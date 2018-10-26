Моуринью: «Не уверен, что Де Хеа продлит контракт с «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью высказался по поводу будущего вратаря Давида Де Хеа.

Контракт испанца с английской командой истекает летом 2019 года, у манкунианцев есть опция продления соглашения еще на один сезон.

«Я не уверен в том, что он продлит контракт. Но давайте посмотрим, как все сложится. Конечно, очень важно сохранить Давида, но только он сам и его представители знают ответ на этот вопрос. Могу лишь сказать, что Де Хеа очень важен для нас», – заявил Моуринью.

Ранее сообщалось, что голкипера хочет бесплатно заполучить «Ювентус».