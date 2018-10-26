Тарханов: «У Кононова все получается в спокойной обстановке. А в «Спартаке» – высокие требования и давление»

Известный российский тренер Александр Тарханов оценил шансы Олега Кононова на назначение на пост главного тренера «Спартака».

«Лично мне Кононов как тренер симпатичен. Он старается прививать комбинационный, атакующий стиль игры, и даже у «Арсенала», пусть это и не так ярко, но постепенно начинает проявляться.

Другое дело, что все у него получается именно в спокойной обстановке, какая в свое время была в «Краснодаре». К тому же там от него не требовали чемпионских результатов, а в «Спартаке» есть своя особенная философия, а еще неизменно высокие требования и сопутствующее им давление на тренера и игроков», – сказал Тарханов.

Ранее сообщалось, что «Спартак» уже ведет переговоры о контракте с Кононовым.

Возможно, Кононов – новый тренер «Спартака»