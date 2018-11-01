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    Семин: «Кверквелии на голову наложили 12 швов»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал о составе на матч 1/8 финала против «Енисея» (4:1).

    – С чем связан выбор такого стартового состава – ротация или травмы игроков?

    – Все в комплексе. У нас не очень большая группа игроков. По медицинским показаниям не могли выйти Смолов, Кверквелия, которому на голову наложили 12 швов, Чорлука, Фарфан. Бывают ситуации, когда игрок долго сидит в резерве, тренируется хорошо, а в игровой ритм не попадает. Здесь все хорошо вошли в игру.

    – Польские коллеги говорят, что у Рыбуса рецидив и он выйдет нескоро. Почему поляки об этом сообщают?

    – Не знаю, почему говорят польские коллеги. Вообще поставить диагноз и вылечить довольно сложно. Но не думаю, что у Рыбуса такая серьезная травма. Ему надо проявлять волю и выходить играть.

    Кверквелия получил травму головы 28 октября в матче против «Енисея» в РПЛ (3:0) после столкновения с Артуром Саркисовым.

    Источник: «Матч ТВ»

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    01.11.2018 00:18
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2187

      Bozigit 1 ноября 2018, 08:41

      Как будто в регби сыглал

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