Семин: «Кверквелии на голову наложили 12 швов»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал о составе на матч 1/8 финала против «Енисея» (4:1).

– С чем связан выбор такого стартового состава – ротация или травмы игроков?

– Все в комплексе. У нас не очень большая группа игроков. По медицинским показаниям не могли выйти Смолов, Кверквелия, которому на голову наложили 12 швов, Чорлука, Фарфан. Бывают ситуации, когда игрок долго сидит в резерве, тренируется хорошо, а в игровой ритм не попадает. Здесь все хорошо вошли в игру.

– Польские коллеги говорят, что у Рыбуса рецидив и он выйдет нескоро. Почему поляки об этом сообщают?

– Не знаю, почему говорят польские коллеги. Вообще поставить диагноз и вылечить довольно сложно. Но не думаю, что у Рыбуса такая серьезная травма. Ему надо проявлять волю и выходить играть.

Кверквелия получил травму головы 28 октября в матче против «Енисея» в РПЛ (3:0) после столкновения с Артуром Саркисовым.