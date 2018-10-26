Капелло: «Кокорин, что же ты натворил?! Ну и дурачок же ты»

Бывший тренер сборной России Фабио Капелло высказал свою точку зрения по поводу скандального инцидента с участием нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.

Ранее футболисты поучаствовали в избиении двух человек в Москве. Суд арестовал их до 8 декабря. Кокорина и Мамаева обвиняют по статьям «Побои» и «Хулиганство».

– Кокорин, Кокорин, что же ты натворил?! Я в шоке! Разумеется, информация о нем и Мамаеве быстро долетела и до Италии. Как такое возможно?! У меня это просто в голове не укладывается. Это что же надо было делать накануне, чтобы утром устроить такой дебош?! Mamma mia!

– Когда вы тренировали сборную России, случались ли какие-то инциденты с участием Кокорина?

– В том-то и дело, что нет! Это очень талантливый по-футбольному парень, а в работе он не доставлял никаких проблем. Был дисциплинирован, четко выполнял все наши упражнения и задания. Даже не просто четко, а с энтузиазмом. И делал все то, что надо было, веря в наш тренерский штаб. Если бы я ему сказал тогда, например, залезть на дерево, он был без раздумий туда залез, потому что понимал – так надо! Кокорин вел себя в работе профессионально, а благодаря таланту действительно мог рассчитывать на многое. Но…

Понимаете, у игроков такого таланта должен быть рядом грамотный агент или юрист. Молодому парню трудно одному преодолевать соблазны. Как только появляются первые серьезные деньги, возникают объективные для такого возраста проблемы. И если рядом нет человека, который вовремя удержит от глупостей и подтолкнет тебя в нужную сторону, парень может сорваться. Так вот, у Кокорина не было рядом такого человека. Понятно, что и сейчас не оказалось. Уже когда я ушел из сборной России, то видел в сети фото Кокорина из сериала про сладкую жизнь. Тогда уже мне стало за него тревожно, но все-таки в голову не могло прийти, что он сорвется именно так! Ну, дурачок же ты, Кокорин, как же так?! Мне очень обидно. И мне его искренне жаль.