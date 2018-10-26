РФС обязал «Динамо» частично выплатить Ташаеву задолженность по призовым

Палата по разрешению споров обязала «Динамо» выплатить полузащитнику Александру Ташаеву задолженность по призовым.

Футболист перешел из «Динамо» в «Спартак» летом этого года. В начале октября СМИ сообщили, что хавбек потребовал у бело-голубых выплатить бонус в размере 5 тысяч евро, который причитался ему по контракту за результативные действия.

«Удовлетворить заявление Ташаева в отношении ФК «Динамо-Москва» о взыскании задолженности по дополнительному вознаграждению частично.

Обязать ФК «Динамо-Москва» выплатить Ташаеву задолженность по дополнительному вознаграждению по результатам выступления в официальных матчах за основной состав «Динамо» в спортивном сезоне-2017/18. Обязать ФК «Динамо-Москва» выплатить Ташаеву проценты за задержку выплаты задолженности.

В удовлетворении остальной части требований Ташаева в отношении ФК «Динамо-Москва» отказать», – сообщается на официальном сайте РФС.