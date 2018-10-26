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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    РФС обязал «Динамо» частично выплатить Ташаеву задолженность по призовым

    Палата по разрешению споров обязала «Динамо» выплатить полузащитнику Александру Ташаеву задолженность по призовым.

    Футболист перешел из «Динамо» в «Спартак» летом этого года. В начале октября СМИ сообщили, что хавбек потребовал у бело-голубых выплатить бонус в размере 5 тысяч евро, который причитался ему по контракту за результативные действия.

    «Удовлетворить заявление Ташаева в отношении ФК «Динамо-Москва» о взыскании задолженности по дополнительному вознаграждению частично.

    Обязать ФК «Динамо-Москва» выплатить Ташаеву задолженность по дополнительному вознаграждению по результатам выступления в официальных матчах за основной состав «Динамо» в спортивном сезоне-2017/18. Обязать ФК «Динамо-Москва» выплатить Ташаеву проценты за задержку выплаты задолженности.

    В удовлетворении остальной части требований Ташаева в отношении ФК «Динамо-Москва» отказать», – сообщается на официальном сайте РФС.

    Источник: Официальный сайт РФС

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    26.10.2018 18:50
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +250

      Vitaly1960 27 октября 2018, 11:52

      Палата не должна нос совать в дополнительные выплаты, это дело клуба решать кого поощрить дополнительно. А за перебежчика могли вступиться только коррумпированные функционеры, симпатизирующие "Спартаку" или "подмасленные " агентом игрока!

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      Рейтинг: +451

      frizom > Vitaly1960 27 октября 2018, 13:47

      Если по контракту игроку положены выплаты то почему клуб имеет право их не отдавать? Научились бы работать луче, хотя бы как Спартак. Мы вот Каррере все сразу выплатили

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      Рейтинг: +8883

      GoLenaStop 26 октября 2018, 19:56

      Всё уперлось в бабло....И опять спартак... Плять, жлобьё..

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      Рейтинг: +451

      frizom > GoLenaStop 26 октября 2018, 20:25

      а Спартак то что? Это Динамо ведет себя как динамо

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      Рейтинг: +7923

      FanatSerj 26 октября 2018, 19:12

      но хоть так порадовать пацана, а то насколько он был охрененен в Динамо, настолько же он уныл в Спартаке. Вчера в ЛЕ ну вообще ни о чем был.

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