Матюиди: «Возле Роналду все чувствуют себя сильнее. В свои 33 он дает нам дополнительный стимул»

Полузащитник «Ювентуса» Блейз Матюиди поделился мнением об игре форварда Криштиану Роналду.

«Мы все смертельно устали после матча с «МЮ», кроме Криштиану. Он работал как ненормальный с того дня, как приехал сюда. Он делал это больше, чем кто-либо другой, и он сказал мне, что «должен» вести себя так.

Вот почему в свои 33 он является примером для нас и дает нам дополнительный стимул. Его влияние не ограничивается работой в течение недели.

Он играет решающую роль на протяжении 90 минут. Он может делать то, чего не могут другие, и помогает улучшить игру.

Все чувствуют себя сильнее возле него. В этом смысле он лидер», – сказал Матюиди.

Роналду: «Только два игрока в мире способны быть на высоком уровне более десяти лет»