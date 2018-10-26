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    Игнатов: «Мечта – выиграть РПЛ со «Спартаком» и добраться как можно дальше в Лиге Европы»

    Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов отказался оценивать свою игру в матче третьего тура Лиги Европы с «Рейнджерс» на выезде.

    «Думаю, результат для нас нормальный, а игру команды и мою лично должен оценивать тренер. Сейчас после матча много эмоций, приеду в отель, посмотрю игру и уже тогда дам оценку.

    Против Джеррарда я уже играл за молодежную команду в прошлом году, ничего необычного. В матче Лиги Европы выходил на поле в прошлом туре. Выходя на поле, думал только о том, как показать свою лучшую игру и помочь команде добиться результата.

    Теперь нужно привыкнуть к таким скоростям, да и на весь матч меня пока не хватает, но я работаю каждый день, чтобы играть все лучше. Не все сразу. Когда приходил в молодежку, тоже сначала было тяжело, но со временем ко всему привыкаешь.

    Думаю, нам все по силам, все зависит от нас. Если каждый матч будем показывать хорошую игру, то всего можно добиться. Мечта – выиграть чемпионат России со «Спартаком» и добраться как можно дальше в Лиге Европы», – сказал Игнатов.

    Матч третьего тура группового этапа Лиги Европы «Рейнджерс» – «Спартак» завершился со счетом 0:0. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи. Шотландский клуб возглавляет турнирную таблицу группы G с 5 очками. Россияне идут последними, набрав два очка.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    26.10.2018 07:54
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +718

      ДВС 26 октября 2018, 11:16

      Выше? Это 3 место в группе, что ли?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 26 октября 2018, 10:43

      С такой игрой и до 3-го места в группе ЛЕ добраться сложно.

      0
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      Рейтинг: +33530

      oyabun 26 октября 2018, 10:41

      Игры пока у команды нет. И нет смысла разбирать отдельных игроков. Вчера даже надежный Джикия раз за разом пасовал куда то в пустоту.

      2
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      Рейтинг: +3581

      Axe111 26 октября 2018, 09:47

      Худшая мечта что может быть

      0
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      Рейтинг: +142

      Serg54-45 26 октября 2018, 09:21

      лет через 15 возможно, если ты карьеру не закончишь еще)))

      2
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      Рейтинг: +23534

      Мары 26 октября 2018, 08:45

      Пока с такой игрой вам ребята будет тяжко.

      2
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