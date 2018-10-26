Черчесов – о выступлении в УЕФА: «Рассказал, как сборная готовилась к ЧМ-2018 и как там выступила»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов побывал в штаб-квартире УЕФА в Ньоне, где он выступил с лекцией перед коллегами из различных стран, обучающимися на категорию PRO.

«Я с удовольствием принял приглашение руководителя Департамента УЕФА по обучению и подготовке специалистов в сфере футбола Франка Лудольфа поучаствовать в семинаре для тренеров, которые обучаются на категорию PRO. Обмен мнениями, развитие – это то, что продвигает наш футбол, делает его лучше и содержательнее.

В основном речь шла о чемпионате мира в России, о том, как наша сборная готовилась к этому турниру и как там выступила. Считаю, что разговор получился интересный и конструктивный. Во всяком случае я постарался ответить на все вопросы тренеров и представителей УЕФА», – сказал Черчесов.