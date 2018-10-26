Тарханов: «У Кононова все получается в спокойной обстановке. А в «Спартаке» – высокие требования и давление»

Александр Фёдорович, ну сказал бы уж до конца. В Спартаке есть те, кто может слить тренера.
Известный российский тренер Александр Тарханов оценил шансы Олега Кононова на назначение на пост главного тренера «Спартака».
«Лично мне Кононов как тренер симпатичен. Он старается прививать комбинационный, атакующий стиль игры, и даже у «Арсенала», пусть это и не так ярко, но постепенно начинает проявляться.
Другое дело, что все у него получается именно в спокойной обстановке, какая в свое время была в «Краснодаре». К тому же там от него не требовали чемпионских результатов, а в «Спартаке» есть своя особенная философия, а еще неизменно высокие требования и сопутствующее им давление на тренера и игроков», – сказал Тарханов.
Ранее сообщалось, что «Спартак» уже ведет переговоры о контракте с Кононовым.
Возможно, Кононов – новый тренер «Спартака»