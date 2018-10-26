Мостовой: «Вообще не знаю, кто такой Рианчо. Иногда удивляет, как люди становятся главными тренерами»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой высказал мнение о том, что тренер «Арсенала» Олег Кононов может возглавить красно-белых.

В понедельник, 22 октября, руководство московского клуба отправило в отставку Массимо Карреру, назначив исполняющим обязанности главного тренера помощника итальянца Рауля Рианчо. После это в СМИ стали активно появляться слухи, что Кононов – основной кандидат на приход в «Спартак».

«Не знаю, почему говорят о Кононове. У него контракт с тульским «Арсеналом». Не понимаю, как такое возможно. Хотя у нас бывают разные истории.

Кто такой Рианчо, я вообще не знаю. Как бы ни говорили, где он работал – у нас многие люди работали в разных клубах. Занимались физподготовкой, носили мячи или надували их. Спокойно к этому отношусь, но иногда удивляет, как люди становятся главными тренерами», – сказал Мостовой.