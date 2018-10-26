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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Тарханов: «У Кононова все получается в спокойной обстановке. А в «Спартаке» – высокие требования и давление»

    Известный российский тренер Александр Тарханов оценил шансы Олега Кононова на назначение на пост главного тренера «Спартака».

    «Лично мне Кононов как тренер симпатичен. Он старается прививать комбинационный, атакующий стиль игры, и даже у «Арсенала», пусть это и не так ярко, но постепенно начинает проявляться.

    Другое дело, что все у него получается именно в спокойной обстановке, какая в свое время была в «Краснодаре». К тому же там от него не требовали чемпионских результатов, а в «Спартаке» есть своя особенная философия, а еще неизменно высокие требования и сопутствующее им давление на тренера и игроков», – сказал Тарханов.

    Ранее сообщалось, что «Спартак» уже ведет переговоры о контракте с Кононовым.

    Возможно, Кононов – новый тренер «Спартака»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    26.10.2018 09:05
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 27 октября 2018, 00:24

      Александр Фёдорович, ну сказал бы уж до конца. В Спартаке есть те, кто может слить тренера.

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 26 октября 2018, 20:52

      Абсолютно согласен с Тархановым. Конононов и ему подобные тренеры, работают в спокойной творческой атмосфере. А в " Спартаке" и уборщица тётя Клава будет иметь своё мнение и выражать его публично, как и "народный кулинар" Назаров...

      5
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      Рейтинг: +100913

      zigbert 26 октября 2018, 17:50

      Вот это он заметил верно.

      4
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 26 октября 2018, 16:53

      плох то генерал который не ставит цели в любом военном деле! какие же вы тепличные обстановка спокойная туалет тёплый и спать уложат Слабаки вояки

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1236

      омск55 26 октября 2018, 16:27

      Кононов испортит себе репутацию в Спартаке

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +451

      frizom > омск55 26 октября 2018, 20:31

      он ее и не заработал, для того чтобы Спартак тренировать. Так и не смог Краснодар сделать топом.

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      Рейтинг: +3282

      woyser 26 октября 2018, 13:32

      Туда сейчас диктатор и авторитет нужен.

      3
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 > woyser 26 октября 2018, 17:49

      Черчесов...

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      Рейтинг: +2653

      пряник929 26 октября 2018, 12:28

      Может второй приход Аленичева????

      0
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      Рейтинг: +742

      Юрий Б. 26 октября 2018, 11:29

      Руководство Спартака требует немедленных результатов, творя противоположное

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      Рейтинг: +4208

      Дедуктор 26 октября 2018, 11:21

      Спартаку бы самого Тарханова к рулю. Грамотный и исключительно уважаемый специалист.

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      Рейтинг: +187

      maxpav 26 октября 2018, 11:14

      А что собственно у Кононова получилось раньше? Хотя сейчас ни у какого тренера в Спартаке не получится - хозяин удила закусил и никого слушать не будет.

      3
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      Рейтинг: +451

      frizom > maxpav 26 октября 2018, 20:32

      да ему никого слушать и не надо... а то советчики только о своей выгоде думают. Пусть выберет тренера а в итоге посмотрим весной что будет

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