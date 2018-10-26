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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Мостовой: «Вообще не знаю, кто такой Рианчо. Иногда удивляет, как люди становятся главными тренерами»

    Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой высказал мнение о том, что тренер «Арсенала» Олег Кононов может возглавить красно-белых.

    В понедельник, 22 октября, руководство московского клуба отправило в отставку Массимо Карреру, назначив исполняющим обязанности главного тренера помощника итальянца Рауля Рианчо. После это в СМИ стали активно появляться слухи, что Кононов – основной кандидат на приход в «Спартак».

    «Не знаю, почему говорят о Кононове. У него контракт с тульским «Арсеналом». Не понимаю, как такое возможно. Хотя у нас бывают разные истории.

    Кто такой Рианчо, я вообще не знаю. Как бы ни говорили, где он работал – у нас многие люди работали в разных клубах. Занимались физподготовкой, носили мячи или надували их. Спокойно к этому отношусь, но иногда удивляет, как люди становятся главными тренерами», – сказал Мостовой.

    Источник: Р-Спорт

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    26.10.2018 18:59
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    Комментарии33
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      Рейтинг: +1440

      balam 27 октября 2018, 11:20

      Саня,не поверишь-не ты один

      0
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      Рейтинг: +28759

      JTherry 27 октября 2018, 01:46

      "духовитые" спартаковские ветераны очередной раз собираются оказать неоценимую "помощь" Спартаку) Саша, учиться надо было на тренера - не удивлялся бы сейчас, как главными тренерами становятся...

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 26 октября 2018, 23:04

      Саша, лучше пусть они становятся главными тренерами, чем врачами, учителями, юристами и т.д...

      3
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      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > Рубик Докоян 26 октября 2018, 23:12

      Олег привет! рад что вернулся.. я убегаю, инсайдер базу забил

      3
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 26 октября 2018, 23:14

      Привет, Андрюша ! Я позже зайду и отмечусь. И базу на завтра сделаю. Пока немного отхожу от непривычных для себя двух дней... )))

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > Рубик Докоян 26 октября 2018, 23:17

      я понял! базу инсайдер сегодня забил. у него в профиле глянешь .
      я гулять ..

      3
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 26 октября 2018, 23:18

      Я понял. Ко всем в профиль сегодня постараюсь зайти и два стакана водки не помеха... )))

      3
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      Рейтинг: +2009

      DMитрий 26 октября 2018, 21:53

      Так и Рианчо не знает кто такой Мостовой!

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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad > DMитрий 26 октября 2018, 23:48

      Как это не знает? В музее Спартака явно его видел.

      2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Владислав Vlad 27 октября 2018, 00:25

      Разве Мостового знают по музею " Спартака" ?...

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      Рейтинг: +2009

      DMитрий > Владислав Vlad 27 октября 2018, 01:08

      Выключи рельсы, будь гибче.

      0
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      Рейтинг: +4436

      ЮНик > DMитрий 27 октября 2018, 09:11

      Испанец Рианчо может и неважный тренер, но он не полный профан в футболе, как некоторые "комментаторы" на этом ресурсе. Прочитай хоть заголовок ссылки, "поклонник" Depeche Mode! https://www.championat.com/football/article-3081113-zvezda-spartaka-legenda-selty.html

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      Рейтинг: +2009

      DMитрий > ЮНик 27 октября 2018, 09:48

      А никто про то что он профан и не говорит, похоже ты такой же плоский как коллега выше - Рубик Д.

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      Рейтинг: +432

      --Сергей-- 26 октября 2018, 21:34

      По мне так Рианчо из породы Глушакова - ни чего из себя не представляет, но мнит себя великим!

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      Рейтинг: +854

      amazonaws 26 октября 2018, 21:10

      Рианчо не сделал «Спартак» лучше???
      Прогресс на лицо!
      При Рианчо не проиграли, а при Каррере могли и проиграть!
      Но проблем в Спартаке ХВАТАЕТ.
      Хорошо, что уже не проиграли.
      Ничья, как счастье для обессиленного Спартака и измотанного глушаковскими скандалами.
      Спартаку очень повезло, что "Рейнджерс" не забил свои моменты.
      Спартак наиграл на ничью и хорошо, что не проиграл.
      По игре было видно, что игроки Спартака СПЛАВИЛИ Карреру и это сказалось в матче с "Рейнджерс"!
      Негативный фон пока не рассосался и даёт о себе знать в каждой игре.

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      Рейтинг: +6867

      Антибиотик > amazonaws 26 октября 2018, 21:39

      Какой прогресс? Просто, как всегда в такой ситуации бывает, смена главного тренера, первые несколько игр позволяет команде сыграть более эмоционально и на подъёме. Возможно Федун сделал ставку именно на этот аспект, чтобы дотянуть до зимнего ТО и не спеша выбрать замену Каррере.

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      Рейтинг: +1307

      21082014 26 октября 2018, 21:04

      Прежде чем так избавляться от главного тренера,логичнее и разумнее было бы решить вопрос с его приемником..но у Федуна своё видение ситуации..потому и во главе Рианчо.

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      Рейтинг: +451

      frizom 26 октября 2018, 20:23

      Забавно но такими же словами Мостовой говорил про Карреру... может это хороший знак?

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      Рейтинг: +23534

      Мары 26 октября 2018, 20:17

      О Рианчо информации хватает.Другой вопрос, что ни где мужик на роли главного тренера не был и не факт , что справится с предложенной задачей.Возникает вопрос, что такого экстренного потребовалось Федуну, что он убрал Карреру.Это по среди сезона сравнимо с выстрелом себе в ногу.

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      Рейтинг: +818

      Serjio82 > Мары 26 октября 2018, 21:12

      Карреру любят болельщики!с этим Федун не смог смериться.Да и не понравились ему слова Карреры что Еременко прерогатива Федуна,да и Глушаков это человек Федуна,вот и слили тренера.Бардак в клубе нравиться Федуну,если он на это пошел.

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      Рейтинг: +1000

      Max Bobr 26 октября 2018, 20:10

      Швыряет Федуна во все тяжкие, сердце уже щемит за Спартак и его судьбу...

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