Моуринью – о возвращении Ибрагимовича в «МЮ»: «Нет, нет»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью отрицает интерес к бывшему нападающему команды Златану Ибрагимовичу.

Швед выступал за «МЮ» с лета 2016 по март 2018 года, после чего перешел в «Лос-Анджелес Гэлакси». Ранее появилась информация, что «Юнайтед» рассматривает вариант с подписанием 37-летнего футболиста в зимнее трансферное окно.

«Заинтересован ли я в Ибрагимовиче? Нет, нет», – сказал Моуринью.

В 2018 году Ибрагимович провел за «Гэлакси» 26 матчей в МЛС, забил 22 гола и сделал семь результативных передач.