадиром...
      Берём в бригадиры, любо!..))

      Смотрю на ветках, Олег, тебя, всё так же домогаются два домогателя!.. Стабильны и надоедливы... 7-ой уже в бессильной злобе на оскорбления перешёл... Подключиться?! Или сам отклюёшься?!.. Свистни, бригадир!..))

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > shlomo 3 ноября 2018, 09:21

      Понятно, поздравляю с успехом. В азартных играх главное вовремя остановиться и забрать деньги, даже когда прёт...

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > shlomo 3 ноября 2018, 09:23

      (с) загадка:...
      Не ожидал, Толя, от тебя такого подвоха!..
      А учитывая, что ответ на любую загадку находится в полушаге от первой поклёвки мысли, то я сдаюсь...))
      Чувствую подкол, а в какой стороне - не ведаю))) Злой ты!..))

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > shlomo 3 ноября 2018, 09:25

      Окрестности Москвы нынешней или уже Новой ?

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > shlomo 3 ноября 2018, 09:26

      Давай, трудись, шутник.)))

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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 3 ноября 2018, 10:13

      Ты сейчас на больших выходных ? Смотрю по комментам пользователей, многие работаю по суткам. Мне эта работа нравилась со студенческих лет больше, чес пятидневка.

      5
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      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > Рубик Докоян 3 ноября 2018, 10:18

      (с) на больших выходных...
      Типа, да... В зависимости от наличия сотрудников, бывает отсыпной (остаток дня смены) и 2 выходных... Но бывает чаще и реже...))
      Жить можно!..
      Оооо!! Гуляка очнулся!!!

      6
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 3 ноября 2018, 10:23

      Ну вот вижу, что "ночной снайпер" появился и ведёт огонь длинными очередями и патронов не жалеет.))) Привет, Андрюша !

      5
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      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > Рубик Докоян 3 ноября 2018, 10:27

      привет Олег! пошёл глянул на твоих назойливых мух)
      ...а на манеже всё те же)

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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 3 ноября 2018, 10:27

      Да, вижу. Я работал и через сутки на усилениях и когда народу не было, сутки через двое и через трое. Когда народу не хватало работал двое суток подряд и двое отдыхал. несколько раз работал в охране трое суток подряд и раз в пожарке ещё студентом. Меня привлекает, что потом свободен и можешь решать все свои вопросы по дому, быту и личные без проблем не отпрашиваясь с работы.

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      Project Бабангида > insider_retro 3 ноября 2018, 10:29

      (с) гуляка проснулся

      поднять подняли, а разбудить забыли))
      привет Андрес! а у вас тут благодаря "поклонникам" Олега весело)

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 3 ноября 2018, 10:29

      Ну так это диагноз. Двое только нормально ушли и не донимают. Хотя тоже бывают на ветках где и я. Есть понятливые, другие обидчивые, а есть упёртые в своих мыслях и действиях.

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      insider_retro > Рубик Докоян 3 ноября 2018, 10:30

      (с) потом свободен...
      Так и есть!!! Отпахал, изнервничался и всё!!
      Сам себе король по времени!!..

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 3 ноября 2018, 10:30

      кофе ещё не пил! ...сразу сюда))

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      Project Бабангида > insider_retro 3 ноября 2018, 10:32

      (с) отпахал изнервничался

      я тоже по пятницам в ночную смену попадаю)
      аа, и по субботам ещё)

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 3 ноября 2018, 10:33

      Вот не поверишь как мне было интересно с подругами на Привет.ру общаться по жизни со всеми вопросами. Но две оказались болельщицами, одна футбола из Харькова, а другая из Литвы болельщица баскетбольного "Жальгириса". Причём обе хорошо разбирались, знали игроков нынешних и прежних, владели сленгом и терминологией.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 3 ноября 2018, 10:34

      Я ещё не завтракал, а ты ещё не травился на голодняк кофе с сигаретой. (((

      6
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 3 ноября 2018, 10:35

      Если всё нормально, но стоило по психовать, то уже ночи не сплю. Такой самоедский характер.

      6
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      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > Рубик Докоян 3 ноября 2018, 10:38

      (с) (с) ..как мне было интересно с подругами

      Олег, ясень пень, что с подругами интересней чем с владиком 12 и агасфером ))
      но здесь безальтернативно..! в эту !могучую кучку" здесь не раз ещё вступить придётся)

      6
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 3 ноября 2018, 10:40

      Это да, без подобного рода "знатоков" не обойтись. Но это не худшие оппоненты, я просто на ДБ с седьмым номером не реагирую.

      5
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      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > Рубик Докоян 3 ноября 2018, 10:41

      Олег , кофе с сигаретой, это - релакс..!
      с утра ещё не медитировал) но турка уже на плите

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      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > Рубик Докоян 3 ноября 2018, 10:43

      (с) на ДБ не реагирую

      загляни в его профиль, я удивился, это уже - дед! но вспыльчивый как мальчик

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 3 ноября 2018, 10:44

      Надо позавтракать, а потом кофе пить. Творог со сметаной и чай для тебя там не проблема, овсянку на воде ты же не будешь готовить. Яблок у вас навалом сейчас

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 3 ноября 2018, 10:48

      Если верить профилю, то да. Возможно старческая раздражительность и маразм. Как так, какой-то Рубик Докоян моложе его на 9 лет и говорит, что с 1960г знает футбол. У меня был оппонент на старом "СС" с 1948г.р., который телевизор стал смотреть только с 1967г. Это же скольких игроков он не видел в отличие от меня.

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      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > Рубик Докоян 3 ноября 2018, 10:51

      (с) овсянку на воде ты же не будешь готовить

      да я вообще готовить не люблю, что вижу в холодильнике и и ем.
      яблок полно! свои ещё едим

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 3 ноября 2018, 10:54

      (с) телевизор стал смотреть с 1967г.

      я вообще его начал ну примерно 92го более менее осмысленно смотреть)) и лет пять как бросил)

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 3 ноября 2018, 10:56

      Из холодильника всё на скорую руку, если не приготовлено первое и второе. Я сижу на овсянке уже больше 20-и лет. Полезна для кишечника и для организма в целом. поскольку в семье есть отягощённая наследственность по онкологии, то приходится следить за питанием. Вот старшой, что-то стал сдавать со своим мотором. 14 ноября ложится на обследование в областную кардиологию. Для нас эта дата в семье хреновая, три года как не стало мамы.

      5
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 3 ноября 2018, 10:59

      Тогда было что смотреть для нас. Я весь спорт смотрел, концерты, голубые огоньки, фильмы, КВН. А сейчас прошёл чемпионат страны по боксу и об этом только в интернете узнаёшь. А в СССР он показывался регулярно.

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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > shlomo 3 ноября 2018, 11:00

      Вот моя 11-месячная внучка на неё и залипает. А дочь в это время ей старается по больше впихнуть детские пюре разные.

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      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > shlomo 3 ноября 2018, 11:04

      привет Толян.

      ну да "губка боб , квадратные штаны" из идиго дауна сделает )
      вот так вот а нашем развитии заботятся

      6
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      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > Рубик Докоян 3 ноября 2018, 11:12

      (с) прошёл чемпионат бо боксу...только в интернете узнаешь

      я так понял, что кончились времена когда людям более менее ценную информацию через сми давали. сейчас её самому копать надо, но это можно только через интернет осуществить.
      я уже радио не могу в машине слушать, уши режет... зз телик и не говорю, застрелится хочется, когда все эти рожи видишь

      6
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      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > Рубик Докоян 3 ноября 2018, 11:15

      Олег , а про какого Адди из ГДР шинник говорил? я что то так и не нашёл. передача какая в СССР была

      5
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 3 ноября 2018, 11:15

      Да всё теперь в эти бабки упирается. Рейтинги, шмейтинги. реклама, всё будут гнать, печатать и показывать, что приносит хорошее бабло. Никому не нужно здоровье нации, все живут для себя здесь и сейчас.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > shlomo 3 ноября 2018, 11:22

      Ну я в одном флаконе... )))

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 3 ноября 2018, 11:28

      Я этот коммент видно пропустил. Он же порой ребусами пишет, то же не въехать мне. А про что там передача и в какие годы, может вспомню. Были какие-то спортивные игры детворы и семейные. Потом и от них пошло у нас "мама, папа и я". Кажется так называлась эта программа шла по выходным с утра или днём. Вёл у них мужчина, которого звали Адди. Шла, кажется в 70-е годы, но не долго насколько помню.

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      Project Бабангида > shlomo 3 ноября 2018, 11:37

      (с) оптимисты...пессимисты...реалисты

      оптимисты изучают английский, пессимисты изучают китайский, реалисты - автомат калашникова

      с языками у меня плохо я за реализм )

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 3 ноября 2018, 11:40

      Я нашёл, Андрюша. В ГДР она шла с 1964г-1991г. и называлась" Делай с нами,делай, как мы, делай лучше нас" ! У нас она шла тоже долго с первой половины 70-х до первой половины 80-х. Вёл эту передачу у немцев легкоатлет Герхард Адольф. сценическое имя Ади.

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      Рубик Докоян > shlomo 3 ноября 2018, 11:41

      Я бы тоже душил... в своих объятиях какую-нибудь Дездемону... )))

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 3 ноября 2018, 11:41

      забил - "мама, папа и я" из гдр , выскочило , " делай с нами, делай как мы, делай лучше нас" похоже оно ..
      ща гляну

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 3 ноября 2018, 11:49

      Ну вот и Лёху растолкали, а может от стенки спал... )))

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 3 ноября 2018, 11:56

      бытовая не устроенность толкает его в наши объятья )

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      Рубик Докоян > shlomo 3 ноября 2018, 11:57

      Помнишь"Реализьм" в "Операции Ы" в третьей новелле.? )))

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 3 ноября 2018, 11:58

      Сделал выстрел и теперь перезаряжает, похоже.)))

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 3 ноября 2018, 11:59

      а передачко то - огонь ! правда видео совсем мало, по сути одно, и то на немецком)) больше прочитал чем посмотрел)

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 3 ноября 2018, 12:05

      У нас закадровым голосом дублировали ведущих этой передачи. Было интересно для детворы и родителей, спортивно-развлекательная программа. Это не Дом-2 и им подобные как и другие для детворы и молодёжи. Сделаю перерыв, а то уже 6ч. за ноутом. надо размять кости. Пенсию вчера получил, надо пройтись к обеду и к вечеру затариться. Потом Натаху буду поздравлять вечерком, жаль не в реале... )))

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      Project Бабангида > shlomo 3 ноября 2018, 12:09

      Толян, специально для тебя , глянь на ютуб -
      "они им просто завидуют - съезд сионистов Москва 1989"
      и "за что сиониста убили Влада Листьева" и сопоставь..
      я к тому что , шутки шутками а калаш всё же изучать надо

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      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > Рубик Докоян 3 ноября 2018, 12:14

      (с) не дом 2

      да уж действительно экспрессии хоть отбавляй
      дети у немцев пипец атлетичные !

      (с) к вечеру затарится
      Натахи привет от нашей банды)
      как ты мог её на владика поменять..? ))

      удачи Олег - не теряйся!

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      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > shlomo 3 ноября 2018, 13:04

      то что умный - подтверждаю , тут уж точно не смогли сглазить. остальное надеюсь тоже в норме)

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      Project Бабангида > shlomo 3 ноября 2018, 13:16

      ну это ты идеального мужчину с точки зрения женщины обрисовал.
      но мы же не потыкатели бабских прихотей, что бы ходить у них в плену. так что бабу на задний деван(там ей место) и парковаться только самому.
      вот это ближе к идеалу

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      Project Бабангида > shlomo 3 ноября 2018, 13:44

      не знаю как у тебя, а у меня Толик нет ни конкретной цели в этой жизни, не сформированного представления о счастье, что бы я начал к нему двигаться.
      болтаюсь как "говно в проруби" но мне так интересней..

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      shinnik > shlomo 3 ноября 2018, 14:04

      так офигенно прячусь, или оно меня как-то хреново ищет…))))
      ----------
      счастье близко.оно рядом..)
      Весь пятак сточил вместе с зубами..пока рыл..))

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      Project Бабангида > shlomo 3 ноября 2018, 14:07

      ну вроде уже я и не мальчик! у большинства сверстников уже семья дети, что то там строят .... а у меня две судимости(вторая условная) и лавочка с теплотрассой за гаражами. всё! со стороны глянуть - балбес , балбесом

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      shinnik > Project Бабангида 3 ноября 2018, 14:08

      к сожалению,или..к счастью..
      точно так же прожил грёбанную жизнь...
      как-то и не жалею....

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      shinnik > shlomo 3 ноября 2018, 14:15

      Рыл я везде..))
      даже Олегу многое не снилось...(
      --ладно,часа два назад пропала,как Макс говорит,нетленка..
      писал.пыхтел,старался..
      в итоге ,так или иначе..
      обосрал..я..
      Жаль.От души,Братья, мироточивил..

      Прям,покурю пойду...))

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      Project Бабангида > shlomo 3 ноября 2018, 14:50

      (с) в основном за драку ..

      в боях мы не только закаляемся, но утверждаемся. причём не только физически.
      уже даже не вспомню сколько модных перцев на этом погорело

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      Project Бабангида > shinnik 3 ноября 2018, 14:51

      (с) прям покурю пойду..)

      желательно в затяжку

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      insider_retro > Project Бабангида 3 ноября 2018, 16:51

      (с) прям покурю пойду..
      А я прям, уже целый час по возвращению, не могу зайти на сайт...((
      Только зайду и зависание... Беда... Всё остальное летает...

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      insider_retro > shlomo 3 ноября 2018, 17:01

      (с) то сделал бы все до наоборот...
      Если бы ты, Толя, по молодости не сделал то, что сделал, то, возможно, позднее, ты бы расплатился за эти судьбоносные пропуски... Это расклад и его сложно изменить своими телодвижениями... За уроки молодости получаешь оценки уже в возрасте...

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      insider_retro > Рубик Докоян 3 ноября 2018, 17:03

      (с) жаль не в реале...
      А может это и хорошо?!..))

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      insider_retro > shinnik 3 ноября 2018, 17:09

      (с) писал, пыхтел, старался...
      Представил тебя в трудах, заботах и творчестве...
      Злой, со сломанным карандашом, в скрипучем кресле и вокруг куча скомканных листков...
      Шучу!!..))

      Строки не строчатся,
      А зубы сволочатся...
      Глаза от гнева застилает,
      Язык всех на х... посылает!..))

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      Project Бабангида > insider_retro 3 ноября 2018, 17:11

      фигня какая то с сайтом. у меня тоже зависание идёт. сообщения с опозданием доходят.
      спишем это на происки заокеанских врагов)

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      Project Бабангида > shlomo 3 ноября 2018, 17:15

      косячит надо в молодости, а то потом позно будет)

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      insider_retro > Project Бабангида 3 ноября 2018, 17:16

      (с) происки заокеанских врагов)...
      Да, нееее!... Это балбесы местного разлива, похоже, не смогли адекватно и своевременно отреагировать на возникшие трудности...))

      У меня на приработках, на разрешение кризисной ситуации даётся до получаса... Ситуации любые - от падения самолёта, до заболевания натуральной оспой... А потом - секир-башка!..

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      shinnik > insider_retro 3 ноября 2018, 17:22

      Язык всех на х... посылает!..))
      --------------------------
      Хреновый амфибрахий у Вас ,Шеф..))
      Да и с хореем видимы проблемы..)

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      Project Бабангида > insider_retro 3 ноября 2018, 17:23

      судя по таким мощным средствам защиты, объект не как не меньше колбасного завода))
      хотя я знаю ты тайны не раскроешь, Макс вокруг тебя как лиса вокруг винограда ходил, но ток и не рассекретил)
      видно документы о не разглашении подписал

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      Project Бабангида > shinnik 3 ноября 2018, 17:26

      (с) хреновый амфибрахий у Вас, Шеф

      дядя, ну раз Акелла промахнулся , можно я Вас буду теперь - мастером называть?)

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      insider_retro > shinnik 3 ноября 2018, 17:26

      (с) видимы проблемы...
      Да, проблемы у меня со многим!..))
      Но видимы они немногим...)) Зато я не стал пыхтеть и стараться, а налепил, как было - с языка!..))
      Упрощенчеством занимаюсь, батенька, но за это, кроме тебя меня никто не пожурит...)) Тем и живу!..))

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 3 ноября 2018, 17:27

      Я уже на проводе. Отобедамши, посмотрел Локо-Арсенал, сейчас смотрю гандбол женский Ростов-Копенггаген и по интернету Динамо-ЦСКА. В ГДР спорт был государственной программой с детского начиная. Там всё было на высоком уровне.

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      Project Бабангида > Project Бабангида 3 ноября 2018, 17:28

      Макс с гор спускается, и у него к вам всем есть вопросы)

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      insider_retro > Project Бабангида 3 ноября 2018, 17:30

      (с) документы о не разглашении подписал...
      Да крестик поставить дело не хитрое!..))
      Просто по дороге домой я обнуляюсь и уже за обедом ничего не помню...
      А Макс и сейчас где-то вокруг ходит, круги заужая!..)) Присматривается..))

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 3 ноября 2018, 17:33

      кстати о ГДР.
      как то любопытствовал кто на олимпиадах в былые времена всех драл.. блин , ГДР, в какой то момент главный конкурент СССР был.

      блин, опять подвисает инет

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      Рубик Докоян > insider_retro 3 ноября 2018, 17:34

      Вечер добрый честной компании. Поздравлять лучше в реале, тем более женщин. Как-то так по жизни у меня, что лучшими друзьями были женщины. И сейчас дружу с первой любовью, она недалеко от Макса живёт, вот двоюродная сестра Наташки была моим лучшим другом на протяжении 35 лет. Редкая женщина, друг, товарищ во всём. Жизнь нас раскидала, теперь кто-то остался в Донецке, другие в Киев уехали.

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 3 ноября 2018, 17:38

      На ОИ и в отдельных видах были очень сильны, особенно в плавании и лёгкой атлетике. Но там фармакология ещё давала такие результаты. Потом это всё вскрылось и стало явью, когда стали проверять на допинг. Тут и мы и остальные этого не чурались.

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      shinnik > shinnik 3 ноября 2018, 17:39

      "Ты знаешь, в последнее время что-то слабеть стал: главное, с утра как будто бы всё ничего, а вот вечером просто с ног валюсь: 2 шага сделаю - падаю, 2 шага сделаю - падаю...

      - Ну это мы подлечим в Швейцарии. И мой геморрой тоже. Геморрой - это от сидения. Много сидишь! Надо ходить!"

      Ширли-Мырли(с)
      )).ну так,без обид..

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 3 ноября 2018, 17:42

      (с) там фармакология давала результаты

      будем откровенны, чистый спорт умер, сейчас идёт битва фармакологов.
      месси на данный момент это лучший её продукт

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      insider_retro > shinnik 3 ноября 2018, 17:45

      (с) Ты знаешь...
      Знаю!.. А что не знаю, - то ведаю!..))
      Буги-Вуги (с)
      Я, как обычно, мимоходом, невпопад и без обид!..))

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 3 ноября 2018, 17:48

      Когда пошли бабки, хорошие призовые, гос. награды, престиж. Мы сильнее их в спорте как и наша система и т.д. Бросили и большие бабки в фармакологию. Многие химичились в ущерб своему здоровью, чтобы показать результат, а это змс, квартиры, машины., бабло. Потом уже создали ВАДА и начали хоть как-то с этим бороться, есть и уголовная ответственность в некоторых странах. А так дисква на 2, 4 года и пожизненно, с аннулированием результатов и наград.

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      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > Project Бабангида 3 ноября 2018, 17:49

      (с) чистый спорт умер...
      Но осталась оздоровительная физкультура!..
      Много людей и в годах и молодых, нарезают круги в парках и на стадионах...
      Они без претензий на пьедесталы, но покупку беговых кроссовок за 5-12 рублей в своих глазах оправдывают!..

      5
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      ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik > Project Бабангида 3 ноября 2018, 17:50

      Акелла промахнулся , можно я Вас буду теперь - мастером называть?)
      ----------
      Агрессивно..(((
      примерно догадываюсь за что...

      Ладно,Андрик...)

      Вот на реке качался буй,
      К нему подплыл какой-то ... (дядя)
      Ты дядя-дядя не балуй,
      А то дельфин откусит ... (ногу)

      И отплывая от буя,
      Мужик остался без ... (ноги)
      На берегу на это глядя,
      Стояли две прекрасных ... (леди)..

      Как-то так ,..наверное..)),смайлики уместны..)
      песню такую пели на мотив какой-то английской песни с вкраплением нашего фольклора..)

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      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > Рубик Докоян 3 ноября 2018, 18:16

      (с) Мы сильнее их в спорте как и наша система...
      А мне кажется, что наши лидеры во многих видах спорта, серьёзно замазаны в допинговых схемах... Участие государства, как и саму систему, мы никогда не признаем, но это не значит, что допинга у нас нет... Он пронизывает весь спорт высших достижений...
      Просто, наша фармакология примитивна, по сравнению с пиндосовской, а потому мы и палимся, а потому мы и в ж...

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik > insider_retro 3 ноября 2018, 18:19

      Упрощенчеством занимаюсь..
      _______________
      Да нет,Андрей,неправильно всё понял...

      Псевдовеселие моё .Метафоры по боку..
      все отвисают ,сами по себе...
      для "красного словца",для складности,для поглощенья...
      не мне читать нравоученья...
      Блудливым языком лизать пытаться..хоку.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 3 ноября 2018, 18:20

      Так я же об этом, я как бы от лица верхов говорил, что мы сильнее и т.д. Надо было показать хоть здесь преимущество нашей системы над капитализмом. Поэтому всё бросалось на это, на завоевание медалей и первых мест. Сколько у нас спортсменов тех лет имеют государственные награды и не одну ? А сейчас главное бабки, плюс авто, а гос награда это так...

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > insider_retro 3 ноября 2018, 18:23

      Фсем превед )))))

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > MaxRnD 3 ноября 2018, 18:28

      Салют, бродяга. Отработал или ты сутками трудишься ?

      6
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      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > MaxRnD 3 ноября 2018, 18:29

      ну здравствуй Максим! долго ты спускался)

      6
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      ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > shlomo 3 ноября 2018, 18:29

      Онотоле, ты со своим вопросом про окрестности Москвы ещё хлеще, чем я с Лаврентий Палычем ! )))
      Я уж начал метаться с Бутово и Бирюлёво, а оно эвоно как ! )))))))

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > Project Бабангида 3 ноября 2018, 18:30

      Привет, Андрик ! Так я ж по серпантину ! ))

      6
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      ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > Рубик Докоян 3 ноября 2018, 18:32

      Привет, Олег !
      Пятидневка. Сегодня просто погода хорошая, так что был вне помещения, а смартфона нет, ибо я все эти гаджеты недолюбливаю ))

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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > MaxRnD 3 ноября 2018, 18:32

      Лишь бы не по серпентарию... )))

      7
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      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > Рубик Докоян 3 ноября 2018, 18:32

      (с) ...потом уже придумали ВАДО

      ВАДО создана на частные деньги, и обслуживает интересы тех кто её создал. вот всё что надо знать о ВАДО

      6
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      ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > insider_retro 3 ноября 2018, 18:34

      (с) Ситуации любые - от падения самолёта, до заболевания натуральной оспой... А потом - секир-башка!..

      Привет, Андреас ! Чую,что ты просто злоупотребляешь Фоллаутом !))))

      7
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      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > shinnik 3 ноября 2018, 18:34

      (с) агрессивно..(((
      примерно знаю за что ...

      Лёх , почему тогда я не знаю?)

      7
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 3 ноября 2018, 18:35

      Да, штатники там рулят с англичанами, но уже и тут есть крен в нашу сторону. Бах не идёт у них на поводу и на даёт рулить всем олимпийским движением. Они хотели себе, блин, такие полномочия, что мама не горюй.

      6
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      ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > Project Бабангида 3 ноября 2018, 18:37

      (с) ..как лиса вокруг винограда ходил...

      Там на виноградниках она (лиса) и сдохла ... уже и кости вороны растащили ! )))

      6
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      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > Рубик Докоян 3 ноября 2018, 18:40

      (с) крен в нашу сторону

      а Олег знаешь как размышляю..? вся система прогнившая, и её не жаль.. хоть Бах, хоть крен в нашу сторону.. всё к чертям пусть идёт...
      там уже всё по уши.. проще с чистого листа, создать новое движение , но не сейчас, сами все замацаные

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik > Project Бабангида 3 ноября 2018, 18:41

      долго спускался...
      но всё стадо быстро поимеет...))

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > MaxRnD 3 ноября 2018, 18:41

      (с) там на виноградниках лиса и сдохла

      она потом на вороне и сыре отыгралась)

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik > Project Бабангида 3 ноября 2018, 18:45

      почему тогда я не знаю?)
      ------------
      Да щас я буду излягаться..!))
      Итак пурги нанёс,что проще бы сье.аться...))

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > shinnik 3 ноября 2018, 18:46

      (с) ...стадо быстро поимеет

      противостоять мы всё равно его напру не сможем..
      лучше расслабиться и получить удовольствие)

      8
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 3 ноября 2018, 18:48

      Туда ведь все бабки вкладывают от каждой страны свой взнос. Просто много политики в спорте, особенно, сейчас на фоне всех событий в мире по отношению к нам. Надо ставить профи, и переизбирать русофобов. С этим Родченковым и его компроматами уже достали всех. Обвинения на показаниях одного клиента строят и делают оргвыводы. Ловите на допинге и принимайте меры ко всем, а не избирательно. Ямайку с её легкоатлетами, как и американских атлетов каждый раз пропускают или не перепроверяют, как наших. Нам и самим надо жёстче тут работать. У нас полностью сменили всех и в РУСАДА теперь новые люди.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > Project Бабангида 3 ноября 2018, 18:48

      (с) ..она потом на вороне и сыре отыгралась)

      Не, это были её более предприимчивые товарки ))

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > shinnik 3 ноября 2018, 18:51

      (с) пурги нанёс...

      а я походу подь.е.ался
      пургу нанёс и не сье.ался..)

      7
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      ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > shlomo 3 ноября 2018, 18:54

      Здорово, Толяныч !
      (с) ..Продаётся лунный грунт. Дёшево. Предоплата. Самовывоз!

      Я, знал, что ты нас далеко не пошлёшь ...... ))

      7
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      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > Рубик Докоян 3 ноября 2018, 18:56

      (с) действовать надо жёстко ...ямайку с её атлетами

      не кто так жёстко ямайку не наказывал, чем сбр. Аргентины, и Шахрин)

      6
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 3 ноября 2018, 18:59

      Ну так то в футболе,))) а в легкой атлетике они бодались с США в спринте и эстафетах, и продолжают уже многие годы.

      6
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      ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > Project Бабангида 3 ноября 2018, 19:00

      (с) ..и лет пять как бросил...

      Андрик, я не смотрю с 2008 года, так что у меня в этом году юбилей - 10 лет без зомбоящика ! )))

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > shinnik 3 ноября 2018, 19:08

      (с) Итак пурги нанёс,что проще бы сье.аться...))

      Лёха, здорово !
      Проще не съ*6@ться, а измотать противника бегом ! ))

      7
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      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > MaxRnD 3 ноября 2018, 19:09

      (с) злоупотребляешь Фоллаутом !)...
      Да, неее... Иногда поигрываю в Rome: Total War!.. Но не более...))

      5
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > MaxRnD 3 ноября 2018, 19:10

      А футбол ты в интернете смотришь, Макс ?

      5
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      ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik > MaxRnD 3 ноября 2018, 19:10

      Я здесь всегда на низком старте....)

      5
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      ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > Рубик Докоян 3 ноября 2018, 19:11

      Да, Олег, только там ......

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > MaxRnD 3 ноября 2018, 19:11

      (с) ...10 лет без зомбоящика

      и не разу не сорвался.? не ужели по Познеру с Ургантом не скучаешь))

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > MaxRnD 3 ноября 2018, 19:13

      (с) 10 лет без зомбоящика... в интернете... только там ...
      А чем зависимость от зомбоящика отличается от безальтернативного инета со всеми его приблудами?!.. Вопрос - не в защиту ТВ...

      5
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      ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > Рубик Докоян 3 ноября 2018, 19:14

      Олег, вот будет ржач, если Динамо Куев опять у Шахтара 0-1 выиграет )))))).
      Они с этим 1-0 уже весь украинский чемп раком поставили
      Тренер Шахтёра в предматчевом интервью говорил, что сегодня они Динамо эту традицию поломают, а оно эвоно как )))))))))))))))))))))))))

      5
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      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > Рубик Докоян 3 ноября 2018, 19:14

      Олег , когда нибудь мы наберёмся сил, и они нам за всё ответят..)
      и за Кубу с Ямайкой тоже

      6
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > MaxRnD 3 ноября 2018, 19:16

      Понятно. Я телеман с детства. Когда у меня ноута не было я ставил рядом с большим телеком маленький и смотрел футбол, баскет, когда были накладки по времени, одновременно по двум телекам.))) Сейчас расписываю программу на неделю по всем спортивным каналам, что у меня есть на кабельном и высматриваю, что будут повторять, то выбираю в онлайне другой просмотр. Также и по ноуту много смотрю.

      5
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      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > shinnik 3 ноября 2018, 19:17

      (с) я здесь всегда на низком старте..)

      не врите дядя! мой старт пониже вашего будет.

      спорим что до гаражей и обратно я вас обгоню)

      8
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > MaxRnD 3 ноября 2018, 19:19

      Я их не смотрю сейчас, но "Шахтёр уже третью игру подряд им летит, если не четвёртую. Подобрали ключик киевляне к нынешнему "Шахтёру". Там принципиальная битва идёт, и редко без стычек и драк обходится.

      5
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      ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > insider_retro 3 ноября 2018, 19:19

      Не звучат даже в фоне ни реклама, ни "Дом-2", ни "Жди Меня", ни прочая помойная ересь
      А каким-либо интернетным искушениям я абсолютно не подвержен )))

      6
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > MaxRnD 3 ноября 2018, 19:19

      Посмотрю голы и моменты в обзоре.

      5
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      ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > MaxRnD 3 ноября 2018, 19:19

      Блин, уже 1-1. Видно начали ломать ...... ))

      5
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      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > insider_retro 3 ноября 2018, 19:21

      (с) чем зомбоящик отличается от инета..

      можно я отвечу? я давно руку тяну..
      :НИЧЕМ)

      ну есть конечно нюансы.. не мне вам рассказывать)

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 3 ноября 2018, 19:21

      Тяжело нам одним со всей этой шоблой тягаться. Да и своя пятая колонна не дремлет.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 3 ноября 2018, 19:22

      У нас всегда есть выбор, что смотреть и читать, как и анализировать самим.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik > Project Бабангида 3 ноября 2018, 19:23

      за Кубу с Ямайкой тоже ..))
      -------------------
      Да ты Брат-3..!)
      За Севастополь уже ответили..)

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > Рубик Докоян 3 ноября 2018, 19:23

      Олег, реал даже с вальядолидом гол родить не может))
      коль кажется умер..!)

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > Project Бабангида 3 ноября 2018, 19:23

      (с) я давно руку тяну...
      Присаживайтесь, оценка - "5"!!..
      Хорошо, когда есть на кого в аудитории опереться!..))

      6
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      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > shinnik 3 ноября 2018, 19:26

      (с) за севастополь уже ответили

      ...крымским мостом, да прям по хребту... знаешь как больно..?! ))

      ...он НАШ

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > shlomo 3 ноября 2018, 19:32

      (с) Как ярко меня скромность украшает...
      Конечно, видим!..))
      Скромность есть у всех, только у кого-то она проявляется, а кого-то украшает!..))

      5
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      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > shlomo 3 ноября 2018, 19:32

      (с) как ярко меня скромность украшает?...))

      Толян... блин.. в точку джи с ноги... я ж сегодня без ракушки...

      катаюсь по полу Толи от смеха , Толи от точности удара ))

      6
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 3 ноября 2018, 19:37

      В "Реале" полный валидол теперь. Нет игры и результата. И опытные игроки могут сломаться от всей этой чехарды. Может ЦСКА успеет проскочить с таким "Реалом" в Мадриде.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > shlomo 3 ноября 2018, 19:39

      Толик, вот я с немцами сегодня пообломался-то (((
      Валеру казахи по миру пустили, ну с ними понятно - дикие люди, степняки, а вот меня скромные немецкие бюргеры (гопники хреновы) до носков раздели ))))))

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > shlomo 3 ноября 2018, 19:42

      (с) поймёшь...
      )))))))))))++
      Как я тебя, Толя, понимаю...))
      К нашему вниманию ты обратился рифмованием)))
      А к чреву холодильника сегодня, ты тоже со стихами подходишь?!..))

      6
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      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > Рубик Докоян 3 ноября 2018, 19:42

      разве что осасуна ащё реал не пнула...) у неё ещё всё в переди )

      7
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      ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > shlomo 3 ноября 2018, 19:45

      (с) .. Плохо, Ночь, Темно, Дурман, Утро, Ноги, Тапки, Кран......

      Продолжение
      Шасть в карман, а там - БАНАН ! )))

      6
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 3 ноября 2018, 19:45

      Там ведь болельщики не спартаковские, одними кричалками и баннерами не ограничатся. Замутят так, что и полиция не справится...

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > shlomo 3 ноября 2018, 19:46

      (с) плохо, ночь, темно, дурман, утро, ноги , тапки , кран...

      )))+++ Толян ты сделал этот день))
      как будто ты к меня в доме побывал... я даже обернулся )

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > MaxRnD 3 ноября 2018, 19:47

      и про БАНАН в точку ))

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > Рубик Докоян 3 ноября 2018, 19:48

      (с) замутят так...

      эти тайны Мадридского двора из Москвы координируют))

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > Project Бабангида 3 ноября 2018, 19:49

      покину вас не надолго..

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 3 ноября 2018, 19:51

      Ночь не сплю, в глазах туман. На душе сплошной дурман. Тапки в руки и на кухню. Ну а там Толян-братан...

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 3 ноября 2018, 19:54

      У них свои проблемы, у нас свои. Будем решать по мере их поступления...

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > Рубик Докоян 3 ноября 2018, 19:56

      Шахта сподобалась на 96 минуте выйти вперёд ))

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > shlomo 3 ноября 2018, 19:57

      (с) живу я как в прострации...
      )))))))))))))))))))))))+++++
      Не завидное местонахождение, которое характеризуется предельной истощаемостью, расслабленностью, беспомощностью, снижением реакции на внешние раздражители...
      Где-то мне уже подобное попадалось!..))
      Продолжай на нас, внешних, реагировать!..))

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > MaxRnD 3 ноября 2018, 20:00

      Ну наконец-то " Шахтёр" прервал эту неприятную серию недавних поражений от киевлян. В играх между ними почти всегда по 6-8 минут добавочного времени играют.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > shlomo 3 ноября 2018, 20:04

      Взаимно Толя, как и с другими ребятами. Вот так слово за слово и собралась наша компания честная. Сейчас тоже не на долго отвлекусь. С Донецком по телефону по говорю. Пока дома нет, позже позвоню.)))

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > shlomo 3 ноября 2018, 20:08

      (с) Это всё моё, родное...
      Понимание этого, надеюсь, поднимет тебе настроение, улучшит душевное равновесие и придаст сил в повседневной деятельности!..))
      Всё просто и понятно!.. И это замечательно!..))

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > Project Бабангида 3 ноября 2018, 20:13

      (с) покину вас не надолго...
      Знаем мы, каково это "ненадолго"..))
      Недавно жена назидательно рассказала анекдот...))

      Супруга поздно и под шафе пришла домой...
      Разгневанный муж, потрясая будильником, спрашивает - почему так долго и т.п...
      Жена не теряя присутствия духа отвечает - не тряси будильником, а то в следующий раз будешь календарём трясти...))

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > shlomo 3 ноября 2018, 20:16

      (с) ..Вот банан — ребятам друг.

      Толик, Банан в строфе был мною применён в контексте ЗЕРО ! ))

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > shlomo 3 ноября 2018, 20:36

      Арсенал-Ливер не будешь смотреть ? Только начали, тогда спокойной ночи и до завтра.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > shlomo 3 ноября 2018, 20:40

      Спасибо за вечер!.. Всех благ!..
      А уста мои перед сном будут шептать упоительные стихи про холодильник!!..))

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 3 ноября 2018, 20:41

      Холодильник не амбар, отвечает за базар. )))

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      MaxRnD > shlomo 3 ноября 2018, 20:48

      Давай, Толяныч, здоровый сон - 90% здоровья ! ))

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      MaxRnD > insider_retro 3 ноября 2018, 21:24

      shlomo (с) ..Меня ты Господи, поймёшь ..
      insider_retro (с) ..Как я тебя, Толя, понимаю...

      Душевно, чо ! ))

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      insider_retro > MaxRnD 3 ноября 2018, 21:28

      Опаа... Вот это я замахнулся...))
      Прикрепился к слову, а получилось, что взметнулся в пантеон...))

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      MaxRnD > insider_retro 3 ноября 2018, 21:48

      Андреас, не скромничай, а просто похадатайствуй о нас согбенных и смиренных, там, у вас, на сияющем "Олимпе" ! )))
      PS Раз уж спалился так неосмотрительно ... )))

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      insider_retro > MaxRnD 3 ноября 2018, 21:56

      (с) походатайствуй о нас согбенных...
      Pardonne moi... Не обладаю полномочиями...
      Сами уж, как-нибудь, через тернии к звёздам!..
      По головам страждущих и по перстам молящихся...
      Как обычно, - в суе...

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      MaxRnD > insider_retro 3 ноября 2018, 22:19

      Андреас, ночи доброй !
      А заодно также и всем, зашедшим на огонёк попозже ))

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      insider_retro > MaxRnD 3 ноября 2018, 22:21

      Макс, почивай с миром и надеждой!..))
      Всех благ!!..))

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      Рубик Докоян > MaxRnD 3 ноября 2018, 22:27

      Ну что, Макс, завтра "Ростов" упрётся на ничью с "Краснодаром" ?...

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      Рубик Докоян > MaxRnD 3 ноября 2018, 22:28

      До завтра. Будем болеть за "Ростов".

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      Рубик Докоян > insider_retro 3 ноября 2018, 22:30

      Все разбрелись на покой, Андрюха на посиделках. Сейчас "Юве"-Кальяри будут показывать. Посмотрим как Рон выглядит.

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      insider_retro > Рубик Докоян 3 ноября 2018, 22:35

      (с) Посмотрим...
      Смотрел Арсенал-Ливерпуль... Роскошно!!

      Дибала уже один запихал... Нынче доминаторы в чемпах доминируют на поле!!..))

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      Рубик Докоян > insider_retro 3 ноября 2018, 22:40

      Смотрел, игра понравилась. Вижу программу изменили на Матч ТВ. Сейчас были новости и покажут АПЛ "шпоры" против "волков". Придётся их смотреть, а завтра все игры РПЛ по интернету.

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      MaxRnD > Рубик Докоян 4 ноября 2018, 07:54

      Олег, утро доброе !
      Что-то мне кажется, что все эмоции Ростова остались на кубковой игре с Зенитом и упираться уже будет нечем. Либо ничья, либо поражение Ростова ....
      Но это ИМХО, а там посмотрим, ибо Ростов трудно предсказуем не только в играх с лидерами, но и с откровенно слабыми соперниками...

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      MaxRnD > shlomo 4 ноября 2018, 08:47

      (с) .. Очень модный, заводной. Ты возьми его с собой.

      Если 8 марта в офисе стать на табуретку и продекламировать такое творение, то перед этим выходом заранее надо будет определить пути к бегству .... )))

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      Рубик Докоян > MaxRnD 4 ноября 2018, 09:11

      Просто у "Краснодара" длинная скамейка и в Кубке дал многим из основы отдохнуть. У " Ростова" такой возможности нет, но если по физике матч вытянут, то я на ничью рассчитываю.

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