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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Капелло: «Кокорин, что же ты натворил?! Ну и дурачок же ты»

    Бывший тренер сборной России Фабио Капелло высказал свою точку зрения по поводу скандального инцидента с участием нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.

    Ранее футболисты поучаствовали в избиении двух человек в Москве. Суд арестовал их до 8 декабря. Кокорина и Мамаева обвиняют по статьям «Побои» и «Хулиганство».

    – Кокорин, Кокорин, что же ты натворил?! Я в шоке! Разумеется, информация о нем и Мамаеве быстро долетела и до Италии. Как такое возможно?! У меня это просто в голове не укладывается. Это что же надо было делать накануне, чтобы утром устроить такой дебош?! Mamma mia!

    – Когда вы тренировали сборную России, случались ли какие-то инциденты с участием Кокорина?

    – В том-то и дело, что нет! Это очень талантливый по-футбольному парень, а в работе он не доставлял никаких проблем. Был дисциплинирован, четко выполнял все наши упражнения и задания. Даже не просто четко, а с энтузиазмом. И делал все то, что надо было, веря в наш тренерский штаб. Если бы я ему сказал тогда, например, залезть на дерево, он был без раздумий туда залез, потому что понимал – так надо! Кокорин вел себя в работе профессионально, а благодаря таланту действительно мог рассчитывать на многое. Но…

    Понимаете, у игроков такого таланта должен быть рядом грамотный агент или юрист. Молодому парню трудно одному преодолевать соблазны. Как только появляются первые серьезные деньги, возникают объективные для такого возраста проблемы. И если рядом нет человека, который вовремя удержит от глупостей и подтолкнет тебя в нужную сторону, парень может сорваться. Так вот, у Кокорина не было рядом такого человека. Понятно, что и сейчас не оказалось. Уже когда я ушел из сборной России, то видел в сети фото Кокорина из сериала про сладкую жизнь. Тогда уже мне стало за него тревожно, но все-таки в голову не могло прийти, что он сорвется именно так! Ну, дурачок же ты, Кокорин, как же так?! Мне очень обидно. И мне его искренне жаль.

    Источник: «Матч ТВ»

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    26.10.2018 15:35
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    Комментарии28
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      Рейтинг: +1440

      balam 27 октября 2018, 11:10

      все верно. обидно за балбеса. все надежды подает. ван бастен в 28 уже играть закончил

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      Рейтинг: +854

      amazonaws 26 октября 2018, 21:53

      Дзюба уже догнал Кокорина в списке бомбардиров в еврокубках.
      Молодец Артём, зря времени не теряет!
      Пока Кокорин "прохлаждается" в СИЗО, у Артёма есть все возможности его перегнать и уйти в отрыв.
      В матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы нападающий «Зенита» Артём Дзюба забил гол в ворота французского «Бордо».
      Для Артёма этот мяч стал 20-м в еврокубках.
      По этому показателю Дзюба догнал нападающего Кокорина.
      Артём Дзюба забил 13 мячей в еврокубках за «Зенит» и ещё семь во время выступлений в «Спартаке».
      Для покорения отметки в 20 мячей в еврокубках ему потребовалось 53 матча.
      На счету Кокорина 42 матча в еврокубках.
      Дзюба и Кокорин делят четвёртое место в списке лучших бомбардиров российских клубов в еврокубках.
      Больше них забивали только:
      - Сейду Думбия - 23 гола,
      - Александр Кержаков - 28,
      - Вагнер Лав - 30.
      Желаем Артёму скорейшего выздоровления и почаще забивать.

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      Рейтинг: +1230

      Grey33 26 октября 2018, 21:37

      Дурачок - слишком мягко. Дебил больше подходит.

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      Рейтинг: +2117

      Bozigit 26 октября 2018, 20:04

      Прям таки сказал?

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      Рейтинг: +2097

      Валерий1965 26 октября 2018, 18:51

      Злорадствуйте))) Те, кто вопит о справедливости, о "зажрались"... Вспоминают недоказанную и необоснованную хрень про Монако... Вероятно - вы все святые) Ребят арестовали по беспределу и держат на угоду таких как вы... Но они выйдут и будут играть, а вы навсегда останетесь глупой, не грамотной, зависливой и ничтожной толпой) Счастья вам)

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      Рейтинг: +2316

      кошмарик > Валерий1965 26 октября 2018, 19:06

      Валера! выпей таблетку и успокойся.. или попроси кого-нибудь ударить тебя стулом по башке.. может мозг на место встанет!

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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty > Валерий1965 26 октября 2018, 19:16

      Эй, грамотный, а ты не забыл, что «неграмотный» слитно пишется!?)))

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      Рейтинг: +2097

      Валерий1965 > кошмарик 26 октября 2018, 21:53

      Ну вот) Ответ в стиле))) Но совсем не на вопрос))) Я спокоен... А стул... За это под арест не берут...

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      Рейтинг: +2097

      Валерий1965 > filosof sparty 26 октября 2018, 21:58

      Это редактор... Гораздо важнее обращение не "ты" к незнакомому человеку..С воспитанием явная проблема....А ответ ваш по теме) Вам нечего сказать... Завидуйте и радуйтесь горю... Оно не ваше...

      -1
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      Рейтинг: +200

      Juic > Валерий1965 26 октября 2018, 22:33

      Не, ну чё такова? Терпилу отмудохали стулом с корешами, а нас мусора в крытку по беспределу! Куда катится мир? Чётких пацанов с фрерами равняют! Караул!

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      Рейтинг: +100913

      zigbert 26 октября 2018, 18:49

      В чем то Капелло прав. Не оказалось рядом человека ,который бы удержал Кокорина ,а деньги ,они развращают.

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      Рейтинг: +357

      3емлянин 26 октября 2018, 17:19

      Доигрался, пускай теперт отвечают за содеяное.

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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 26 октября 2018, 17:17

      если бы сказал сядешь в сизо -он и без раздумий сел в сизо потому что так надо ! Мамма миа!!!!!!!!

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      Рейтинг: +3581

      Axe111 26 октября 2018, 16:52

      Они ****** вместе с придурком мамаевым, прям видно по нему что он дол****

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      Рейтинг: +1573

      Муруал 26 октября 2018, 16:30

      Да,Кокорин-дурачок,ум сменил на "пятачок".Станет пусть теперь наукой,жизнь бывает тоже мукой.

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