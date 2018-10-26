Игнатов: «Мечта – выиграть РПЛ со «Спартаком» и добраться как можно дальше в Лиге Европы»

Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов отказался оценивать свою игру в матче третьего тура Лиги Европы с «Рейнджерс» на выезде.

«Думаю, результат для нас нормальный, а игру команды и мою лично должен оценивать тренер. Сейчас после матча много эмоций, приеду в отель, посмотрю игру и уже тогда дам оценку.

Против Джеррарда я уже играл за молодежную команду в прошлом году, ничего необычного. В матче Лиги Европы выходил на поле в прошлом туре. Выходя на поле, думал только о том, как показать свою лучшую игру и помочь команде добиться результата.

Теперь нужно привыкнуть к таким скоростям, да и на весь матч меня пока не хватает, но я работаю каждый день, чтобы играть все лучше. Не все сразу. Когда приходил в молодежку, тоже сначала было тяжело, но со временем ко всему привыкаешь.

Думаю, нам все по силам, все зависит от нас. Если каждый матч будем показывать хорошую игру, то всего можно добиться. Мечта – выиграть чемпионат России со «Спартаком» и добраться как можно дальше в Лиге Европы», – сказал Игнатов.

Матч третьего тура группового этапа Лиги Европы «Рейнджерс» – «Спартак» завершился со счетом 0:0. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи. Шотландский клуб возглавляет турнирную таблицу группы G с 5 очками. Россияне идут последними, набрав два очка.

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