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    «Реал» все еще хочет пригласить Покеттино и готов заплатить «Тоттенхэму» 40 миллионов

    «Реал» планирует пригласить главного тренера «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино.

    Руководство мадридцев по-прежнему заинтересовано в услугах аргентинского специалиста и сейчас перепроверяет, если есть какие-либо шансы заполучить Покеттино, прежде чем принять окончательное решение о новом тренере.

    «Реал» надеется, что аргентинец может задуматься об уходе из «Тоттенхэма» после ничьей с ПСВ (2:2) в третьем туре Лиги чемпионов, которая значительно снизила шансы лондонцев на выход в плей-офф турнира. За переход Покеттино мадридский клуб готов заплатить «Тоттенхэму» 40 миллионов фунтов стерлингов (около 45 миллионов евро).

    Источник: The Sun

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    26.10.2018 18:38
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 26 октября 2018, 19:30

      Покеттино рано в Реал, он как тренер еще ничего не выиграл.

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