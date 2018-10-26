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    Моуринью: «Не уверен, что Де Хеа продлит контракт с «Манчестер Юнайтед»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью высказался по поводу будущего вратаря Давида Де Хеа.

    Контракт испанца с английской командой истекает летом 2019 года, у манкунианцев есть опция продления соглашения еще на один сезон.

    «Я не уверен в том, что он продлит контракт. Но давайте посмотрим, как все сложится. Конечно, очень важно сохранить Давида, но только он сам и его представители знают ответ на этот вопрос. Могу лишь сказать, что Де Хеа очень важен для нас», – заявил Моуринью.

    Ранее сообщалось, что голкипера хочет бесплатно заполучить «Ювентус».

    Источник: Sky Sports

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    26.10.2018 21:27
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 26 октября 2018, 21:54

      Да, хогоший вгатарь стоит догого...

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      Рейтинг: +1941

      Таганский 26 октября 2018, 21:51

      Не уверен, что МЮ продлит контракт с Моуром..

      0
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      Рейтинг: +2009

      DMитрий 26 октября 2018, 21:47

      Есть ощущение, что ты Маур сам-то раньше вещички соберёшь.

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