Мещеряков: «Слова Семина про Штоффельсхауса? Вопросы между людьми должны решаться в диалоге»

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков высказался по поводу высказываний главного тренера Юрия Семина в адрес спортивного директора клуба Эрика Штоффельсхауса. Семин выпустил книгу, в которой подверг критике работу немецкого специалиста.

«Самого произведения Семина не читал, но у меня есть определенная позиция: все вопросы между людьми должны решаться в диалоге между ними. Ну а книги нужно писать по истечении какого-либо времени.

Со временем люди начинают более лояльно относиться к тем или иным событиям, которые произошли с ними. Следовательно, и оценивают они их по-другому, пропадает определенный фактор субъективизма», — сказал Мещеряков.