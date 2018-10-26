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    Какой вы футболист?

    Черчесов – о выступлении в УЕФА: «Рассказал, как сборная готовилась к ЧМ-2018 и как там выступила»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов побывал в штаб-квартире УЕФА в Ньоне, где он выступил с лекцией перед коллегами из различных стран, обучающимися на категорию PRO.

    «Я с удовольствием принял приглашение руководителя Департамента УЕФА по обучению и подготовке специалистов в сфере футбола Франка Лудольфа поучаствовать в семинаре для тренеров, которые обучаются на категорию PRO. Обмен мнениями, развитие – это то, что продвигает наш футбол, делает его лучше и содержательнее.

    В основном речь шла о чемпионате мира в России, о том, как наша сборная готовилась к этому турниру и как там выступила. Считаю, что разговор получился интересный и конструктивный. Во всяком случае я постарался ответить на все вопросы тренеров и представителей УЕФА», – сказал Черчесов.

    Источник: РФС

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    26.10.2018 10:07
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +100913

      zigbert 26 октября 2018, 17:55

      Выдал все секреты сборной.

      1
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      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 26 октября 2018, 12:17

      Да

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 26 октября 2018, 11:57

      Если бы не твоя тупость, могли бы и до финала дойти. Кутепов - основной защитник, гы! А замены с Хорватами? Одни выкладываются, другие смотрят. Тех, кто выкладывается заменил, кто смотри - поставил. В УЕФЕ он выступал...

      0
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit > prezent2017 26 октября 2018, 15:26

      если бы он по блату не выпускал Самедова,играли бы в финале.

      0
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      Рейтинг: +7923

      FanatSerj 26 октября 2018, 11:23

      да и после ЧМ вытягивает сборную из жопы рейтинга в которую попали из за отсутствия квалификации на ЧМ.

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      Рейтинг: +4604

      Бомбардиръ 26 октября 2018, 11:10

      "Сначала перед ЧМ надо пр*срать все товарищеские матчи, чтобы ввести в заблуждение будущих соперников сборной России в ЧМ, тщательно скрывая домашние заготовки, а уже потом на самом ЧМ - бац!!!".

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      Рейтинг: +3204

      RotBerg 26 октября 2018, 10:34

      Стас в лучах славы:) заслуженно!)

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > RotBerg 26 октября 2018, 11:58

      Победитель двух арабских колхозов.

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