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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Мещеряков: «Слова Семина про Штоффельсхауса? Вопросы между людьми должны решаться в диалоге»

    Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков высказался по поводу высказываний главного тренера Юрия Семина в адрес спортивного директора клуба Эрика Штоффельсхауса. Семин выпустил книгу, в которой подверг критике работу немецкого специалиста.

    «Самого произведения Семина не читал, но у меня есть определенная позиция: все вопросы между людьми должны решаться в диалоге между ними. Ну а книги нужно писать по истечении какого-либо времени.

    Со временем люди начинают более лояльно относиться к тем или иным событиям, которые произошли с ними. Следовательно, и оценивают они их по-другому, пропадает определенный фактор субъективизма», — сказал Мещеряков.

    Источник: Чемпионат.com

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    26.10.2018 19:52
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1440

      balam 27 октября 2018, 11:14

      Юрию Павловичу-респект. почему то ему верю безоговорочно. насчет футбола канешна

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      Рейтинг: +24369

      DOCTOR PENALTY 26 октября 2018, 23:12

      Молодец Палыч, у.....й их регулярно!

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      Рейтинг: +2420

      zritelx 26 октября 2018, 21:59

      А ведь с самого начала было понятно, Семин не устраивает ни Геруса , ни других функционеров Локо, c ним очень трудно проводить сомнительные трансферы и попросту пилить РЖДевские, т.е. государственные деньги.

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      Рейтинг: +6867

      Антибиотик 26 октября 2018, 21:30

      Диалог с этими хапугами не получается. Палыч написал книгу, изложил свои мысли, имеет право.

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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 26 октября 2018, 19:56

      ...его стихи мы не читали,вроде,
      но всё равно уверены :Он враг!

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