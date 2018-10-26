«Реал» все еще хочет пригласить Покеттино и готов заплатить «Тоттенхэму» 40 миллионов

«Реал» планирует пригласить главного тренера «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино.

Руководство мадридцев по-прежнему заинтересовано в услугах аргентинского специалиста и сейчас перепроверяет, если есть какие-либо шансы заполучить Покеттино, прежде чем принять окончательное решение о новом тренере.

«Реал» надеется, что аргентинец может задуматься об уходе из «Тоттенхэма» после ничьей с ПСВ (2:2) в третьем туре Лиги чемпионов, которая значительно снизила шансы лондонцев на выход в плей-офф турнира. За переход Покеттино мадридский клуб готов заплатить «Тоттенхэму» 40 миллионов фунтов стерлингов (около 45 миллионов евро).