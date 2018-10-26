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    Какой вы футболист?

    Моуринью – о возвращении Ибрагимовича в «МЮ»: «Нет, нет»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью отрицает интерес к бывшему нападающему команды Златану Ибрагимовичу.

    Швед выступал за «МЮ» с лета 2016 по март 2018 года, после чего перешел в «Лос-Анджелес Гэлакси». Ранее появилась информация, что «Юнайтед» рассматривает вариант с подписанием 37-летнего футболиста в зимнее трансферное окно.

    «Заинтересован ли я в Ибрагимовиче? Нет, нет», – сказал Моуринью.

    В 2018 году Ибрагимович провел за «Гэлакси» 26 матчей в МЛС, забил 22 гола и сделал семь результативных передач.

    Источник: Goal

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    26.10.2018 13:45
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 26 октября 2018, 22:14

      Кошка с собакой в футбол уже не сыграют... ))) А кто есть кто не так важно.

      3
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      Рейтинг: +986

      Mirak92 26 октября 2018, 16:14

      Когда же выгонят то его а???

      0
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      Рейтинг: -1

      nintendose 26 октября 2018, 14:35

      Че мужики как там ваши ставки? Не надоело деньги сливать? Есть проверенный сайт king-ball.ru беру прогнозы там. Если захотите отблагодарить меня за подгон, на сайте найдете под ником Гол! Я там уже не первый год тусую так что за базар отвечаю!

      0
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      Рейтинг: +3754

      Yev 26 октября 2018, 13:49

      Два "супер-пупер-мегадрупеп" в одной команде не поместятся. Осоьенным должен оставаться только один, а то сперму с зеркала замахаются вытирать.

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